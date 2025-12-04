ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Αμεσες συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου υπό την «αιγίδα» των ΗΠΑ

Υπό τις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιδρομές σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, και τις σαφείς απειλές και προετοιμασίες του ισραηλινού στρατού για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ, ξεκίνησαν χτες στη μεθοριακή πόλη του νότιου Λιβάνου, Νακούρα, όπου έχει την έδρα της η αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ (UNIFIL), οι πρώτες άμεσες συνομιλίες από το 1983 μεταξύ αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου, παρουσία Αμερικανών και Γάλλων διπλωματών και εκπροσώπων της UNIFIL.

Επικεφαλής της λιβανέζικης και ισραηλινής αντιπροσωπείας ήταν πολιτικοί αξιωματούχοι ή διπλωμάτες και όχι στρατιωτικοί, όπως είχε γίνει το 2022, στις έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου για την επίλυση διμερών θαλάσσιων διαφορών.

Ο Σιμόν Καρίμ, πρώην πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βηρυτού.

Επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας ορίστηκε στέλεχος του ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ήταν η αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτέιγκους.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης εκπρόσωποι της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ και της Γαλλίας, που έχει ρόλο «εποπτείας» μαζί με τις ΗΠΑ στον μηχανισμό επιβεβαίωσης της περιβόητης «εκεχειρίας» που τέθηκε σε εφαρμογή στις 27/11/2024 και από τότε παραβιάζεται συνεχώς από το Ισραήλ.

Οπως ανέφερε χτεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Times of Israel», η χτεσινή άμεση συνάντηση Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων έγινε υπό την «αυστηρή προειδοποίηση» των ΗΠΑ ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορούσε να ξεκινήσει μεγάλη στρατιωτική επίθεση (και χερσαία) κατά του Λιβάνου αν δεν καταγραφεί «σαφής πρόοδος» στο θέμα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Στη συμφωνία «εκεχειρίας» οριζόταν ότι η Χεζμπολάχ θα έπρεπε να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, όπως και τα ισραηλινά στρατεύματα, που εντούτοις παραμένουν μέχρι σήμερα σε πέντε στρατηγικές εκτάσεις εντός του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο «εκεχειρίας» το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.200 αεροπορικές επιδρομές και άλλες «μικρές» χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας πάνω από 370 Λιβανέζους.

Επιπλέον, μόλις την Τρίτη το ισραηλινό κρατικό ραδιόφωνο ΚΑΝ μετέδωσε ότι ο στρατός ετοιμάζεται για «σημαντική κλιμάκωση» της βίας κατά του Λιβάνου και ότι αυτό θα είναι «αναπόφευκτο», παρά «τις προσπάθειες των ΗΠΑ».

Σε ένα τέτοιο φόντο, εξάλλου, στο πλαίσιο του στενού συντονισμού ΗΠΑ - Ισραήλ προγραμματίζεται επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, πιθανώς μεταξύ 28 και 30 Δεκέμβρη.

Αναφορές για «καλή ατμόσφαιρα»

Σύμφωνα με το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο MTV, η «Επιτροπή Μηχανισμού Ελέγχου της Εκεχειρίας» εκτίμησε πως η χτεσινή συνάντηση «ήταν θετική», καθώς από τη λιβανέζικη αντιπροσωπεία δόθηκε η εντύπωση ότι θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στον στρατό της χώρας «να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του» - αναφορά που παραπέμπει στην αποστολή που έχει αναθέσει στον λιβανέζικο στρατό η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ να δημιουργήσει συνθήκες για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι τέλη του 2025.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στη συζήτηση δεν θίχτηκε καθόλου το θέμα της διενέργειας ερευνών για όπλα ακόμα και σε σπίτια σε περιοχές του νότιου Λιβάνου από τον στρατό, και ότι η Ορτέιγκους δεν εκτόξευσε νέες απειλές ή «προειδοποιήσεις» σε βάρος της λιβανέζικης πλευράς.

Επισήμως ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ν. Σαλάμ φρόντισε να διευκρινίσει ότι οι χτεσινές συνομιλίες με το Ισραήλ δεν αφορούν «ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Χτες το βράδυ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η συνάντηση «έγινε σε καλή ατμόσφαιρα» και ότι συμφωνήθηκε πως «οι ιδέες θα μπορούσαν να πάρουν τη μορφή προώθησης πιθανής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Στο μεταξύ, το ισραηλινό «Κανάλι 14» μετέδωσε ότι η Ορτέιγκους είχε προτείνει στο Ισραήλ να βομβαρδίσει το στάδιο «Καμίλ Χαμούν» της Βηρυτού στις 23/2/2025, όταν γινόταν η κηδεία του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού ισχυρίστηκαν ότι η Χεζμπολάχ ευθύνεται για τη δολοφονία τεσσάρων Λιβανέζων ώστε να μη συγκαλυφθεί ο ρόλος της οργάνωσης στην τεράστια καταστροφή που συγκλόνισε τη Βηρυτό τον Αύγουστο του 2020, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 200 νεκρούς και πάνω από 6.000 τραυματίες. Σύμφωνα με τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου, συνταγματάρχη Αβιτσάι Αντράι, τα τέσσερα θύματα, που ήταν εργαζόμενοι στο τελωνείο και δημοσιογράφοι, είχαν αναδείξει δημόσια πιθανές διασυνδέσεις της Χεζμπολάχ με την τραγωδία.

Η οργάνωση αρνείται κάθε ανάμειξη τόσο στις δολοφονίες όσο και στην πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, επαναλαμβάνοντας ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες.

Ενας νεκρός και τέσσερις συλληφθέντες στη Συρία

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στη Συρία οι αρχές του καθεστώτος των τζιχαντιστών ανακοίνωσαν χτες ότι σκότωσαν έναν άνδρα και συνέλαβαν άλλους τέσσερις στην περιοχή Τζέμπι (κοντά στη Δαμασκό), επειδή προσπάθησαν να προωθήσουν λαθραία εκατοντάδες νάρκες σε έδαφος του Λιβάνου που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ.

Κατά τα λεγόμενα αξιωματούχων των τζιχαντιστών, η ομάδα των πέντε ανδρών είχε επιχειρήσει να προωθήσει στο έδαφος του Λιβάνου περίπου 1.250 νάρκες με πυροκροτητές, οι οποίες και κατασχέθηκαν.