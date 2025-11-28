ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Δεκάδες νεκροί σε πλημμύρες

Θύματα σε πολλές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας μετρούν οι λαοί της περιοχής, που επλήγησαν ακόμα μια φορά από σοβαρά καιρικά φαινόμενα.

Στην Ταϊλάνδη πάνω από 55 άτομα έχασαν τη ζωή τους στα νότια, όπου συνεργεία διάσωσης εξακολουθούσαν και χτες να δυσκολεύονται να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Περίπου 500 άτομα έμειναν εγκλωβισμένα στο Χατ Γιάι, έναν τουριστικό προορισμό.

Στη γειτονική Σουμάτρα της Ινδονησίας, 61 άτομα σκοτώθηκαν στο πέρασμα κυκλώνα, ενώ στη Μαλαισία τουλάχιστον επτά πολιτείες επλήγησαν επίσης από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι αρχές εξέδωσαν νέες προειδοποιήσεις για νέα επιδείνωση του καιρού.

Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο αλλά και την ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών προκαλούσαν μεγάλη αγωνία για την επιβίωση των πληγέντων, καθώς ήδη τα ποσοστά εξαθλίωσης στο πληθυσμό της περιοχής είναι πολύ μεγάλα...