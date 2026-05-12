ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αντιμέτωπος με το καταστροφικό για τους Εργατικούς εκλογικό αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της Πέμπτης 7 Μάη και των βουλευτικών σε Σκωτία και Ουαλία.

Το εκλογικό αποτέλεσμα που επέφερε τη συντριπτική ήττα των Εργατικών σε εκατοντάδες δήμους της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας, προς όφελος των υποψηφίων του εθνικιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ και του «Πράσινου» κόμματος, ανέδειξε τις σημαντικές ενδοαστικές αντιπαραθέσεις στο φόντο της εντεινόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας σε νευραλγικά ζητήματα, όπως η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια που ροκανίζουν συνεχώς το λαϊκό εισόδημα, η διαρκής επιδείνωση των υπηρεσιών σε τομείς όπως η Υγεία, η Κοινωνική Πρόνοια και η Εκπαίδευση, ο ανεπαρκής εκσυγχρονισμός υποδομών και η ανεπαρκής αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, που επιφέρει επιπρόσθετες πιέσεις στα πιο αδύναμα, από οικονομική άποψη, στρώματα της βρετανικής εργατικής τάξης.

Στους δήμους της Αγγλίας το Reform UK του Φάρατζ εξέλεξε 1.451 παραπάνω δημοτικούς συμβούλους, οι Πράσινοι 441 και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 155. Οι Εργατικοί έχασαν 1.496 δημοτικούς συμβούλους και οι Συντηρητικοί 563.

Στη Σκωτία, την «πρωτιά» πήραν οι υποψήφιοι του κεντρώου «Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος» (SNP) με 58 βουλευτές (-6 σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές), αλλά και εκεί σάρωσε το Reform UK εκλέγοντας για πρώτη φορά 17 βουλευτές. Εξέλεξε δηλαδή τον ίδιο αριθμό βουλευτών με το Εργατικό Κόμμα (οι Εργατικοί έχασαν 4 έδρες σε σχέση με προηγούμενες εκλογές). Οι Πράσινοι πήραν 15 έδρες (+6 σε σχέση με προηγούμενες) και οι Συντηρητικοί 12 (επίδοση που θεωρείται η χειρότερη στην ιστορία του κόμματος στη Σκωτία).

Στην Ουαλία και εκεί οι Εργατικοί έπαθαν πανωλεθρία. Το ουαλικό κεντροαριστερό κόμμα Plaid Cymru για πρώτη φορά ήρθε πρώτο σε ψήφους βγάζοντας 43 βουλευτές, ακολούθησε το Reform UK με 34 έδρες, οι Εργατικοί εξέλεξαν εννιά βουλευτές (από την πρώτη θέση κατέβηκαν στην τρίτη) και οι Συντηρητικοί 7 βουλευτές.

Αρθρα του βρετανικού Τύπου κατέγραψαν την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού λόγω της θεαματικής υποχώρησης όχι μόνο των Εργατικών αλλά και των Συντηρητικών, που κάποτε ρυμουλκούσαν τα μεγαλύτερα τμήματα του εκλογικού σώματος.

Ο Στάρμερ απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματός του, αφού απέρριψε τις πιέσεις για παραίτηση, διαβεβαίωσε πως θα αυξήσει τις προσπάθειες για να αντιστρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα και πως θα αντιμετωπίσει «τις μεγάλες προκλήσεις αποκαθιστώντας την ελπίδα στη χώρα». Σε αυτό το πλαίσιο υποσχέθηκε πως θα εντείνει τις πολιτικές για στενότερη επαναπροσέγγιση με την ΕΕ ώστε να μπει η Βρετανία «στην καρδιά της Ευρώπης», μία δεκαετία μετά το δημοψήφισμα του 2016 που έκρινε την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Brexit). Ο Στάρμερ ισχυρίστηκε επίσης πως η κυβέρνησή του είναι τάχα «με το πλευρό του λαού» και πως εάν το Reform UK ανέλθει στην εξουσία θα οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο «σε σκοτεινό μονοπάτι».

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή η Αντζελα Ράινερ (στέλεχος των Εργατικών που επιδιώκει την ηγεσία του κόμματος) κατηγόρησε τον Στάρμερ για «τοξική κουλτούρα κομματικής ευνοιοκρατίας», καλώντας τον να γυρίσει... στις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας.