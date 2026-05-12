Τρίτη 12 Μάη 2026
ΚΙΝΑ
Καταδικάστηκαν για διαφθορά δύο πρώην υπουργοί Αμυνας

Οι πρώην υπουργοί Αμυνας της Κίνας, Γουέι Φενγκέ και Λι Σανγκφού, καταδικάστηκαν σε θάνατο με διετή αναστολή για διαφθορά. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ στο κρατικό κινεζικό πρακτορείο «Σινχουά», οι δύο πρώην αξιωματούχοι αποπέμφθηκαν από το κυβερνητικό κόμμα το 2024 για «σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα» - ορολογία με την οποία περιγράφεται η διαφθορά.

Το στρατιωτικό δικαστήριο που επιλήφθηκε της υπόθεσης ανακοίνωσε ότι οι ποινές των δύο (μεταξύ άλλων και πρώην στρατηγών) θα μετατραπούν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής μετά από δύο χρόνια.

Ο Γουέι, 72 ετών, υπηρέτησε ως υπουργός Αμυνας από το 2018 έως το 2023. Ο Λι, 68 ετών, διαδέχθηκε τον Γουέι και έμεινε στη θέση του λιγότερο από οκτώ μήνες.

    

