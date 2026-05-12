ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέες απειλές των ΗΠΑ για επανέναρξη των επιχειρήσεων στο Ορμούζ

Με χτυπήματα από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και ανταπαντήσεις από το Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ - που δεν λήγουν την ...εκεχειρία - συνεχίστηκε η σύγκρουση ενώ το Ιράν απαντώντας στους εκβιασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης έθεσε και πάλι τις «κόκκινες γραμμές» του διεκδικώντας τα «νόμιμα δικαιώματά του», ώστε να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Χτες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά απέρριψε τις προτάσεις του Ιράν ως «εντελώς απαράδεκτες και χαζές», επιβεβαιώνοντας σε δημοσιογράφο του «Axios» ότι την Κυριακή είχε «πολύ ευχάριστη τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου με επίκεντρο το Ιράν. Τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι «δικό μου θέμα, όχι όλων των άλλων», σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τα κατά καιρούς σχόλια ότι έκανε τον πόλεμο κατά του Ιράν υπό την προτροπή του Νετανιάχου.

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Τραμπ μιλώντας στο «Fox News» ανέφερε πως σκέφτεται να ξαναρχίσει την «Επιχείρηση Ελευθερία» για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική υποστήριξη. Η επιχείρηση είχε ανακοινωθεί την περασμένη βδομάδα, αλλά τελείωσε προτού καλά καλά ξεκινήσει.

Σε δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε «τρελούς» τους Ιρανούς ηγέτες, τους κατηγόρησε ότι δήθεν αρχικά είχαν δεχτεί την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και μετά «άλλαξαν γνώμη», και ότι η εκεχειρία «βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη». «Εχω ένα σχέδιο. Είναι ένα πολύ απλό σχέδιο (...) το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν θα τους αφήσουμε. Το σχέδιο είναι πολύ απλό. Ο αποκλεισμός ήταν ένα δείγμα στρατιωτικής ευφυΐας».

Λογικές οι προτάσεις μας, λέει το Ιράν

Χτες ο Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτήρισε «λογική» την ιρανική πρόταση, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «παράλογες απαιτήσεις». Οπως τόνισε, είναι «παράλογο» να απαιτείται από το Ιράν να τερματίσει τον πόλεμο στην περιοχή ενώ τα πλοία και τα λιμάνια του δέχονται «πειρατεία». «Δεν απαιτήσαμε καθόλου παραχωρήσεις. Το μόνο πράγμα που ζητήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», είπε ο Μπαγκαεΐ και διερωτήθηκε: «Είναι παράλογη η πρότασή μας για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ; Είναι η εγκαθίδρυση ειρήνης και ασφάλειας σε όλη την περιοχή ανεύθυνη; Ο,τι προτείναμε στο σχέδιο είναι λογικό, γενναιόδωρο και καλό για την περιοχή και τον κόσμο».

Στη συνέχεια κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παράλογες απαιτήσεις, θεωρώντας ότι συνδιαμορφώνονται και λόγω των σχετικών πιέσεων που ασκεί το Ισραήλ.

Σε σχέση με την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντ. Τραμπ στην Κίνα, από αύριο Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ ανέφερε πως η ιρανική κυβέρνηση διατηρεί «άμεση επαφή» με την Κίνα, θυμίζοντας ότι είναι «στρατηγικός εταίρος». Υπενθύμισε επίσης ότι την περασμένη βδομάδα μετέβη στο Πεκίνο ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που ενημέρωσε «πλήρως» τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι, για τις εξελίξεις στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε δε ότι «τόσο για το Ιράν όσο και για την Κίνα η ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο και στη Δυτική Ασία είναι σημαντική» και ότι «οι Κινέζοι φίλοι μας ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες για να προειδοποιήσουν κατά της ανομίας». Ο Ιρανός διπλωμάτης κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να μην πέσουν στην παγίδα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και συρθούν «σε μια κρίση από την οποία δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν».

Αργότερα χτες ο Ιρανός πρέσβης στην Κίνα, Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» ανέφερε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να υποστηρίξει το τετραπλό σχέδιο του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για την περιοχή του Κόλπου, χωρίς άλλες πληροφορίες.

