ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Βρετανία, Γαλλία και Τουρκία προετοιμάζουν στρατιωτική «δύναμη διασφάλισης»

Sputnik

Συνεχίζονται τα παζάρια γύρω από τηνκαιστηνκαι τον ευρύτερο γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες των δύο στρατοπέδων για ακόμα πιο γενικευμένη αναμέτρηση.

Σε ένα τέτοιο φόντο, οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία επιμένουν για ισχυρές ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις και σχεδιάζουν ήδη την αποστολή στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος και στη Μαύρη Θάλασσα μετά από μια «εκεχειρία», κάτι που η Μόσχα απορρίπτει.

Χθες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν δήλωσε πως το περίγραμμα του «ειρηνευτικού» σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση μελλοντικών συμφωνιών.

Ανέφερε δε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ρωσικές θέσεις, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμα να συζητηθούν και «να τεθούν σε διπλωματική γλώσσα».

Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως αν η Ευρώπη ήθελε μια δέσμευση ότι η Ρωσία δεν θα της επιτεθεί, τότε η Μόσχα θα ήταν πρόθυμη να δώσει μια τέτοια δέσμευση.

«Συνεχίζουν να μας λένε ότι πρέπει η Ρωσία να σταματήσει τις μάχες», ανέφερε στη συνέχεια. «Τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν και στη συνέχεια οι μάχες θα σταματήσουν. Αν δεν φύγουν, τότε θα το πετύχουμε αυτό με ένοπλα μέσα. Αυτό είναι όλο».

Εξάλλου, είπε, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν με ταχύτερο ρυθμό στις γραμμές του μετώπου.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θεωρεί παράνομη την ουκρανική ηγεσία, επομένως είναι νομικά αδύνατο να υπογραφεί συμφωνία με την Ουκρανία. Επομένως θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η οποιαδήποτε συμφωνία θα αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα - και ότι η διεθνής κοινότητα θα αναγνωρίσει τα ρωσικά κέρδη στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μ. Ζαχάροβα επέμεινε ότι ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη για τη Ρωσία. «Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να θέσει την Ουκρανία στην τροχιά του παραμένει απειλή για εμάς», είπε.

Το κείμενο του σχεδίου 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία αναφέρει: «Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον».

Ωστόσο, στο σχέδιο που συζήτησαν οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη αυτό το σημείο φέρεται να έχει μπει σε «παρένθεση», για να το συζητήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντ. Τραμπ, κατ' ιδίαν.

Βρετανία - Γαλλία - Τουρκία ετοιμάζουν «δύναμη διασφάλισης»

Ο «Συνασπισμός των Προθύμων» (Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία κ.ά.) συζητά το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων σε στρατηγικές υποδομές σε ουκρανικό έδαφος μετά από μια εκεχειρία, θέλοντας να διασφαλίσει τα δικά του συμφέροντα. Αυτό βέβαια θα έφερνε πιο κοντά τον κίνδυνο μιας ανάφλεξης και επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη «δύναμη διασφάλισης» που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας με τη Ρωσία, προκειμένου να υποστηρίξει τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε χθες το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

«Οι τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να συμβάλουν σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει στόχο να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», σχολίασε το υπουργείο αναφορικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στη δύναμη αυτή, τη σύσταση της οποίας πρότειναν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Πριν απ' όλα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Στη συνέχεια πρέπει να οριστεί ένα πλαίσιο αποστολής, με σαφή ορισμό των στόχων, καθώς και της συνεισφοράς κάθε χώρας», πρόσθεσε το τουρκικό υπουργείο.

Την Τρίτη ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τη «δύναμη διασφάλισης», στόχος της οποίας θα είναι η «ενίσχυση του ουκρανικού στρατού», λειτουργώντας ως «δεύτερη γραμμή άμυνας», εφόσον Ρωσία και Ουκρανία συμφωνήσουν σε εκεχειρία.

Επικεφαλής της δύναμης θα είναι «η Γαλλία και η Βρετανία, σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, η οποία διαδραματίζει ρόλο - κλειδί στον θαλάσσιο τομέα, και για πρώτη φορά με την εμπλοκή των ΗΠΑ», είχε προσθέσει ο Γάλλος Πρόεδρος.

Γερμανία: Η Ουκρανία θα χρειάζεται ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις

Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία, και το Κίεβο δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να παραδώσει εδάφη, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Εσθονό ομόλογό του.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις, και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», ανέφερε.

