ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ρωσία και ΕΕ βολιδοσκοπούν ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις

Την πιο περιορισμένη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης των τελευταίων ετών πραγματοποίησε το Σάββατο η Ρωσία, για λόγους ασφαλείας, στη σκιά της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν στην ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία είπε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «μια επιθετική δύναμη» που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ. Θέλοντας μάλιστα να καπηλευθεί τον ηρωικό αγώνα του σοβιετικού λαού και την καθοριστική συμβολή της ΕΣΣΔ κατά του ναζισμού, εξίσωσε την υπεράσπιση του σοσιαλισμού με τις βλέψεις της σημερινής καπιταλιστικής Ρωσίας: «Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (σ.σ. κατά του ναζισμού) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (σ.σ. στην Ουκρανία)».

Η παρέλαση της 9ης Μάη στην Κόκκινη Πλατεία αποτελεί την πιο σημαντική εθνική εορτή της Ρωσίας, μέρα αφιερωμένη στη νίκη της Σοβιετικής Ενωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας και στη μνήμη των 27 εκατ. Σοβιετικών - μεταξύ τους και πολλών Ουκρανών - που έχασαν τη ζωή τους.

Παραδοσιακά συμμετέχουν και επιδεικνύονται τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, ωστόσο φέτος δεν είχε άρματα μάχης ή άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό. Αντ' αυτού, όπλα όπως ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars, το νέο πυρηνικό υποβρύχιο Arkhangelsk, το όπλο λέιζερ Peresvet, το μαχητικό Sukhoi Su-57, το σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος S-500 και μια σειρά από drones και όπλα πυροβολικού παρουσιάστηκαν σε γιγαντοοθόνες στην Κόκκινη Πλατεία και στην κρατική τηλεόραση. Παρέλασαν στρατιώτες και ναύτες, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν υπηρετήσει στην Ουκρανία, ενώ συμμετείχαν κάποιοι ηγέτες από χώρες - συμμάχους της Ρωσίας, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Ο Πούτιν υποδέχτηκε στους εορτασμούς στο Κρεμλίνο και τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ. Φίτσο, τονίζοντας πως η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξυπηρετήσει τις ενεργειακές ανάγκες της Σλοβακίας.

Μαζικές ήταν ωστόσο οι πορείες του «τάγματος των Αθανάτων», που κάνει ο ρωσικός λαός κάθε χρόνο στις 9 Μάη, κρατώντας τα πορτρέτα των συγγενών τους που έπεσαν στη μάχη κατά του φασισμού υπερασπιζόμενοι την κοινή σοσιαλιστική τους πατρίδα, το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο, την ΕΣΣΔ.

Φιάσκο με την εκεχειρία

Επειτα από δύο απόπειρες εκεχειρίας την προηγούμενη βδομάδα, ουκρανική και μετά ρωσική, που δεν έγιναν σεβαστές, την Παρασκευή το βράδυ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη εκεχειρία από 9 έως 11 Μάη, ενώ η ευρύτερη «ειρηνευτική προσπάθεια» για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται σε τέλμα. Επίσης συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, σε μια δηκτική κίνηση προς τη Ρωσία, εξέδωσε διάταγμα για τη «διεξαγωγή παρέλασης στη Μόσχα», λέγοντας ότι το Κίεβο «επιτρέπει» τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μάη, ύστερα από μέρες εικασιών ότι η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει στόχο επίθεσης.

Πάντως Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, κυρίως με drones, με αρκετούς νεκρούς.

Σενάρια και βολιδοσκόπηση για πιθανές διαπραγματεύσεις Ρωσίας - ΕΕ

Τις τελευταίες μέρες εντείνονται οι δηλώσεις και τα σενάρια για πιθανές διαπραγματεύσεις ΕΕ και Ρωσίας.

Χθες ο Φινλανδός Πρόεδρος Αλ. Στουμπ δήλωσε ότι έχει φτάσει η ώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με τη Μόσχα. «Το πότε θα γίνει δεν το γνωρίζω», είπε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera».

Διατύπωσε ξεκάθαρα την άποψη ότι η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και στην Ουκρανία δεν είναι πλέον σύμφωνη με τα συμφέροντα της Ευρώπης, κάτι που σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει άμεση εμπλοκή.

Επεσήμανε τρία πιθανά σενάρια για την Ουκρανία: Συνέχιση του πολέμου, εκεχειρία την οποία θα ακολουθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία ή κατάρρευση της μίας πλευράς.

«Πιστεύω ότι η πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν βρίσκεται στο τραπέζι, τουλάχιστον όχι για φέτος», συμπλήρωσε ο Φινλανδός Πρόεδρος.

Χθες συνεδρίασαν οι ΥΠΕΞ της ΕΕ και αποφάσισαν να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία μέχρι να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί από χειρότερη θέση. Οπως είπε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας, «η συνολική αντίληψη είναι ότι ο Πούτιν βρίσκεται σε πιο αδύναμη θέση από ποτέ», καθώς «δεν έχει κέρδη στο πεδίο» και «αυξάνεται η δυσαρέσκεια στη χώρα».

Αλλά «δεν βρισκόμαστε στο σημείο όπου θα μπορούσαν πραγματικά να διαπραγματευτούν» για την Ουκρανία, επειδή η Μόσχα «εξακολουθεί να παρουσιάζει μαξιμαλιστικές αξιώσεις».

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «οδεύει προς το τέλος του» εξέφρασε το Σάββατο ο Πούτιν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την ΕΕ, υπό προϋποθέσεις.

Ερωτηθείς αν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ρώσος Πρόεδρος απάντησε ότι θα προτιμούσε ως μεσολαβητή τον πρώην καγκελάριο και επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD), Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ο Σρέντερ έχει αναλάβει θέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς και διατηρεί στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο.

«Αν δώσουμε στη Ρωσία το δικαίωμα να ορίσει διαπραγματευτή εκ μέρους μας, αυτό δεν θα ήταν πολύ σοφό», δήλωσε η Κάλας κατά την άφιξή της στη σύνοδο των ΥΠΕΞ - εξάλλου ο Σρέντερ «θα καθόταν και στις δύο πλευρές του τραπεζιού».

Η Γερμανία απέρριψε επίσης την πρόταση. Ο υπουργός Αμυνας, Μπ. Πιστόριους (SPD), περιέγραψε τις δηλώσεις Πούτιν ως «πιθανό τέχνασμα», που «φαίνεται ότι περιλαμβάνεται στην στρατηγική για υβριδικό πόλεμο».

Ο Πιστόριους ταξίδεψε χθες αιφνιδιαστικά στο Κίεβο, από όπου προανήγγειλε την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων από κοινού με την Ουκρανία, με τα drones στο επίκεντρο, «ειδικά για τις επιθέσεις εναντίον βασικών στόχων βαθιά στο έδαφος του εχθρού».