ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ορκίστηκε η κυβέρνηση του Πέτερ Μαγιάρ

Η Βουδαπέστη «δεν θα εκβιάζει την ΕΕ με βέτο», αλλά δεν θέλει να αποκοπεί τελείως από τη ρωσική Ενέργεια

Ορκίστηκε το Σάββατο η «κεντροδεξιά» κυβέρνηση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, μετά τη νίκη του στις εκλογές της 12ης Απρίλη επί του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπαν, με σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ΕΕ, την Ενέργεια και την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ εξασφάλισε 141 από τις 199 έδρες και ανέλαβε την εξουσία μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης του Fidesz του Ορμπαν.

Ο Μαγιάρ - που είναι πρώην στέλεχος του Fidesz - έκανε λόγο για «νέα αρχή» και ανακοίνωσε ανέξοδα μέτρα «κατά της διαφθοράς» και μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, στα κρατικά ΜΜΕ και στη δημόσια διοίκηση, προς το συμφέρον τμημάτων του ουγγρικού κεφαλαίου.

Ζήτησε επίσης από διορισμένους αξιωματούχους της περιόδου Ορμπαν να παραιτηθούν έως το τέλος του μήνα, αναφερόμενος ειδικά στον Πρόεδρο της χώρας, Τάμας Σούγιοκ, ο οποίος λίγο νωρίτερα του είχε αναθέσει επισήμως την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η νέα κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει κινήσεις «αποκατάστασης των σχέσεων» της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες, καθώς και προσπάθεια απεμπλοκής ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία που είχαν παγώσει τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων μέσα στην ΕΕ.

Η Ουγγαρία δεν θα ασκεί πλέον βέτο στην πολιτική της ΕΕ ως μέσο εκβιασμού και θα εργαστεί για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των εταίρων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δήλωσε η νέα ΥΠΕΞ, Ανίτα Ορμπαν, αναφερόμενη στα βέτο της Βουδαπέστης σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αποστολή όπλων στην Ουκρανία, διακοπή ρωσικής Ενέργειας κ.ά.

Ωστόσο η ουγγρική κυβέρνηση ενδέχεται να οδηγηθεί - και αυτή - σε αντιπαράθεση με την ΕΕ λόγω του σχεδίου της να συνεχίσει τις ενεργειακές αγορές από τη Ρωσία, όπως συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η Βουδαπέστη επιθυμεί να «διαφοροποιήσει τις εισαγωγές Ενέργειας» της χώρας, μετά τη «σχεδόν απόλυτη εξάρτηση» της προηγούμενης κυβέρνησης από τις ρωσικές προμήθειες, αλλά δεν θέλει να αποκοπεί εντελώς, όπως δήλωσε χτες ο νέος υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, Ιστβαν Καπιτάνι.