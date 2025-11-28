ΙΡΑΚ - ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ

Επίθεση drone στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ

Αδιευκρίνιστης ταυτότητας μη επανδρωμένο αεροσκάφος βομβάρδισε αργά το βράδυ της Τετάρτης μεγάλη εγκατάσταση γεώτρησης και διαμετακόμισης φυσικού αερίου στο κοίτασμα Χορ Μορ του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν, προκαλώντας υλικές ζημιές και διακοπή στον εφοδιασμό ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου, το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε «δεξαμενές αποθήκευσης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά», αλλά όχι τραυματίες ή νεκρούς. Μέχρι χτες δεν είχε αναληφθεί η ευθύνη για την επίθεση από κάποια οργάνωση.

Η επίθεση σημειώθηκε προχτές στις 23.30 τοπική ώρα στο κοίτασμα Χορ Μορ, που βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Κιρκούκ και Σουλεϊμανίγια και το εκμεταλλεύεται η εμιρατινή εταιρεία «Dana Gas».

Στο ίδιο κοίτασμα είχε γίνει επίθεση από drone και τον περσινό Απρίλη, με αποτέλεσμα τον θάνατο 4 Υεμενιτών εργατών.

Στην περιφέρεια του Κουρδιστάν καταγράφηκε φέτος σειρά επιθέσεων με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, στην πλειοψηφία τους εναντίον πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Για τις περισσότερες ενέργειες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.