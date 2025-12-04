ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Αναζήτηση «ρεαλιστικής συνεργασίας» με φόντο την ένταση των ανταγωνισμών

Xinhua

Στοέφτασε χτες ο Γάλλος Πρόεδροςξεκινώντας τριήμερη επίσημη επίσκεψη, κατά την οποία θα συζητήσει με την κινεζική ηγεσία τις διμερείς σχέσεις αλλά και «σημαντικά διεθνή και περιφερειακά θέματα» (σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ), με φόντο την αναμέτρηση ΗΠΑ - Κίνας για την ιμπεριαλιστική πρωτοκαθεδρία, που φουντώνει, αλλά και τις «τριβές» που ενισχύονται εντός του ευρωατλαντικού άξονα.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εξάλλου, η γαλλική κυβέρνηση συμμετέχει ή και πρωτοστατεί σε μια σειρά μέτρα απέναντι στο Πεκίνο (π.χ. για την επιβολή μεγάλων δασμών σε κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα), αλλά και προσπαθεί να αποφύγει τη συμπίεση των γαλλικών μονοπωλίων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας.

Τον Μακρόν υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Κινέζος ΥΠΕΞ, Γουάνγκ Γι, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε: «Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Γαλλία, για να εκμεταλλευτεί αυτήν την επίσκεψη ως ευκαιρία να υπερασπιστεί το πνεύμα που καθοδήγησε τη δημιουργία διπλωματικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, να ενισχύσει τη στρατηγική επικοινωνία, να εμβαθύνει τη ρεαλιστική συνεργασία και να εργαστεί για στενότερο συντονισμό σε πολυμερείς υποθέσεις». Πρόσθεσε δε ότι «μαζί οι δύο πλευρές μπορούν να σημειώσουν νέα πρόοδο στη συνολική στρατηγική εταιρική τους σχέση, να προωθήσουν την υγιή και σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας - ΕΕ και να συμβάλουν περισσότερο στην πολυμέρεια και σε έναν ειρηνικό, σταθερό και ευημερούντα κόσμο».

Τον Γάλλο ηγέτη συνοδεύουν στελέχη γαλλικών επιχειρηματικών ομίλων, ενώ διάφορα ΜΜΕ μετέδιδαν ότι πιθανολογούνται διμερείς συμφωνίες ειδικά σε τομείς όπως η Ενέργεια και οι Μεταφορές. Για παράδειγμα η «China Aircraft Leasing Group Holdings» διαπραγματεύεται μια παραγγελία τζετ από την αεροναυπηγική εταιρεία «Airbus».

Σημειωτέον, πριν την άφιξη Μακρόν ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διπλωματικό σύμβουλο του Μακρόν, Εμ. Μπον, στη διάρκεια της οποίας το Πεκίνο ζήτησε αμοιβαία καταδίκη των «προκλητικών σχολίων» της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Τακαΐτσι συνέδεσε τις εξελίξεις γύρω από την ασιατική νήσο με το ενδεχόμενο «ενεργοποίησης» των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Κίνας και μια σειρά «επιπλοκές» στις διμερείς σχέσεις.

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, έστειλε επιστολή στον γγ του ΟΗΕ όπου αναφέρει ότι «αν η Ιαπωνία τολμήσει να επιδιώξει ένοπλη επέμβαση στην περιοχή στα Στενά (σ.σ. μεταξύ Ταϊβάν και ενδοχώρας), αυτό θα αποτελούσε πράξη επίθεσης» και ότι «η Κίνα θα εξασκήσει με αποφασιστικότητα το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα (...) θα υπερασπιστεί σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα».

Ο Ιάπωνας πρέσβης απέρριψε την επιστολή της Κίνας ως «ασύμβατη με τα γεγονότα και αβάσιμη», αλλά ο Φου έστειλε και νέα, δεύτερη επιστολή, υποστηρίζοντας ότι μεθοδεύεται αλλαγή στο «μεταπολεμικό καθεστώς» και στην «παθητική αμυντική στρατηγική» που η Ιαπωνία προβλεπόταν να έχει σε συμφωνίες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης κατηγορεί το Τόκιο ότι αναθεωρεί εντατικά αποφάσεις που απαγόρευαν την κατοχή, παραγωγή και διέλευση πυρηνικών όπλων μέσω της ιαπωνικής επικράτειας.

Ιαπωνικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι λίγο πριν το ταξίδι του Μακρόν στην Κίνα υπήρξε επίσης επαφή αξιωματούχων της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, κατά την οποία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη «συνεργασία ασφαλείας» μεταξύ των δύο χωρών.

Ρωσο-κινεζικές διαβουλεύσεις για τη «στρατηγική ασφάλεια»

Ολα αυτά ενώ προχτές ο Γουάνγκ Γι είχε επαφές στη Μόσχα, στο πλαίσιο του 20ού γύρου ρωσο-κινεζικών διαβουλεύσεων για τη «στρατηγική ασφάλεια», στον οποίο προέδρευσε μαζί με τον Ρώσο ομόλογό του, Σ. Λαβρόφ.

Σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ, «οι δύο πλευρές διεξήγαγαν ολοκληρωμένες και σε βάθος συζητήσεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα στρατηγικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφάλειας και των δύο χωρών, κατέληξαν σε νέες συναινέσεις και ενίσχυσαν τη στρατηγική αμοιβαία εμπιστοσύνη». Ακόμα, «συμφώνησαν να εφαρμόσουν πλήρως τις σημαντικές συναινέσεις που έχουν επιτύχει οι αρχηγοί κρατών των δύο χωρών στον τομέα της στρατηγικής ασφάλειας και να προωθήσουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σε υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο».

Στην επίσημη κινεζική ανακοίνωση, με πολλές αναφορές στη «νέα εποχή» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, σημειώνεται ότι «ως ολοκληρωμένοι στρατηγικοί εταίροι συντονισμού για τη νέα εποχή, η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζονται και να συνεργάζονται», με ειδική αναφορά στην ανάγκη να περιοριστούν «αποφασιστικά οι προκλητικές ενέργειες των ακροδεξιών δυνάμεων της Ιαπωνίας που υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και προσπαθούν να επαναστρατιωτικοποιηθούν».

Αναφέρεται ακόμα ότι «οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διαφυλάξουν σταθερά τα αποτελέσματα της νίκης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, να αντιταχθούν αποφασιστικά σε οποιεσδήποτε οπισθοδρομικές πράξεις που επιχειρούν να ξεπλύνουν την αποικιακή επιθετικότητα, και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα για την προάσπιση της δικαιοσύνης και της αμεροληψίας στη σημερινή εποχή».