Παρασκευή 28 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
Δεκάδες νεκροί σε πλημμύρες

Θύματα σε πολλές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας μετρούν οι λαοί της περιοχής, που επλήγησαν ακόμα μια φορά από σοβαρά καιρικά φαινόμενα.

Στην Ταϊλάνδη πάνω από 55 άτομα έχασαν τη ζωή τους στα νότια, όπου συνεργεία διάσωσης εξακολουθούσαν και χτες να δυσκολεύονται να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Περίπου 500 άτομα έμειναν εγκλωβισμένα στο Χατ Γιάι, έναν τουριστικό προορισμό.

Στη γειτονική Σουμάτρα της Ινδονησίας, 61 άτομα σκοτώθηκαν στο πέρασμα κυκλώνα, ενώ στη Μαλαισία τουλάχιστον επτά πολιτείες επλήγησαν επίσης από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι αρχές εξέδωσαν νέες προειδοποιήσεις για νέα επιδείνωση του καιρού.

Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο αλλά και την ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών προκαλούσαν μεγάλη αγωνία για την επιβίωση των πληγέντων, καθώς ήδη τα ποσοστά εξαθλίωσης στο πληθυσμό της περιοχής είναι πολύ μεγάλα...

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Βρετανία, Γαλλία και Τουρκία προετοιμάζουν στρατιωτική «δύναμη διασφάλισης»
Επέκταση με βάσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία
Καθημερινές οι επιθέσεις και οι καταστροφές
 Εντονη αντίδραση και από τη Μόσχα
 Χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους
 Προχωρά η ετοιμασία του «Χαλύβδινου Θόλου»
 Πάνω από 80 οι νεκροί στο φλεγόμενο συγκρότημα
 Τρομοκρατική, κατά τον Τραμπ, η επίθεση κατά Εθνοφρουρών
 Επίθεση drone στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