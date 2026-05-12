ΚΟΛΟΜΒΙΑ

13 ανθρακωρύχοι νεκροί σε μια βδομάδα

σε δύο εργοδοτικά εγκλήματα. Το τελευταίο συνέβη σετης κεντρικής επαρχίας Κουντιναμάρκα, όπου το Σάββατο 4 εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί μετά από έκρηξη σε στοά σε 500 μέτρα βάθος.

Τη Δευτέρα 5 Μάη είχε συμβεί κι άλλο δυστύχημα, από έκρηξη σε άλλο ορυχείο στον δήμο Σουτατάουσα, επίσης στην επαρχία Κουντιναμάρκα, που στοίχισε τη ζωή σε 9 εργαζόμενους, ενώ άλλοι 6 κατάφεραν να επιβιώσουν.

Ο φόρος αίματος που πληρώνουν οι ανθρακωρύχοι στην Κολομβία είναι μεγάλος, καθώς διαπιστωμένα η εργοδοσία δεν τηρεί στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε πολλές περιπτώσεις, όπως φαίνεται και στις δύο συγκεκριμένες, ενώ και ο απαραίτητος εξαερισμός δεν ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα οι εργάτες να μην προλάβουν να αντιδράσουν μετά τις εκρήξεις.

Με παρόμοιο τρόπο είχαν σκοτωθεί άλλοι 6 εργάτες τον Φλεβάρη σε άλλο ανθρακωρυχείο που λειτουργούσε χωρίς άδεια στην ίδια περιοχή, που έχει μεγάλη παράδοση στην εξόρυξη άνθρακα και άλλων μεταλλευμάτων.

Τέτοια εγκλήματα φέρνουν στην επιφάνεια την παντελή έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από το αστικό κράτος, ανεξάρτητα από τη διαχείριση, σοσιαλδημοκρατική ή νεοφιλελεύθερη, που κάνει τα ορυχεία παγίδες θανάτου όπου πολλοί φτωχοί άνθρωποι, από την ανάγκη επιβίωσης, ρισκάρουν και συχνά χάνουν τη ζωή τους. Αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες έχουν καταγγείλει πολλές φορές τα συνδικάτα των ανθρακωρύχων.