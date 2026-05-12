Από αύριο η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Με φόντο την πολύπλευρη όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών αλλά και παζαριών αύριο Τετάρτη 13 Μάη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Κίνα για επίσημες επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 15 Μάη. Θα υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο τεχνοκρατών, πριν την αναχώρηση του Τραμπ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για συμφωνίες που αφορούν το εμπόριο και τις επενδύσεις, με φόντο την «ανταλλαγή» δασμών μεταξύ τους, για αρκετούς μήνες, πριν τελικά ανακοινωθεί συμφωνία που ωστόσο «καρκινοβατεί» εξαιτίας των βαθιά συγκρουόμενων συμφερόντων. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι θα συζητηθούν επίσης θέματα που αφορούν το Διάστημα, τις αγροτικές καλλιέργειες αλλά και την Ενέργεια. Φυσικά οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και την Ουκρανία δεν θα λείψουν από το τραπέζι. Σχετικά με την Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν αναμένεται αλλαγή στην πολιτική τους, ενώ σημειώθηκε πως δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις για τα πυρηνικά.

Στο μεταξύ, ενόψει της επίσκεψης Τραμπ, προχτές ανακοινώθηκε ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επρόκειτο να αναχωρήσει χτες για συναντήσεις σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Στο Τόκιο, ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου, Μινόρου Κιχάρα, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνουν «γόνιμες συζητήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ιαπωνίας - ΗΠΑ» και «τη συνεργασία σε διάφορα διεθνή ζητήματα».