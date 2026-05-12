ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνεχής η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων

Σε συνεχή κλιμάκωση των αεροπορικών και χερσαίων επιθέσεων κατά του Λιβάνου προχωρά το Ισραήλ, παρά τη σθεναρή αντίσταση μαχητών της Χεζμπολάχ και τη διάθεση του Λιβανέζου πρωθυπουργούνα παζαρέψει μία συμφωνία με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο παρά την ισραηλινή εισβολή.

Η λιβανέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε πως πλέον 68 χωριά του νοτίου Λιβάνου είναι υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, ενώ ο πρωθυπουργός Ν. Σαλάμ επέμεινε πως παραμένει «ανοικτός» σε συμφωνία με το Ισραήλ αλλά μόνο μετά την ικανοποίηση των λιβανέζικων αιτημάτων. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις ισοπεδωτικές καταστροφές κτιρίων και υποδομών στη νότια πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, «νέα Γάζα», επιρρίπτοντας ουσιαστικά την ευθύνη όχι στον ισραηλινό στρατό εισβολής αλλά... στη Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την εμμέσως πως ευθύνεται και πως η χώρα «σύρθηκε» στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν. Επανέλαβε αιτήματα για άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων, επιστροφή του άνω του ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένων αμάχων στις εστίες τους και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το λιβανέζικο έδαφος.

Στη συνέχεια, το απόγευμα της Δευτέρας το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε ότι από ισραηλινές επιθέσεις που έγιναν από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 51 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.

Ο Νετανιάχου θέλει... συνεργασία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενθαρρυμένος από τη σιωπή δυτικών και αραβικών χωρών στο συνεχές αιματοκύλισμα του Λιβάνου, επανέλαβε με περισσό θράσος πως θέλει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Λιβάνου κατά της Χεζμπολάχ και πως ο στρατός έχει ήδη καταστρέψει «πάνω από το 90% των πυραύλων, ρουκετών και drone» της οργάνωσης.

Την Κυριακή η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως έβαλλε κατά θέσεων στρατευμάτων στο Βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας τον τραυματισμό Ισραηλινών στρατιωτών και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως από την έναρξη της νέας φάσης συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μάρτη σκοτώθηκαν 19 στρατιώτες.

Χτες, το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 μετέδωσε πως ο στρατός ετοιμάζει «διεύρυνση της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο υπό το φως των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της Χεζμπολάχ».

Στο μεταξύ η ΕΕ συνέχισε τις λεκτικές «καταδίκες» κατά της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο, με την Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων, Χάντζα Λαχμπίμπ, να ζητά «πλήρη» ανθρωπιστική πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές. Στη διάρκεια σύντομης επίσκεψής στον Λίβανο διαπίστωσε πως το Ισραήλ χτυπά αμάχους, νοσηλευτές, διασώστες και δημοσιογράφους παρά την τελευταία «εκεχειρία» της 17ης Απρίλη, που τυπικά εκπνέει στις 17 Μάη.

Σε αυτό το αιματοβαμμένο φόντο, στις 14 και 15 Μάη Λίβανος και Ισραήλ ετοιμάζονται να επαναλάβουν για τρίτη φορά τις άμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση Αμερικανών διπλωματών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.