Τρίτη 12 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
13 ανθρακωρύχοι νεκροί σε μια βδομάδα

Η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στα ορυχεία χωρίς μέτρα ασφαλείας
Η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στα ορυχεία χωρίς μέτρα ασφαλείας
Μέσα σε μια βδομάδα 13 εργάτες σε ανθρακωρυχεία στην Κολομβία βρήκαν τραγικό θάνατο, σε δύο εργοδοτικά εγκλήματα. Το τελευταίο συνέβη σε ανθρακωρυχείο στην κοινότητα Κουκουνουμπά της κεντρικής επαρχίας Κουντιναμάρκα, όπου το Σάββατο 4 εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί μετά από έκρηξη σε στοά σε 500 μέτρα βάθος.

Τη Δευτέρα 5 Μάη είχε συμβεί κι άλλο δυστύχημα, από έκρηξη σε άλλο ορυχείο στον δήμο Σουτατάουσα, επίσης στην επαρχία Κουντιναμάρκα, που στοίχισε τη ζωή σε 9 εργαζόμενους, ενώ άλλοι 6 κατάφεραν να επιβιώσουν.

Ο φόρος αίματος που πληρώνουν οι ανθρακωρύχοι στην Κολομβία είναι μεγάλος, καθώς διαπιστωμένα η εργοδοσία δεν τηρεί στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε πολλές περιπτώσεις, όπως φαίνεται και στις δύο συγκεκριμένες, ενώ και ο απαραίτητος εξαερισμός δεν ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα οι εργάτες να μην προλάβουν να αντιδράσουν μετά τις εκρήξεις.

Με παρόμοιο τρόπο είχαν σκοτωθεί άλλοι 6 εργάτες τον Φλεβάρη σε άλλο ανθρακωρυχείο που λειτουργούσε χωρίς άδεια στην ίδια περιοχή, που έχει μεγάλη παράδοση στην εξόρυξη άνθρακα και άλλων μεταλλευμάτων.

Τέτοια εγκλήματα φέρνουν στην επιφάνεια την παντελή έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από το αστικό κράτος, ανεξάρτητα από τη διαχείριση, σοσιαλδημοκρατική ή νεοφιλελεύθερη, που κάνει τα ορυχεία παγίδες θανάτου όπου πολλοί φτωχοί άνθρωποι, από την ανάγκη επιβίωσης, ρισκάρουν και συχνά χάνουν τη ζωή τους. Αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες έχουν καταγγείλει πολλές φορές τα συνδικάτα των ανθρακωρύχων.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δεκάδες νεκροί από δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο (26/11/2021)
33 ανθρακωρύχοι νεκροί στο βωμό του κέρδους (6/3/2015)
Πολύνεκρο εργατικό έγκλημα σε ορυχείο (5/3/2015)
Σύγκρουση ανθρακωρύχων και ΜΑΤ (18/5/2010)
Τριάντα χιλιάδες ρούβλια για κάθε νεκρό ανθρακωρύχο (13/1/2004)
Ανθρακωρυχείο - παγίδα για εννιά εργάτες (27/7/2002)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Βρετανία και Γαλλία θα έχουν «σε επιφυλακή» πολεμικά πλοία για τα Στενά
 Νέες απειλές των ΗΠΑ για επανέναρξη των επιχειρήσεων στο Ορμούζ
Ρωσία και ΕΕ βολιδοσκοπούν ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις
Εποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τον πατέρα τους
Συνεχής η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων
 Από αύριο η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα
 Γαλλο-αφρικανική σύνοδος στο φόντο σφοδρού ανταγωνισμού
 Διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα
 Ανησυχία για τη διαχείριση της σύγκρουσης με το Ιράν
 Μυστική ισραηλινή βάση στην έρημο Νατζάφ υπό την προστασία των ΗΠΑ
 Ορκίστηκε η κυβέρνηση του Πέτερ Μαγιάρ
 Καταδικάστηκαν για διαφθορά δύο πρώην υπουργοί Αμυνας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