ΙΡΑΚ

Μυστική ισραηλινή βάση στην έρημο Νατζάφ υπό την προστασία των ΗΠΑ

Ιρακινοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι κατήγγειλαν τις ΗΠΑ πως βοήθησαν στην εγκατάσταση μίας μυστικής ισραηλινής στρατιωτικής βάσης στη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου με το Ιράν στην έρημο Νατζάφ του νοτίου Ιράκ.

Σύμφωνα με δήλωση Ιρακινού αξιωματούχου στην αγγλόφωνη αραβική ειδησεογραφική ιστοσελίδα «The New Arab», η επιχείρηση έγινε «με την αμερικανική βοήθεια και κάλυψη». Με τον τρόπο αυτόν επιβεβαίωσε πρότερο δημοσίευμα της εφημερίδας «Wall Street Journal» πως το Ισραήλ έφτιαξε μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για να υποστηρίξει τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Χαρακτήρισε την εξέλιξη αποτέλεσμα «αμερικανικής εξαπάτησης» και «όχι επιτυχία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών», εξηγώντας πως οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν την παρουσία του «Διεθνούς Συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους» για να επιτύχουν την παράνομη δημιουργία ισραηλινής βάσης στο ιρακινό έδαφος. Τόνισε πως δύναμη του ιρακινού στρατού που πήγε στον χώρο της ερήμου Νατζάφ κατέγραψε «προσγειώσεις ελικοπτέρων και ύποπτες στρατιωτικές κινήσεις» στις 4 Μαρτίου και πως στη συνέχεια δέχθηκε «σφοδρή επίθεση από στρατιωτικά ελικόπτερα σε απόσταση 4 χλμ. από τον χώρο όπου στήθηκε στη συνέχεια η ισραηλινή βάση. Από τα πυρά αυτά σκοτώθηκε ένας Ιρακινός στρατιώτης και τραυματίστηκαν άλλοι δύο αναγκάζοντας την περίπολο του στρατού να αποχωρήσει. Στη συνέχεια οι ιρακινές αρχές ζήτησαν εξηγήσεις από Αμερικανούς στρατιωτικούς δίχως καμία απάντηση. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε πως αρχικά οι ιρακινές αρχές εξέλαβαν την επίθεση σαν μία από αυτές που εξαπολύουν κατά καιρούς οι ΗΠΑ κατά της ιρακινής σιιτικής πολιτοφυλακής «Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης» και πως γι' αυτό άργησαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε γίνει. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν σχολίασαν καθόλου τις πληροφορίες αυτές.