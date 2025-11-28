ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

Εντονη αντίδραση και από τη Μόσχα

Την ετοιμότητα της Ρωσίας να αντιδράσει έντονα στην απόφαση της Ιαπωνίας να αναπτύξει πυραύλους σε νησί που βρίσκεται πολύ κοντά στην Ταϊβάν εξέφρασε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Μαρία Ζακχάροβα, κατηγορώντας το Τόκιο ότι ενεργεί σύμφωνα με «εντολές» της Ουάσιγκτον και γι' αυτό «στέλνει όπλα σε αυτά τα νησιά», ως μέρος «ευρύτερης προσπάθειας στρατιωτικοποίησης» της περιοχής.

Οπως αναπαρήγαγαν μια σειρά διεθνή ΜΜΕ, το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει «σκληρά» στα ιαπωνικά σχέδια, αναφερόμενο σε όσα πρόσφατα ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της Ιαπωνίας, Σιντζίρο Κοϊζούμι, για ανάπτυξη πυραύλων σε στρατιωτική βάση στην ιαπωνική νήσο Γιοναγκούνι, περίπου 110 χλμ. από την Ταϊβάν. Υποστήριξε δε ότι «η ανάπτυξη πυραύλων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας ένοπλης επίθεσης κατά της χώρας μας», κρίνοντας ότι «σήμερα η Ιαπωνία αντιμετωπίζει το πιο σοβαρό και περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Σημειωτέον, η Ζαχάροβα επέκρινε και τις πρόσφατες δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι - η οποία συνέδεσε τις εξελίξεις στην Ταϊβάν με το ενδεχόμενο «ενεργοποίησης» των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας της - ως «ιδιαίτερα επικίνδυνες».

Από τη μεριά της Κίνας, χτες ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Τσιανγκ Μπιν δήλωσε ξανά ότι ο τρόπος «επίλυσης του ζητήματος της Ταϊβάν» είναι θέμα που αφορά την Κίνα και δεν έχει καμία σχέση με την Ιαπωνία, η οποία ήλεγχε την Ταϊβάν από το 1895 μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945. «Η Ιαπωνία όχι μόνο δεν έχει προβεί σε βαθύ αναστοχασμό για τα σοβαρά εγκλήματα επιθετικότητας και αποικιοκρατίας που διέπραξε στην Ταϊβάν, αλλά αντίθετα, αψηφώντας την παγκόσμια κοινή γνώμη, τρέφει την αυταπάτη της στρατιωτικής επέμβασης στα Στενά της Ταϊβάν», συνέχισε, για να προσθέσει ότι οι κινεζικές Ενοπλες Δυνάμεις «διαθέτουν ισχυρές δυνατότητες και αξιόπιστα μέσα για να νικήσουν οποιονδήποτε εισβολέα. Αν η ιαπωνική πλευρά τολμήσει να ξεπεράσει τα όρια έστω και κατά μισό βήμα και να προκαλέσει προβλήματα, θα πληρώσει αναπόφευκτα ένα οδυνηρό τίμημα».

Την ίδια στιγμή το Γραφείο Πληροφοριών του κινεζικού Κρατικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο ακολουθεί «εξαιρετική συγκρατημένη» προσέγγιση στην ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χτες για τον «έλεγχο των όπλων», σε μια έμμεση πλην σαφή αναφορά τουλάχιστον στις ΗΠΑ αναφέρει: «Ορισμένες χώρες συνεχίζουν να προσαρμόζουν την πυρηνική τους πολιτική, διατηρώντας πεισματικά τεράστια πυρηνικά οπλοστάσια, ενισχύοντας την πυρηνική αποτροπή και τις δυνατότητες μάχης και αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο παγκόσμιας πυρηνικής σύγκρουσης».