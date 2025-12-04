ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Εφιάλτης δίχως τέλος από τις ισραηλινές επιθέσεις και το μπλόκο σε κρίσιμη βοήθεια

Αντιμέτωπος με έναν γολγοθά δίχως τέλος βρίσκεται ο παλαιστινιακός λαός στη, με τις καθημερινές δολοφονικές επιθέσεις τουεν μέσω της περιβόητης «εκεχειρίας» και με τους συνεχιζόμενους απάνθρωπους περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα κρίσιμης για τη μάχη της επιβίωσης στον ισοπεδωμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Χτες, νέες επιθέσεις του κατοχικού στρατού σε συνδυασμό με τον εντοπισμό και άλλων πτωμάτων μέσα στα ερείπια αύξησαν εκ νέου τον αριθμό θυμάτων.

Χαρακτηριστικά, από τις 10 Οκτώβρη που τέθηκε σε εφαρμογή η «εκεχειρία», οι νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις ξεπερνούν τους 360 και οι τραυματίες τους 922...

Ο δε συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων από ισραηλινά πυρά από τον Οκτώβρη του 2023 ανέρχεται σε 70.117 ανθρώπους και των τραυματιών σε 170.999.

Παράλληλα, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε χτες τα συνεχιζόμενα εμπόδια και περιορισμούς που θέτει το Ισραήλ στην είσοδο κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οπως ανέφερε, τις τελευταίες βδομάδες στη Γάζα εισέρχονται καθημερινά μόλις 287 φορτηγά τη μέρα, αντί για τα 600 που προβλέπει η συμφωνία «εκεχειρίας» και τα 1.000 που απαιτούνται για να μεταφερθούν όσα χρειάζεται ο λαός μετά από δύο χρόνια ισοπεδωτικών ισραηλινών επιθέσεων.

Ακόμα και από τα φορτηγά που εισέρχονται στη Γάζα όμως, το 41% μεταφέρει εμπορεύματα, κυρίως μη απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης - τα οποία μπλοκάρει συστηματικά το Ισραήλ - με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες εκτοπισμένων να στερούνται αδιάβροχες σκηνές, κουβέρτες, ζεστά ρούχα και παπούτσια για τον χειμώνα.

Παρατηρείται επίσης σαφής μείωση στη μεταφορά φαρμάκων, τροφίμων, ακόμη και νερού.

Σε ένα τέτοιο φόντο, στη Ράφα της νότιας Γάζας τραυματίστηκαν χθες 5 στρατιώτες του ισραηλινού κατοχικού στρατού (ο ένας σοβαρά) από επίθεση μαχητών της Χαμάς. Ενας από τους Παλαιστίνιους μαχητές κατάφερε να ρίξει χειροβομβίδα σε άρμα μάχης και να διαφύγει, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των κατοχικών στρατιωτών που υπάγονται στην Ταξιαρχία Γκολάνι. Οι άλλοι δύο συμπολεμιστές του έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά.

Κόντρα για το πέρασμα της Ράφα

Αντιπαράθεση για το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα άνοιξε χτες ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ισραήλ, καθώς ο στρατός του κράτους - δολοφόνου ανακοίνωσε ότι θα το ανοίξει τις επόμενες μέρες «αποκλειστικά» για έξοδο (δίχως επιστροφή) όσων Παλαιστινίων της Γάζας θέλουν να μεταβούν στην Αίγυπτο.

Την πληροφορία ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Cogat, που υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας και είναι αρμόδια για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αιγύπτου, αξιωματούχος της οποίας σχολίασε πως το πέρασμα θα πρέπει να είναι ανοικτό και στις δύο πλευρές.

Αξιωματούχος των αιγυπτιακών κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας αρνήθηκε ότι υπάρχει «συντονισμός» με το Ισραήλ στο θέμα αυτό, εξηγώντας ότι εάν υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος «η κίνηση θα πρέπει να γίνεται και στις δύο κατευθύνσεις (...) σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ»

Θέση στο θέμα αρνήθηκε να πάρει εκπρόσωπος της ΕΕ, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το πέρασμα της Ράφα είχε ανοίξει προσωρινά μόνο τον Γενάρη του 2025, κατά την προηγούμενη δίμηνη εκεχειρία, για να επιτραπεί η έξοδος ορισμένων αμάχων της Γάζας που είχαν σχετική άδεια, κυρίως για ιατρικούς λόγους, και για την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

ΟΗΕ: Ψήφισμα για τον τερματισμό της κατοχής παλαιστινιακών εδαφών

Η Παλαιστινιακή Προεδρία χαιρέτισε την ψήφο 151 χωρών που ενέκριναν ψήφισμα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ζητά επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος, με τερματισμό της κατοχής παλαιστινιακών εδαφών που ελέγχει το Ισραήλ από το 1967, καθώς και τη δικαίωση των αναφαίρετων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού, όπως το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της ίδρυσης ανεξάρτητου, κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου Προέδρου Μ. Αμπάς, χαρακτήρισε το ψήφισμα «νίκη για τα νόμιμα δικαιώματα» του παλαιστινιακού λαού, ενώ δήλωσε πως η απόφαση «στέλνει σαφές μήνυμα» στις ΗΠΑ και στο κατοχικό κράτος πως δίχως ίδρυση παλαιστινιακού κράτους δεν θα μπορεί να υπάρξει ούτε ασφάλεια, ούτε σταθερότητα στην περιοχή.

Συνεχείς εισβολές του κατοχικού στρατού στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η ευρεία επιχείρηση τρομοκράτησης των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, με τον κατοχικό στρατό να εισβάλλει καθημερινά σε πόλεις και χωριά.

Χτες, σε μία τέτοια επιχείρηση στην πόλη Καμπατίγια που βρίσκεται νότια της Τζενίν, ο ισραηλινός στρατός εμπόδισε Παλαιστίνιους δημοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ ώστε να καλύψουν τα γεγονότα, αναγκάζοντάς τους να φύγουν.

Λίγο πριν οι δημοσιογράφοι είχαν προλάβει να καλύψουν τον ξυλοδαρμό ενός παιδιού κατά την εισβολή στρατιωτών στο πατρικό του σπίτι, τις «έρευνες» πόρτα - πόρτα και τις μαζικές συλλήψεις και «ανακρίσεις» Παλαιστινίων αμάχων από τον στρατό κατοχής.

Παράλληλα ο στρατός επέβαλε χτες απαγόρευση κυκλοφορίας στο χωριό Μασλίγια, επίσης νότια της Τζενίν.