ΤΣΕΧΙΑ

Νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Αλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Τσεχία το περασμένο Σάββατο, όταν εμπορική αμαξοστοιχία στην περιοχή Στάρα Μπολεσλάβ έπεσε πάνω και παρέσυρε εργάτες που εργάζονταν στις ράγες. Αποτέλεσμα ήταν ένας εργάτης να σκοτωθεί επιτόπου, ένας να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και ένας ελαφρύτερα, ενώ αναφέρεται από την Υπηρεσία των Σιδηροδρόμων ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Οσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά συγκλίνουν στο γεγονός ότι η ιδιωτικοποίηση και η κατάτμηση των λειτουργιών του σιδηρόδρομου, οδηγούν σε κακό συντονισμό και ταυτόχρονα αυξάνουν τις πιθανότητες των δυσλειτουργιών, ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Αυτή είναι η κοινή πολιτική που εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ και θεωρεί τα μέτρα ασφαλείας «κόστος», προκειμένου να μην επιβαρύνεται η κερδοφορία των εταιρειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις εργάτες ήταν ιδιωτικής εταιρείας που έκανε συντήρηση και επιτήρηση των γραμμών, και το τρένο που τους χτύπησε ανήκει στην εταιρεία «D Cargo».

Θυμίζουμε ότι στις 20 Νοέμβρη είχε σημειωθεί στην Τσεχία σύγκρουση δύο τρένων με αρκετούς τραυματίες, ενώ και τον Οκτώβρη του 2023 τρένο είχε πέσει πάνω σε ομάδα εργατών που έκαναν συντήρηση γραμμών, με 2 νεκρούς και 2 τραυματίες.