ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Πάνω από 80 οι νεκροί στο φλεγόμενο συγκρότημα

Τουλάχιστον 83 είναι τα θύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχτές το μεσημέρι σε συγκρότημα οκτώ πολυώροφων κτιρίων στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όπου μέχρι και χτες συνεχίζονταν οι έρευνες σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων.

Οι εκατοντάδες αγνοούμενοι (πάνω από 250) προκαλούν φόβους για μεγάλη αύξηση των νεκρών, ενώ οργή προκαλούν όσα αποκαλύπτονται για την παράκαμψη στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας. Για παράδειγμα, τα υλικά που χρησιμοποιούνταν σε εργασίες ανακαίνισης που συνεχίζονταν από το 2024 ήταν ιδιαίτερα εύφλεκτα (υποστυλώματα από μπαμπού...), με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν ραγδαία.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν στελέχη μιας κατασκευαστικής εταιρείας, τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Χτες, η φωτιά είχε σβήσει αλλά ο πυκνός καπνός και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που είχαν αναπτυχθεί για πάνω από ένα 24ωρο, δυσχέραιναν πάρα πολύ την προσπάθεια να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι. Μεταξύ των τραυματιών, 12 νοσηλεύονταν και χτες σε κρίσιμη κατάσταση.