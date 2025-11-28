ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Επέκταση με βάσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία

Να διασφαλίσει και να επεκτείνει στρατιωτικές συμμαχίες στη Νότια Αμερική επιδιώκουν οι ΗΠΑ, έχοντας διακηρύξει εδώ και καιρό ότι η περιοχή αποκτά προτεραιότητα στην προσπάθειά τους να αποκρούσουν τη διείσδυση αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, όπως Ρωσία και Κίνα.

Με φόντο λοιπόν τη συγκέντρωση όλο και περισσότερων πολεμικών πλοίων αλλά και τα πλήγματα που ξεκίνησε αρχές Σεπτέμβρη έχοντας ήδη προκαλέσει πάνω από 83 θανάτους, προχτές ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση της Δομινικανής Δημοκρατίας συμφώνησε σε διευκολύνσεις για αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη που επιχειρούν στην περιοχή, στο πλαίσιο της «δράσης κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών» που η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει αμείωτα.

Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Ασοσιέτεντ Πρες, ο Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπινάντερ ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του εξουσιοδότησε την αμερικανική κυβέρνηση να επιχειρεί εντός περιοχών της χώρας του, ώστε - όπως ισχυρίστηκε - να βοηθήσει στον αγώνα της κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Αμπινάντερ έκανε λόγο για «περιορισμένο χρονικό διάστημα», κατά το οποίο οι ΗΠΑ θα μπορούν να ανεφοδιάζουν αεροσκάφη και εξοπλισμό μεταφοράς αλλά και τεχνικό προσωπικό, σε περιοχές εντός της αεροπορικής βάσης Σαν Ισίδρο αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου Λας Αμέρικας. Χαρακτήρισε δε το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας «τεχνικό και προσωρινό», υποστηρίζοντας ότι «ο σκοπός είναι σαφής: Να ενισχύσουμε τον εναέριο και θαλάσσιο δακτύλιο προστασίας που διατηρούν οι Ενοπλες Δυνάμεις μας, μια αποφασιστική ενίσχυση για την πρόληψη της εισόδου ναρκωτικών και να καταφέρουμε ένα πιο αποφασιστικό πλήγμα κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος».

Από τη μεριά του ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, που επισκέπτεται τη χώρα, είπε ότι «ήρθα πρώτα εδώ» γιατί η συγκεκριμένη λατινοαμερικανική χώρα επιδεικνύει ...ηγετικές ικανότητες στην «αντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων» στην περιφέρεια και δήλωσε ότι ελπίζει ότι και άλλες χώρες θα αποδεχθούν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο έδαφός τους, προβάλλοντας και πάλι το πρόσχημα της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών.

ΚΚ Βενεζουέλας: Καταγγέλλει την επιθετικότητα των ΗΠΑ και συμμάχων τους

To KK Βενεζουέλας (PCV) στην τελευταία συνέντευξη Τύπου την περασμένη Δευτέρα επανέλαβε την καταδίκη της επιθετικότητας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού που κλιμακώνεται. Ο Γιουλ Τζαμπούρ, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, σημείωσε ότι η πρόσφατη άφιξη στο Πουέρτο Ρίκο του επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ επιβεβαιώνει αυτήν την κλιμάκωση, και πρόσθεσε ότι «όπως πρόσφατα προειδοποίησε η 17η Ολομέλεια της ΚΕ του Κόμματός μας, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και οι σύμμαχοί του επιδιώκουν να αναδιαμορφώσουν την περιοχή σύμφωνα με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών εταιρειών».

Και συμπλήρωσε το στέλεχος του ΚΚ Βενεζουέλας: «Πέρα από την εξωτερική απειλή, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο αντίξοες συνθήκες λόγω των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζει η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Νικολάς Μαδούρο που ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μισθοί εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό και αντικαθίστανται από επιδόματα».

Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι «το ΚΚ Βενεζουέλας υπερασπίζεται την ανάγκη οικοδόμησης μιας πολιτικής λύσης που να εκφράζει τα πραγματικά αιτήματα των εργαζομένων και του λαού της Βενεζουέλας για διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση υπέρ του και όχι παράδοση στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου».