ΕΕΔΔΑ

Χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους

Ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, που τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Νοέμβρη, εξέδωσε χτες η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης.

Η ΕΕΔΔΑ επισημαίνει ότι η επέτειος τιμάται εκεί που ζει και αγωνίζεται «κάθε συνειδητός αντιιμπεριαλιστής» που διαλέγει τη «σωστή πλευρά της Ιστορίας, την πλευρά του δίκιου ενός λαού που αγωνίζεται ενάντια στην βαρβαρότητα του καπιταλισμού» ώστε να δημιουργήσει τη δική του ελεύθερη πατρίδα, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Καταγγέλλει τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, της ΕΕ και των μονοπωλίων τους, αλλά και την ολιγωρία του ΟΗΕ, «που δεν κατάφερε ποτέ μέχρι σήμερα να επιτελέσει το καθήκον του».

Καταδικάζει επίσης «τη βάρβαρη πολιτική του κράτους του Ισραήλ που για πάνω από 75 χρόνια ασκεί ενάντια στον παλαιστινιακό λαό», αλλά και την ελληνική κυβέρνηση, που «αναγορεύει το Ισραήλ σε στρατηγικό εταίρο της χώρας και συνεργάζεται μαζί του σε όλα τα επίπεδα», προωθώντας «ισραηλινά, αμερικανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Επισημαίνει ακόμα ότι «το κατάπτυστο αμερικανικό σχέδιο για τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο, που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε και κατέθεσε προς ψήφιση, καθώς και η υπερψήφισή του από τα κράτη - μέλη του, αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη των όσων καταγγέλλουμε». Και συνεχίζει: «Το γεγονός ότι η Παλαιστινιακή Αρχή χαρακτήρισε το σχέδιο αυτό "απαραίτητο πρώτο βήμα" επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι η συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε με το Ισραήλ ήταν κυριολεκτικά μια συμφωνία με το πιστόλι στον κρόταφο».

Καταλήγοντας, η ΕΕΔΔΑ τονίζει πως «οι λαοί ποτέ δεν θα πάψουν να ονειρεύονται ότι αυτόν τον κόσμο, που τους ανήκει, έχουν και καθήκον και δικαίωμα να τον κάνουν πιο όμορφο, πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό».