ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Βρετανία και Γαλλία θα έχουν «σε επιφυλακή» πολεμικά πλοία για τα Στενά

Οι ΗΠΑ εξετάζουν να αποσύρουν κι άλλα στρατεύματα από ευρωπαϊκά κράτη που «δεν συνεργάζονται»

Τον δικό τους σχεδιασμό για τη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ προχωρούν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς τα αντικρουόμενα συμφέροντα με τις ΗΠΑ έρχονται στην επιφάνεια. Η Ουάσιγκτον απειλεί με περαιτέρω απόσυρση ή μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από ευρωπαϊκά κράτη που δεν συνέβαλαν στον αμερικανικό σχεδιασμό στο Ιράν, πέρα από την ήδη ανακοινωθείσα αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

Σήμερα Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σύνοδο υπουργών Αμυνας για την προώθηση πολυεθνικής «αποστολής ασφαλείας» στα Στενά του Ορμούζ.

Η Βρετανία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναπτύσσει το αντιτορπιλικό «HMS Dragon» στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ενδεχόμενη πολυεθνική αποστολή για την ...προστασία της ναυσιπλοΐας.

Εχει προηγηθεί η κίνηση της Γαλλίας για την ανάπτυξη της ομάδας κρούσης της στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας. Το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» διέπλευσε τη διώρυγα του Σουέζ για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί στο μέλλον αυτή η αποστολή.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν ισχυρίστηκε ότι η χώρα του «ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο» να προχωρήσει σε «ανάπτυξη» ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μια αποστολή για τη διασφάλιση των στενών «σε συντονισμό με το Ιράν».

«Οικοδομήσαμε μια ad hoc αποστολή, την οποία συνδιευθύνουμε μαζί με τους Βρετανούς και η οποία έχει συγκεντρώσει 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς ώστε να καταστεί δυνατό, σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση όλων των χωρών της περιοχής και των ΗΠΑ, να εξασφαλιστεί, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η επανάληψη του θαλάσσιου εμπορίου», ιδιαίτερα για τη μεταφορά των λιπασμάτων, των τροφίμων και των υδρογονανθράκων.

Μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε πως αντιτίθεται σε «κάθε αποκλεισμό απ' όπου κι αν προέρχεται», από την αμερικανική ή την ιρανική πλευρά, και «αρνείται οποιαδήποτε διόδια απ' όπου κι αν προέρχονται», προκειμένου «να εξασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Το Ιράν απείλησε με «αποφασιστική και άμεση απάντηση» σε περίπτωση που αναπτυχθούν γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση από το Παρίσι και το Λονδίνο ότι στέλνουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα ανάπτυξης, όμως παραμένουμε έτοιμοι», επέμεινε ο Μακρόν.

Από την πλευρά της η Λιθουανία θα στείλει έως 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε σε χτεσινή πρόταση στη βουλή το Κρατικό Συμβούλιο Αμυνας, του οποίου ηγείται ο Πρόεδρος της χώρας. Η Λιθουανία είναι ανάμεσα στις χώρες που «διεκδικεί» να φιλοξενήσει τα στρατεύματα των ΗΠΑ που θα μετακινηθούν από τη Γερμανία.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν περαιτέρω μετακίνηση στρατευμάτων από την Ευρώπη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, διπλωμάτες και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να απομακρύνει στρατεύματα ακόμα και από την Ιταλία, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η ακύρωση σχεδίου για ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στη Γερμανία. Η Γερμανία υπέβαλε επίσημο αίτημα στις ΗΠΑ για την αγορά του συστήματος Typhoon, ικανού να εκτοξεύει πυραύλους Tomahawk και SM-6, θεωρώντας το ως ενδιάμεση «γέφυρα» μέχρι να είναι έτοιμα τα ευρωπαϊκά συστήματα άμυνας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται επίσης σενάρια περιορισμού της αμερικανικής συμμετοχής σε στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, καθώς και μεταφοράς στρατευμάτων από χώρες που θεωρούνται «λιγότερο συνεργάσιμες» προς «συμμάχους» που αντιμετωπίζονται πιο θετικά από τον Λευκό Οίκο.

Το Σάββατο - μια μέρα μετά την περιοδεία του Αμερικανού ΥΠΕΞ σε Ρώμη και Βατικανό - ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, δήλωσε στην ιταλική «Corriere della Sera» ότι «εξετάζεται ακόμη» το ενδεχόμενο αποχώρησης στρατευμάτων από βάσεις στην Ιταλία, αποφεύγοντας να σχολιάσει ευθέως τη Γερμανία. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι «οι ΗΠΑ ήταν πάντα εκεί για την Ιταλία», αλλά «η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαστήκαμε».

Οι δηλώσεις συνδέονται με την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης, τον προηγούμενο μήνα, να μην επιτρέψει τη χρήση αμερικανικής βάσης για επιχειρήσεις στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ισχύουσες συμφωνίες δεν καλύπτουν πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη κοινοβουλευτική έγκριση.

Ο Μ. Ρούμπιο δήλωσε από τη Ρώμη ότι εφόσον βασικός λόγος παρουσίας των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ είναι η δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων από την Ευρώπη προς άλλες περιοχές, τότε η άρνηση ορισμένων συμμάχων να διευκολύνουν τέτοιες επιχειρήσεις «αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να εξεταστεί».

Από την πλευρά του, ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντ. Ταγιάνι υπογράμμισε ότι η αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη παραμένει «σημαντική» για την Ιταλία.

Πάντως αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη θεσμικά και στρατηγικά «αντίβαρα» που περιορίζουν τις δυνατότητες του Τραμπ. Το αμερικανικό Κογκρέσο είχε εγκρίνει πέρυσι νομοθεσία που απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση εάν ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη πέσει κάτω από τις 76.000. Σήμερα, οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 85.000 στρατιωτικούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη θεωρούνται κρίσιμες για την ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική Ασία, ενώ η παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επεκτείνει τις βάσεις στη Σούδα και στο στρατόπεδο Camp Kociuszko στην Πολωνία, γεγονός που τροφοδοτεί σενάρια μεταφοράς στρατευμάτων προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η Λετονία θα καλωσόριζε περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της, υπογράμμισε η ΥΠΕΞ, Μπ. Μπράζε.

Και άλλες χώρες από την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ είναι επίσης πρόθυμες να προσελκύσουν περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα, ανάμεσά τους και η Λιθουανία. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί, την περασμένη εβδομάδα, ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μετακινήσουν στρατιώτες στην Πολωνία, με τη Βαρσοβία να δηλώνει έτοιμη να τους φιλοξενήσει.

Στο μεταξύ, η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, διεμήνυσε ότι είναι σημαντικό τα αμερικανικά στρατεύματα να παραμείνουν στην Ευρώπη, όπου προστατεύουν επίσης τα συμφέροντα των ΗΠΑ εκτός από την Ευρώπη.