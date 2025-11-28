ΤΟΥΡΚΙΑ

Προχωρά η ετοιμασία του «Χαλύβδινου Θόλου»

Συμβόλαια συνολικής αξίας 6,5 δισ. δολαρίων υπέγραψαν τουρκικές πολεμικές εταιρείες στο πλαίσιο των σχεδιασμών που «τρέχουν» για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού αμυντικού συστήματος πολλαπλών επιπέδων «Χαλύβδινος Θόλος» (Steel Dome), όπως ανακοίνωσε και η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB Χαλούκ Γκοργκούν σημείωσε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδοχές τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από την τουρκική εταιρεία όπλων «Roketsan», τονίζοντας ότι ο «Χαλύβδινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από οπλικά συστήματα που έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία.

Κι ενώ η τουρκική κυβέρνηση επιταχύνει τη ραγδαία αναβάθμιση του εξοπλισμού της, παράλληλα «τρέχει» και μια σειρά από μπίζνες για την ενεργειακή και εμπορική σύνδεση Ευρώπης - Ασίας.

Οπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντ. Ουράλογλου, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) στο Λονδίνο, η Τουρκία υπέγραψε με το Ομάν συμφωνίες συνεργασίας για τη δημιουργία νέας, στρατηγικής σημασίας διαδρομής για την εμπορευματική ροή και την ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης. Οι συμφωνίες αφορούν «τη μεταφορά φορτίων που φτάνουν από το Ομάν προς την Ευρώπη μέσω της Τουρκίας», εξήγησε, μιλώντας ειδικά για τη διμερή Συμφωνία Συνεργασίας στον Ναυτιλιακό Τομέα που θα αφορά ένα ευρύ φάσμα τομέων: Από την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα μέχρι την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και από τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι δραστηριότητες ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και ανακύκλωσης πλοίων.