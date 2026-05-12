ΚΕΝΥΑ

Γαλλο-αφρικανική σύνοδος στο φόντο σφοδρού ανταγωνισμού

Τη «νέα» πολιτική προσέγγιση της Γαλλίας σε αφρικανικές χώρες προωθεί από την Κυριακή - οπότε έφτασε στο Ναϊρόμπι - ο Εμανουέλ Μακρόν, στο φόντο του σφοδρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού με δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ.

Ο Γάλλος Πρόεδρος μετέβη στην Κένυα προκειμένου να πάρει μέρος στη σύνοδο κορυφής «Africa Forward Summit», που ξεκίνησε χτες, ολοκληρώνεται σήμερα και συμμετέχουν σε αυτήν 30 αρχηγοί κρατών και χιλιάδες επιχειρηματικά στελέχη.

Η σύνοδος είναι κοινή πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Κένυας, υπό την αιγίδα του Γάλλου Προέδρου και του Κενυάτη ομολόγου του, Γουίλιαμ Ρούτο, και υποτίθεται ότι επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας «νέας, ισότιμης εταιρικής σχέσης μεταξύ Αφρικής και Γαλλίας».

Η σύνοδος, που γίνεται στο διεθνές συνεδριακό κέντρο «Κενυάτα» και στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι, έχει στην ατζέντα της θέματα όπως η «οικονομία και επιχειρηματικότητα» μεταξύ Γαλλίας - Αφρικής, η «πράσινη εκβιομηχάνιση», η χρηματοπιστωτική «μεταρρύθμιση», η ενίσχυση των συστημάτων Υγείας και η ανάδειξη του ρόλου των ΜΚΟ.

Μιλώντας χτες το πρωί σε φόρουμ νεολαίας στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι, ο Μακρόν ανέδειξε την «ανάγκη» να πάψουν και η Ευρώπη και η Αφρική να είναι δέσμιες «ξένης τεχνολογίας», και πρότεινε να ενώσουν δυνάμεις για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Κλείνοντας το μάτι στα γαλλικά μονοπώλια, ζήτησε «μαζικές επενδύσεις» σε υποδομές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και επεσήμανε πως η Αφρική πλέον είναι «κινητήριος δύναμη» της παγκόσμιας καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Κατά την έναρξη της συνόδου οι Πρόεδροι Γαλλίας και Κένυας ανακοίνωσαν 11 σημαντικές διμερείς συμφωνίες σε τομείς όπως η Ενέργεια (μεταξύ των οποίων η ανέγερση ενός «Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Ηλεκτρικής Ενέργειας» και σχέδια για μελλοντικό πυρηνικό σταθμό), οι μεταφορές και η ψηφιοποίηση.

Στις «καινοτομίες» της συνόδου είναι η για πρώτη φορά πραγματοποίησή της σε αγγλόφωνη αφρικανική χώρα.

Μηδενικοί οι κινεζικοί δασμοί σε αφρικανικά προϊόντα

Στο μεταξύ η Κίνα προωθεί περαιτέρω τα συμφέροντα των μονοπωλιακών της ομίλων, καθώς από την περασμένη βδομάδα έθεσε σε ισχύ την κατάργηση των δασμών σε προϊόντα σε 53 αφρικανικές χώρες.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη όλες οι αφρικανικές χώρες έχουν αδασμολόγητη πρόσβαση στις αγορές της Κίνας, με μοναδική εξαίρεση το Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη), επειδή διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν.