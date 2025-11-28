ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Καθημερινές οι επιθέσεις και οι καταστροφές

Συνεχίστηκε χτες για δεύτερο 24ωρο στην κατεχόμενη βόρεια Δυτική Οχθη η στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας που ξεκίνησε ο ισραηλινός στρατός κατοχής προχωρώντας στην καταστροφή προσφυγικών καταυλισμών.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται να συμπληρώσουν ανάλογες εισβολές, καταστροφές και εκτοπισμούς χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων τους προηγούμενους μήνες σε προσφυγικούς καταυλισμούς των πόλεων Τζενίν και Τουλκαρέμ, αφήνοντας στον δρόμο πάνω από 32.000 ανθρώπους. Χτες πάντως από τις νέες επιχειρήσεις του στρατού στη βόρεια Δυτική Οχθη αναφέρθηκε ο τραυματισμός τουλάχιστον 25 Παλαιστινίων αμάχων.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός επέδωσε χτες ειδοποιήσεις για κατεδαφίσεις τουλάχιστον 20 κτιρίων Παλαιστινίων υπό το πρόσχημα αδιευκρίνιστων «στρατιωτικών σκοπών». Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, οι εντολές κατεδάφισης πρόκειται να εκτελεστούν σήμερα, 28 Νοεμβρίου.

Στα βορειοδυτικά περίχωρα της Ραμάλας, Ισραηλινοί στρατιώτες ξερίζωσαν πάνω από 100 ελαιόδεντρα για έκτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο τρομοκρατώντας αγρότες της περιοχής.

Συνεχίζεται η παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα

Την καθημερινή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη και τη συνέχιση των γενοκτονικών επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα διαπιστώνει με ανακοίνωση η Διεθνής Αμνηστία, επισημαίνοντας πάνω από 500 παραβιάσεις, τουλάχιστον 347 νεκρούς και 889 τραυματίες. Ο συνολικός απολογισμός θυμάτων από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτώβρη 2023 έως χτες στη Γάζα ανέφερε (κατά το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας) τουλάχιστον 69.799 νεκρούς και πάνω από 170.972 τραυματίες.

Στο μεταξύ, η Χαμάς ζήτησε χτες από το Ισραήλ να επιτρέψει την ασφαλή έξοδο δεκάδων μαχητών της οργάνωσης, που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και βδομάδες σε τούνελ της Νότιας Λωρίδας της Γάζας, διαβεβαιώνοντας πως τηρεί το δικό της μέρος στη συμφωνία εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη και πως απομένει πλέον η παράδοση των πτωμάτων δύο ομήρων ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του άθλιου σχεδίου του Αμερικανού Πρόεδρου Ντ. Τραμπ για τη Γάζα.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης είχε δηλώσει προ ημερών στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου «δεν επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των 200 τρομοκρατών της Χαμάς» και παραμένει προσηλωμένος στο εγχείρημα να «καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί η Λωρίδα της Γάζας».

Με αυτή την αφορμή έχουν ενταθεί από την Τρίτη στο Κάιρο οι διαβουλεύσεις μεσολαβητών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ σχετικά με την επόμενη φάση της εκεχειρίας, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη συγκρότηση πολυεθνικής «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», στην οποία η Τουρκία επιθυμεί να συμμετάσχει αλλά το Ισραήλ το απορρίπτει κατηγορηματικά.

Νέα ισραηλινή επιδρομή στον νότιο Λίβανο

Τον έναν χρόνο από τη διάτρητη συμφωνία «εκεχειρίας» στον Λίβανο «γιόρτασε» χτες το μεσημέρι το Ισραήλ, πραγματοποιώντας νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών.

Οι επιθέσεις έγιναν στα περίχωρα της πόλης Ικλίμ αλ Τουφάχ του νότιου Λιβάνου και βομβαρδίστηκαν οι περιοχές αλ Τζαρμάκ και αλ Μαχμουντίγια. Το πρόσχημα και στις δύο περιπτώσεις γνωστό, «η καταστροφή αποθηκών όπλων και στρατιωτικών υποδομών» της Χεζμπολάχ.

Στου κουφού την πόρτα...

Του «κουφού την πόρτα» φαίνεται πως χτύπησε προ ημερών ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, κατά την τελευταία συνάντηση που είχε στη Βηρυτό με τον Αμερικανό στρατηγό Τζάσπερ Τζέφερς, που είναι επικεφαλής της επιτροπής που επιβλέπει την υποτιθέμενη «εκεχειρία» στον Λίβανο που παραβιάζει σχεδόν καθημερινά το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Λιβανέζου πρωθυπουργού στην εφημερίδα «The New York Times», ο Σαλάμ εξήγησε στον Αμερικανό στρατηγό πως είναι δύσκολος ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ όσο ο στρατός του Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει παράνομα πέντε στρατηγικής σημασίας λοφώδεις εκτάσεις κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Ο Τζάσπερς αγνόησε πλήρως τις επισημάνσεις του Λιβανέζου πρωθυπουργού, ο οποίος του εξήγησε πως το 2025 «δεν χρειάζεσαι να είσαι με κιάλια στην κορυφή ενός λόφου με υψόμετρο 700 μέτρων ή με τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου για να ελέγχεις τι συμβαίνει γύρω σου, καθώς το Ισραήλ διαθέτει και δορυφόρους και δορυφορικές φωτογραφίες και drone και αερόστατα με εξοπλισμό και κάμερες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας».

Χτες πάντως ο Ν. Σαλάμ ξεσπάθωσε και κατά της Χεζμπολάχ, λέγοντας πως τα όπλα της «δεν προστάτευσαν ούτε τους ηγέτες της, ούτε τον λαό του Λιβάνου, ούτε τις περιουσίες του», φέρνοντας ως απόδειξη «την ισοπέδωση δεκάδων χωριών».

Οι Αιγύπτιοι βλέπουν πόλεμο δίχως αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Το ίδιο 24ωρο, το λιβανέζικο κανάλι MTV μετέδωσε ότι ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, που μετέβη την Τετάρτη στη Βηρυτό, δήλωσε σε επίσημο δείπνο ότι ένας νέος πόλεμος Ισραήλ - Λιβάνου είναι «προ των πυλών» και πως σε μία τέτοια περίπτωση δεν θα περιοριστεί σε αεροπορικές επιδρομές αλλά και σε χερσαίες επιχειρήσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι να αποδεχθεί η Χεζμπολάχ το σχέδιο της κυβέρνησης στη Βηρυτό για αφοπλισμό και «όχι να απειλεί». Πρόσθεσε επίσης πως η Αίγυπτος συνεργάζεται για αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, αλλά εξέφρασε τον φόβο για μία πιθανή κλιμάκωση και «για την ασφάλεια και σταθερότητα του Λιβάνου».

«Συνεχίστε την αντίσταση», λένε στη Χεζμπολάχ οι Χούθι

Το ίδιο 24ωρο η αραβική ηλεκτρονική εφημερίδα «Asharq al Awsat» μετέδωσε το συλλυπητήριο μήνυμα του ηγέτη των Χούθι της Υεμένης στον αναπληρωτή γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, για τη δολοφονία του επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης, Χάιθαμ Ταμπαταμπάι, την περασμένη Κυριακή στη Βηρυτό από ισραηλινή επίθεση.

Ο ηγέτης των Χούθι Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι στο μήνυμά του αποκάλεσε τη δολοφονία «απαραίτητο μαρτύριο», που υποχρεώνει τη Χεζμπολάχ να συνεχίσει «στον δρόμο του ιερού πολέμου». Πρόσθεσε πως το Ισραήλ δεν θα τηρήσει την εκεχειρία και στον υπόλοιπο Λίβανο και πως οι εξελίξεις σε Γάζα και Νότιο Λίβανο αποδεικνύουν ότι «η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη» και πως «ο διακεκριμένος ρόλος της Χεζμπολάχ δεν μπορεί να σταματήσει».

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και άλλο ανώτερο στέλεχος των Χούθι, ο Μοχάμεντ Αλί αλ Χούθι, που τόνισε πως είναι απαραίτητη η «συνέχιση της αντίστασης» επειδή «είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψει κανείς το Ισραήλ». Κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως φέρουν την ευθύνη και αυτής της δολοφονίας και εξέφρασε την ετοιμότητα του Κινήματος Ανσάρ Αλλάχ των Χούθι να «σταθούν στο πλευρό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και στο πλευρό παλαιστινιακών οργανώσεων».