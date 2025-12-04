ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για στρατιωτική επέμβαση

Μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρουγια χτυπήματα στο έδαφος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας από την τεράστια δύναμη πυρός που έχει συγκεντρωθεί στην Καραϊβική, με το πρόσχημα πάντα της καταπολέμησης της διακίνησης των ναρκωτικών (ήδη έχουν σκοτωθεί πάνω από 90 άνθρωποι σε βομβαρδισμούς πλοιαρίων), έντονη ήταν η αντίδραση του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου της Κολομβίας

Κάλεσε τις ΗΠΑ να σέβονται «την εθνική κυριαρχία» της χώρας του και προειδοποίησε μέσω του διαδικτύου: «Μην απειλείτε την εθνική κυριαρχία μας, διότι θα ξυπνήσετε τον ιαγουάρο. Το να επιτίθεστε στην εθνική κυριαρχία μας ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου, μην πλήττετε δύο αιώνες διπλωματικών σχέσεων».

Την περασμένη βδομάδα ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Κολομβίας, Χόρχε Λέμους, δήλωσε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τη CIA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες παραμένει «εντελώς απρόσκοπτη». Πρόσθεσε ότι φέτος η Κολομβία κατέστρεψε 10.000 παράνομα εργαστήρια κοκαΐνης, με επιχειρήσεις που σε πολλές περιπτώσεις έγιναν σε συνεργασία με αμερικανικές υπηρεσίες. Τον Νοέμβρη οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον Πέτρο, κατηγορώντας τον για παροχή βοήθειας σε εμπόρους ναρκωτικών, ενώ εκείνος από την πλευρά του κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», αναγγέλλοντας ότι η χώρα του δεν θα μοιράζεται πλέον πληροφορίες με τις ΗΠΑ.

Παρέμβαση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έκανε και ο Αμερικανός πάπας Λέων, που προέτρεψε τον Τραμπ «να μη χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, αλλά διάλογο». Εσπευσε ωστόσο να μιλήσει για «οικονομική πίεση ώστε να υπάρξει αλλαγή», στηρίζοντας δηλαδή την αλλαγή καθεστώτος.

Είναι φανερό ότι εντείνονται οι πολύπλευρες πιέσεις που, πέρα από τα προσχήματα, πραγματικό στόχο έχουν τον επανέλεγχο της πλούσιας σε υδρογονάνθρακες περιοχής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα, που τα μονοπώλιά τους έχουν διευρύνει την δράση τους στη γωνιά αυτή του πλανήτη η οποία θεωρείται η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ.

ΚΚ Βενεζουέλας: Καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επέμβαση και καλεί να υπάρξει ενημέρωση με διαφάνεια

Στην καθιερωμένη συνέντευξη της Δευτέρας το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας επανέλαβε την κατηγορηματική του καταδίκη της κλιμάκωσης της επιθετικότητας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του, και του ενδεχομένου στρατιωτικής επέμβασης ενάντια στη Βενεζουέλα. Η Τζακλίν Λόπεζ, μέλος του ΠΓ, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η ενότητα των λαών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι πλέον περισσότερο από απαραίτητη για την αντιμετώπιση των απειλών και την υπεράσπιση της περιφερειακής κυριαρχίας έναντι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις». Ταυτόχρονα, αναφερόμενη στα σενάρια για μυστικές διαπραγματεύσεις του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Νικολάς Μαδούρο με τον Τραμπ, με βάση τα οποία σε τηλεφωνική συνομιλία τού προσφέρθηκε διέξοδος να φύγει από τη χώρα, το ΚΚ Βενεζουέλας απαίτησε ο Μαδούρο να διευκρινίσει «άμεσα και με διαφάνεια» το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών και τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο να βασιζόμαστε σε μυστικές διαπραγματεύσεις με εκείνους που διατηρούν εχθρικές πολιτικές και κυρώσεις που έχουν προκαλέσει τεράστια δεινά στον λαό της Βενεζουέλας».