Η πιο σημαντική εγγύηση, είπε, είναι ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός. «Γι' αυτό συζητάμε επίσης το μελλοντικό μέγεθος - στόχο του ουκρανικού στρατού», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε οποιαδήποτε ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων.

Υπερασπιζόμενος την απόφαση της Πολωνίας να δαπανήσει 100 εκατ. δολάρια για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ρ. Σικόρσκι, αστειεύτηκε ότι αντιστοιχεί σε «1 εκατ. δολάρια για κάθε εκατοστό πολωνικής σιδηροδρομικής γραμμής που ανατινάσσεται με εντολή Πούτιν».

Η ΕΕ αναζητεί λύσεις χρηματοδότησης του Κιέβου

Στο μεταξύ η Ουκρανία αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα τους επόμενους μήνες, και η ΕΕ επεξεργάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που δεν μπορέσει να καταλήξει στη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση για «δάνειο αποζημιώσεων» ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Τώρα, με τις συνομιλίες για τη μοιρασιά της «λείας» να εντείνονται και τις ΗΠΑ να διεκδικούν μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται «παγωμένα» στην Ευρώπη, το ζήτημα του τι θα γίνει με αυτά έχει αποκτήσει νέα επείγουσα σημασία. «Αν δεν κινηθούμε εμείς, άλλοι θα κινηθούν πριν από εμάς», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο «Politico».

Οι Ευρωπαίοι θέλουν τα χρήματα από αυτό το δάνειο να πάνε στην αγορά ευρωπαϊκών εξοπλισμών, σε συμφωνίες όπως για παραγωγή drones, αγορά «Rafale» από τη Γαλλία, «Gripen» από τη Σουηδία κ.λπ.

Το θέμα των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 18 Δεκέμβρη.

Μια επιλογή που κερδίζει έδαφος είναι ένα δάνειο - γέφυρα με κοινό δανεισμό της ΕΕ για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου κατά τους πρώτους μήνες του 2026, μεταδίδει το «Politico», επικαλούμενο τέσσερις αξιωματούχους.

Αυτό θα δώσει ένα χρονικό περιθώριο για να ρυθμιστεί το πλήρες δάνειο των επανορθώσεων, χρησιμοποιώντας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία με τρόπο που να μπορεί να αντέξει το Βέλγιο.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κληθεί να αποπληρώσει το αρχικό δάνειο - γέφυρα στην ΕΕ μόλις λάβει χρηματοδότηση από το μακροπρόθεσμο δάνειο επανορθώσεων.

Ισως το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ότι αυτό το είδος δανεισμού της ΕΕ θα απαιτούσε ομόφωνη υποστήριξη από τα 27 κράτη - μέλη, καθώς η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό σε νέα μέτρα για τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Τα σχέδια της «ειρηνευτικής» πρότασης ήδη αναφέρονται στη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Την περασμένη βδομάδα αξιωματούχοι από την ΕΕ αντέδρασαν στην ιδέα που περιέχεται στο αρχικό αμερικανικό σχέδιο για τα κέρδη που θα αποκομίσουν οι ΗΠΑ από τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Μεγάλης κλίμακας εξοπλισμό του CSTO ζητά ο Πούτιν

Από την πλευρά του ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν πρότεινε μεγάλης κλίμακας εξοπλιστικό πρόγραμμα για τα μέλη του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (CSTO), της ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής συμμαχίας στην οποία ηγείται η Ρωσία.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος του CSTO στο Κιργιστάν πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Τατζικιστάν και του Κιργιστάν.

Οπως αναφέρει το πρακτορείο TASS, ο Ρώσος Πρόεδρος ανακοίνωσε στη σύνοδο ένα ολοκληρωμένο, μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα βελτίωσης των οπλικών συστημάτων με σκοπό την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της συμμαχίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι «η Ρωσία θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη των συστημάτων αεροπορίας και αεράμυνας του Οργανισμού».

Κατά το έτος 2026 την προεδρία του CSTO αναλαμβάνει η Ρωσία, με το σύνθημα «Συλλογική Ασφάλεια σε έναν Πολυπολικό Κόσμο: Κοινός Στόχος - Κοινή Ευθύνη», όπως ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας της χώρας του θα τεθούν στο επίκεντρο «η ενίσχυση της ετοιμότητας μάχης των εθνικών αποσπασμάτων και η ισχυροποίηση της διοίκησης και του ελέγχου των συλλογικών δυνάμεων».