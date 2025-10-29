ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δεκάδες ξανά οι νοσηλευόμενοι σε ράντζα και φορεία

Με δεκάδες ασθενείς σε ράντζα και φορεία στα Επείγοντα, σε αναμονή για να βρεθεί κενή κλίνη, ολοκληρώθηκε ητο πρωί της περασμένης Παρασκευής. Μάλιστα, ήδη από τις 12 το βράδυ δεκάδες ασθενείς περίμεναν για εισαγωγή χωρίς να υπάρχει κενό κρεβάτι, ενώ είχαν γεμίσει και τα ράντζα.

Να σημειωθεί επίσης ότι την προηγούμενη μέρα έκλεισαν οι δύο από τις τρεις Παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανακαίνισής τους!

Η ανακαίνιση ξεκίνησε πριν από ένα περίπου έτος στις άλλες δύο κλινικές του ορόφου (Πνευμονολογική και μέρος της Α' Παθολογικής). Η καθυστέρηση στην παράδοση αυτών των κλινικών ήταν πάνω από έξι μήνες, και προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαν οι αρμόδιοι από διοίκηση και ΥΠΕ, αποφασίστηκε στη συνέχεια να κλείσουν ταυτόχρονα οι υπόλοιπες δύο Παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου για να ανακαινιστούν.

Αποφασίστηκε λοιπόν να μειωθεί κατά 40 κλίνες η δύναμη του Νοσοκομείου και μάλιστα λίγο πριν τον χειμώνα, όταν δηλαδή αυξάνεται η νοσηρότητα, συνεπώς και οι νοσηλείες.

Παρά τις επισημάνσεις από το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου για τα προβλήματα που θα δημιουργούσε αυτή η απόφαση, προχώρησε η εφαρμογή της και μάλιστα σε μέρα γενικής εφημερίας.





Τα παραπάνω καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του οτονίζοντας πως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι «σε όποια έργα γίνονται, πέρα από τα δυσθεώρητα ποσά που δίνονται σε ιδιώτες εργολάβους,και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού».

Ο Σύλλογος δίνει μάλιστα απάντηση και σε όσους βιαστούν να κατηγορήσουν τους εργαζόμενους ότι είναι τάχα ενάντια στα έργα ανακαίνισης, ξεκαθαρίζοντας: «Η ανακαίνιση των συγκεκριμένων κλινικών είναι αναγκαία και αποτελούσε αίτημα που διεκδικήσαμε με αγώνες εδώ και χρόνια. Δεν πρόκειται βέβαια και για κάποιο μεγάλο κατόρθωμα, αλλά για κάτι αυτονόητο, να ανακαινίζονται Τμήματα που ήταν σε άθλια κατάσταση εδώ και δεκαετίες!

Ωστόσο, ακόμα και αυτό το αναγκαίο έργο δεν γίνεται με κριτήριο την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των ασθενών, αλλά τα κέρδη των ιδιωτών!

Δεν θα ανεχτούμε να κινδυνεύσει κανένας ασθενής μας!».

Οπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος, οι ασθενείς εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους όχι μόνο από τις πολύωρες αναμονές και τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, αλλά και από τον συνωστισμό σε μια περίοδο με έξαρση πολλαπλών μεταδοτικών λοιμώξεων αναπνευστικού.

«Δεν θα ανεχτούμε την αθλιότητα των ράντζων, τις πολύωρες αναμονές στα Επείγοντα, σε ιατρεία και διαδρόμους για να βρεθεί κρεβάτι. Αν η διοίκηση επιμένει να προχωρήσει ταυτόχρονα και στις 2 Παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου, να βρει τους αναγκαίους χώρους νοσηλείας και τους αναγκαίους χώρους εργασίας για τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες!

Αλλιώς να ακούσει το προσωπικό του Νοσοκομείου και να γίνει με ταχείς ρυθμούς η ανακαίνιση σε κάθε κλινική ξεχωριστά!», διαμηνύει.