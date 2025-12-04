Διήμερη επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία

«Επίσκεψη με μεγάλη σημασία» χαρακτήρισε το Κρεμλίνο τις διήμερες επίσημες επαφές που έχει προγραμματίσει ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, σήμερα και αύριο στην Ινδία, με φόντο τις εντεινόμενες πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στο Νέο Δελχί για περιορισμό των σχέσεών του με τη Ρωσία, όπως στα ζητήματα των αγορών ρωσικού πετρελαίου και ρωσικών στρατιωτικών εξοπλισμών.

Η επίσκεψη «παρέχει την ευκαιρία να συζητηθεί ολόκληρο το εκτεταμένο φάσμα της ειδικής και προνομιακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ρωσίας - Ινδίας στην πολιτική, το εμπόριο και την οικονομία, την επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς και τις πολιτιστικές και ανθρωπιστικές υποθέσεις, εκτός από την αντιμετώπιση των τρεχόντων διεθνών και περιφερειακών ζητημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Επικεφαλής της ινδικής αντιπροσωπείας που θα συναντήσει τον Πούτιν, θα είναι ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, ενώ ο Ρώσος ηγέτης θα συναντήσει και την Ινδή ομόλογό του, Ντρουπάντι Μουρμου.

Σημειωτέον ότι «αναμένεται να υιοθετηθεί κοινή δήλωση και να υπογραφεί ένα ευρύ φάσμα διμερών διυπηρεσιακών και επιχειρηματικών συμφωνιών».