Νωρίτερα, πάντως, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας απέρριψε τις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ σε τρεις κινέζικες εταιρείες με πρόσχημα την υποστήριξη ιρανικών «στρατιωτικών επιχειρήσεων». Διαβεβαίωσε ακόμα ότι οι κινεζικές αρχές θα εξασφαλίσουν «τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα κινεζικών επιχειρήσεων», και ότι το μείζον είναι να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Σε αυτό το πλέγμα εξελίξεων, το Ανώτατο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν κάλεσε χτες τον ΟΗΕ να ενεργήσει εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων που βρίσκονται πίσω από την εν ψυχρώ επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου στο ιρανικό αντιτορπιλικό DENA στις 4 Μάρτη 2026, που προκάλεσε τον θάνατο 104 ναυτικών. Το ιρανικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνισε πως πρόκειται για ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου και πως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά των ΗΠΑ.

Τι προβλέπει η ιρανική πρόταση

Σύμφωνα με το «New Arab», που επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές «κοντά στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν», η Τεχεράνη συμφώνησε να συζητήσει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα εντός 30 ημερών μέσω Πακιστανών μεσολαβητών. Οι πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επέδειξε «σημαντική ευελιξία», συμφωνώντας να συζητήσει το πυρηνικό πρόγραμμα σε έναν μήνα, ενώ πριν αρνούνταν να συζητήσει το θέμα σε αυτήν τη φάση διαπραγμάτευσης, επιμένοντας πως θα μπορούσε να τεθεί επί τάπητος σε άλλα στάδια συνομιλιών. Τόνισαν ότι η ιρανική απάντηση αρχικά εστίαζε στον τερματισμό του πολέμου και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με όρο την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν και την «αμοιβαία δέσμευση τερματισμού του πολέμου σε όλα τα μέτωπα μεταξύ του Ιράν και των συμμάχων του, και των ΗΠΑ και του ισραηλινού συμμάχου τους».

Ανάλογες πληροφορίες μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim», που ανέφερε πως το Ιράν «απαίτησε άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με εγγυήσεις κατά της επανέναρξης επιθέσεων έναντι του Ιράν στο πλαίσιο ευρύτερης πολιτικής κατανόησης». Και αυτό μετέδωσε ότι το Ιράν ζήτησε την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να επιδιώκει τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ «αν η Ουάσιγκτον εκπληρώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις», που δεν ξεκαθαρίστηκαν. Το ιρανικό πρακτορείο, αναφερόμενο πάντα στην τελευταία απάντηση που έδωσε το Ιράν στις τελευταίες γνωστές θέσεις - απαιτήσεις των ΗΠΑ, πρόσθεσε πως η Τεχεράνη ζήτησε άρση των περιορισμών στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και αποδέσμευση των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων σε τράπεζες του εξωτερικού εντός 30 ημερών από την υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας.

Αλλες πληροφορίες, από τη «Wall Street Journal», αναφέρουν ότι το Ιράν πρότεινε «σταδιακό άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση των περιορισμών των ΗΠΑ σε ιρανικά πλοία και λιμάνια. Στην ίδια πηγή σημειώνεται πως το Ιράν προσφέρθηκε να συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα εντός 30 ημερών, και πως πρότεινε μείωση των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου και μεταφορά μέρους του ήδη εμπλουτισμένου στο εξωτερικό. Στο ρεπορτάζ της WSJ καταγράφεται ωστόσο «αποτυχία στη γεφύρωση όλων των διαφορών» μεταξύ των δύο χωρών.

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν ανέβασε χτες κατά 4% την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 105,50 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή στο αμερικανικό πετρέλαιο Δυτικού Τέξας (West Texas Intermediate) αυξήθηκε κατά 2,54%, φτάνοντας χτες τα 97,84 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε ότι το εμπορικό πλοίο «Tara Gas» εντοπίστηκε να κινείται βορειοανατολικά των ακτών του Ντουμπάι με κατεύθυνση πέρα από το νησί Λαράκ, δείχνοντας ότι κινείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις ιρανικές υποδείξεις. Το σκάφος, που μεταφέρει LNG και στο παρελθόν είχε μεταφέρει και ιρανικά φορτία, δήλωσε ότι το πλήρωμα και οι ιδιοκτήτες του είναι Ινδοί. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι ξεπέρασε το αμερικανικό ναυτικό μπλόκο.

Το Σαββατοκύριακο, στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, εμπορικό πλοίο που ερχόταν από το Αμπού Ντάμπι αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε από drone αλλά συνέχισε ανέπαφο την πορεία του. Το σκάφος έγινε γνωστό ότι πλέει «υπό αμερικανική σημαία». Παράλληλα το Κουβέιτ ανακοίνωσε κάποιες «επιδρομές» από drone, χωρίς σαφείς πληροφορίες, ενώ δεν ξεκαθάρισε ούτε από πού εξαπολύθηκαν.