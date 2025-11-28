ΗΠΑ

Τρομοκρατική, κατά τον Τραμπ, η επίθεση κατά Εθνοφρουρών

Ως «πράξη τρομοκρατίας» και «ειδεχθή επίθεση» αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την προχτεσινοβραδινή ένοπλη επίθεση ενός Αφγανού που είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA, κατά δύο νεαρών Εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκοι. Οι δύο Εθνοφρουροί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ως ύποπτος δράστης που συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος Αφγανός υπήκοος Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, που έφθασε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβρη του 2021, έναν μήνα μετά τη χαοτική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού στη χώρα. Ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό το παραμικρό γύρω από τα κίνητρα της επίθεσής του.

«Τον έφερε εδώ η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο Τραμπ και ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση εφεξής αναστέλλει «επ' αόριστον» την εξέταση αιτήσεων μετανάστευσης από Αφγανούς και πως θα επανεξετάσει τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Σε ανακοινώσεις που έκανε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Ουάσιγκτον, Τζέφρι Κάρολ, ανέφερε πως ο δράστης έδρασε κατά πάσα πιθανότητα μόνος του και πως στις 14.15 τοπική ώρα έφθασε σε μια γωνιά του δρόμου, κοντά στον σταθμό του μετρό «Farragut Square», ύψωσε το όπλο του και «πυροβόλησε εναντίον των εθνοφρουρών». Διευκρίνισε επίσης πως δεν είναι ενήμερος για «κανένα κίνητρο», ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «δαιμονοποίηση» των στρατιωτικών, γιατί έχουν επικρίνει έντονα την ανάπτυξή τους σε μεγαλουπόλεις με πρόσχημα την πάταξη της εγκληματικότητας.

Πάντως ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Π. Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των Εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, λέγοντας πως θα κινητοποιήσει άλλα 500 μέλη της Εθνοφρουράς.