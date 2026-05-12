Τρίτη 12 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
Εποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τον πατέρα τους

Από κηδεία των νέων νεκρών στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό

Οι ισραηλινές θηριωδίες στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη δεν έχουν τέλος.

Το Σαββατοκύριακο έκανε τον γύρο του κόσμου ο εξαναγκασμός ενός Παλαιστίνιου από το χωριό Ασάσα, κοντά στην Τζενίν, ο οποίος είχε μόλις ενταφιάσει τον 80χρονο πατέρα του, να ξεθάψει τη σορό, με το πρόσχημα ότι η γη προοριζόταν για τον παρακείμενο εβραϊκό εποικισμό Tarsla και η ταφή στο μουσουλμανικό νεκροταφείο ...δεν επιτρεπόταν!

Η νέα προκλητική επίθεση των εποίκων είχε - εννοείται - την πλήρη υποστήριξη Ισραηλινών στρατιωτών, που ανέμεναν το παραμικρό πρόσχημα για να επέμβουν...

Μπροστά στην απειλή των εποίκων να βεβηλώσουν τον τάφο ξεθάβοντας το πτώμα με μπουλντόζα, η οικογένεια του 80χρονου πήρε τη σορό και την έθαψε σε άλλο νεκροταφείο.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε το περιστατικό, με τον επικεφαλής του Γραφείου στη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης να παρατηρεί: «Αυτό είναι αποτρόπαιο και συμβολικό της αποανθρωποποίησης των Παλαιστινίων, από το Ισραήλ, που βλέπουμε να εκτυλίσσεται σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Νέες δολοφονίες Παλαιστινίων

Τη Δευτέρα το μεσημέρι το υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα ανακοίνωσε τη δολοφονία ενός 30χρονου Παλαιστίνιου από επίθεση του στρατού κατοχής σε προσφυγικό καταυλισμό της Καλαντρίγια, βόρεια της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ.

Στην γνωστή υποκριτική τους τακτική, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ενέκριναν χτες κυρώσεις σε βάρος Εβραίων εποίκων του Ισραήλ και οργανισμών που τους στηρίζουν, μην παραλείποντας να κάνουν το ίδιο και για ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Οι κυρώσεις κατά της Χαμάς επιβλήθηκαν μετά από αίτημα ορισμένων χωρών, που έθεσαν αυτόν τον όρο προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ των κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Τις κυρώσεις απέρριψε το Ισραήλ, με τον υπουργό Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ να αναφέρει στην πλατφόρμα «Χ» ότι είναι «πολιτικές» και ότι δεν έχουν «καμία βάση».

Νέες δολοφονίες από τον ισραηλινό στρατό έγιναν και στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας. Την Κυριακή οι τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι τα νοσοκομεία στη Γάζα δέχτηκαν 1 νεκρό και 4 τραυματίες τις τελευταίες 24 ώρες, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ισραηλινής επίθεσης. Ο αριθμός των νεκρών από τον Οκτώβρη του 2023 έχει αυξηθεί σε 72.737, με άλλους 172.539 τραυματίες. Από την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στις 11 Οκτώβρη 2025 ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 851, ενώ οι τραυματίες έχουν ανέλθει σε 2.437, και μέχρι τώρα 770 σοροί έχουν ανασυρθεί κάτω από τα ερείπια των βομβαρδισμένων πόλεων, με τις εκτιμήσεις ότι σε αυτά υπάρχουν ακόμα χιλιάδες νεκροί.

    

