ΚΟΥΒΑ

Μεγαλώνουν οι δυσκολίες από τον βάρβαρο αποκλεισμό

Μεγαλώνουν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κούβα και ο λαός της από τον πολύμορφο υπερεξηντάχρονο αποκλεισμό που υφίσταται από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους του, ο οποίος έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο τον τελευταίο καιρό.

Χθες τα ξημερώματα (τοπική ώρα) σημειώθηκαν βλάβες στο σύστημα ηλεκτροδότησης που επηρέασαν το δυτικό τμήμα του νησιού, ενώ ακόμα δίνεται η μάχη για την αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών επιπτώσεων από τον πρόσφατο κυκλώνα «Μελίσα» στο ανατολικό τμήμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας και Ορυχείων της Κούβας, η διακοπή επηρέασε τις επαρχίες Πινάρ ντελ Ρίο, Αρτεμίσα, Μαγιαμπέκε και Αβάνα, ενώ γίνονταν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποκατασταθεί το δίκτυο. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η κρίση στο ηλεκτρικό σύστημα οφείλεται τόσο σε εσωτερικούς παράγοντες (παλαιωμένες υποδομές, έλλειψη συντήρησης και ζημιές που προκαλούνται από κλιματικά φαινόμενα) όσο και στις εξωτερικές επιπτώσεις του αποκλεισμού, ο οποίος εμποδίζει την προμήθεια ανταλλακτικών, επιβραδύνει και αυξάνει το κόστος των επισκευών, εμποδίζει την κανονική προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, καθυστερεί επενδυτικά έργα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μεταξύ άλλων ζημιών». Επίσης αναγνωρίζεται ότι «οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή του πληθυσμού και την οικονομική δραστηριότητα και περιγράφουν τον αποκλεισμό ως το "κύριο εμπόδιο" για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών».

Την ίδια ώρα η Κούβα αντιμετωπίζει και επιδημίες από ιούς, όπως ο δάγγειος πυρετός και η τσικουνγκούνια (που μεταδίδεται από τα κουνούπια) και δυστυχώς έχουν στοιχίσει έως τώρα τη ζωή σε 33 ανθρώπους, ανάμεσά τους 21 ανήλικων. Η τσικουνγκούνια έφτασε για πρώτη φορά στο νησί το 2014, όταν τότε έπληττε πολλές χώρες της περιοχής όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κούβα, με τις διακοπές ρεύματος, που προκαλούν και διακοπές ύδρευσης αναγκάζοντας τους κατοίκους να συγκεντρώνουν νερό σε δεξαμενές, η έλλειψη καυσίμων και υλικών για τους απαραίτητους ψεκασμούς, επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και άλλο ένα «όπλο» που επιστρατεύουν οι ΗΠΑ μέσω των έμμισθων υπαλλήλων τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες, που χρηματοδοτούνται από διάφορα «μαγαζιά» της CIA. Μια τέτοια πλατφόρμα, το «El Toque», καταγγέλλει συστηματικά το τελευταίο διάστημα το κουβανικό κράτος ως τον κύριο ιμάντα για τη χειραγώγηση του συναλλάγματος με καθημερινές διακυμάνσεις στην ισοτιμία με το κουβανικό πέσο, που οδηγεί σε πληθωρισμό και υπέρογκες τιμές ειδικά σε τρόφιμα, στον όλο και πιο διευρυμένο ιδιωτικό τομέα στο εμπόριο, που αναπτύσσεται στο νησί, στην προσπάθεια όπως λέγεται να ξεπεραστούν οι ελλείψεις που δημιουργεί ο αποκλεισμός.