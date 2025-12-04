ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σε «εμπιστευτικό κλίμα» προχωρούν τα παζάρια ΗΠΑ - Ρωσίας

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν για νέα στρατιωτική βοήθεια, ενώ η ΕΕ προτείνει οικονομική «σανίδα σωτηρίας» για το Κίεβο

2025 The Associated Press. All

Με τανα διεξάγονται σε «κλίμα μυστικότητας», ενώ τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν στρατιωτικά το Κίεβο και η ΕΕ αναζητεί τρόπους να προσφέρει οικονομική «σανίδα σωτηρίας», εξελίσσεται ηκαιστην

Στο μεταξύ ο «ενεργειακός» πόλεμος έχει μεταφερθεί στο πεδίο και το Κίεβο χτύπησε για ακόμη μια φορά τον αγωγό που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία.

«Παραγωγικές» χαρακτηρίστηκαν οι πεντάωρες διαπραγματεύσεις του Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλ. Πούτιν προχθές στη Μόσχα, με τις δυο πλευρές να επιμένουν πως ήταν «εμπιστευτικού χαρακτήρα» και συμφωνήθηκε να τηρηθεί «μυστικότητα».

«Οσο μεγαλύτερη σιωπή γύρω από αυτές τις συνομιλίες, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ.

Παραμένει, επομένως, το ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα ενημερώσουν τους Ευρωπαίους του ΝΑΤΟ για όσα ειπώθηκαν στη Μόσχα. Πάντως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, δεν συμμετείχε χθες στη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, προκαλώντας «ανησυχίες».

Πρόκειται για την έκτη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ από την αρχή του έτους, ενώ παρόντες ήταν ακόμα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γ. Ουσάκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος για επενδύσεις, Κ. Ντμίτριεφ και ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, Τζ. Κούσνερ.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Ουσάκοφ ενημέρωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές και ουσιαστικές», αλλά «δεν είμαστε πιο κοντά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, και υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει».

«Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για κάποια ζητήματα (...), άλλα προκάλεσαν επικρίσεις, όμως το ουσιαστικό είναι πως έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ότι τα μέρη εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους», είπε.

Ανέφερε ειδικότερα ότι «δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβαστική λύση στο εδαφικό ζήτημα, αλλά η αμερικανική πλευρά έχει ανακοινώσει τις προτάσεις της». Οπως είπε, η Ρωσία έλαβε τέσσερα έγγραφα επιπλέον του σχεδίου 28 σημείων, ενώ συζητήθηκε και η οικονομική συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας.

Εξήγησε πως οι Αμερικανοί «θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ, θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στον Τραμπ και θα επικοινωνήσουν μαζί μας», επομένως οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ «συνεχίζονται».

Εξάλλου ο Ουσάκοφ τόνισε πως «η πορεία και η φύση των διαπραγματεύσεων επηρεάστηκαν από τις επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων... στο πεδίο της μάχης». Την παραμονή των συνομιλιών, ο Πούτιν είχε χαιρετίσει την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στο Ντονέτσκ.

ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ: Οι Ευρωπαίοι θα στείλουν όπλα αξίας 1 δισ. ευρώ

Στις Βρυξέλλες, στη χθεσινή σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ ανέβηκαν οι τόνοι απέναντι στη Ρωσία, ενώ ευρωπαϊκά κράτη - μέλη όπως η Νορβηγία, η Πολωνία και η Γερμανία ανακοίνωσαν ότι θα αγοράσουν για το Κίεβο αμερικανικά όπλα αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ.

Οι αγορές αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος PURL του ΝΑΤΟ, που έχει στόχο τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με αμερικανικά όπλα για τα οποία θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Καναδάς υποσχέθηκε επίσης 200 εκατ. ευρώ και η Ολλανδία είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι δεσμεύεται για 250 εκατ. ευρώ.

Η Γαλλία, η οποία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα PURL, δέχεται πίεση από τα υπόλοιπα ΝΑΤΟικά κράτη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ολλανδία, για να συνεισφέρει περισσότερα για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας.

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό είναι καλό, όμως ταυτόχρονα οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι, για όσο διεξάγονται, και χωρίς να ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, η Ουκρανία θα βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση για να συνεχίσει τη μάχη», σημείωσε ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε.

Οι Ρώσοι «δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για κατάπαυση του πυρός ούτε για ειρηνευτική συμφωνία», υπογράμμισε ο Λιθουανός ΥΠΕΞ Κ. Μπούντρις, καλώντας τους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν την Ουκρανία.

Η Εσθονία θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, αν οι «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα περιλάβουν μια «ειρηνευτική» δύναμη, επανέλαβε ο Εσθονός ΥΠΕΞ, Μ. Τσάκνα.

ΝΑΤΟ: Η Ρωσία δοκιμάζει την «αποτρεπτική μας ικανότητα»

Η Ρωσία «συνεχίζει να δοκιμάζει την αποτρεπτική μας ικανότητα» και «αντιμετωπίζουμε πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους», ανέφερε ο Μ. Ρούτε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη σύνοδο των ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στον λεγόμενο «υβριδικό πόλεμο» στον οποίο το ΝΑΤΟ εξετάζει τρόπους για να απαντήσει, με τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας να αυξάνει.

Οπως σημείωσε, η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ με αεριωθούμενα αεροσκάφη και drones, έχει πραγματοποιήσει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις, έχει στείλει κατασκοπευτικά πλοία σε ΝΑΤΟικά ύδατα.

Επιπλέον, η Ρωσία «συνεργάζεται στενά» με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν «για να διαταράξει τις κοινωνίες μας και να καταστρέψει τους παγκόσμιους κανόνες» και «προετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», υπογράμμισε ο Ρούτε, στοχοποιώντας το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό στρατόπεδο.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία «είναι να βεβαιωθούμε ότι συνεχίζονται οι ροές όπλων στην Ουκρανία και οι οικονομικές κυρώσεις θα εξακολουθήσουν να πληγώνουν» τη Μόσχα.

Κομισιόν: Παρουσίασε δυο προτάσεις για χρηματοδότηση του Κιέβου

Στο μεταξύ η Ουκρανία κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 και η Κομισιόν παρουσίασε χθες δύο προτάσεις για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών του Κιέβου την περίοδο 2026-2027, για να «διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει τα μέσα για να αμυνθεί και να προωθήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος», όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρώτη αφορά δανεισμό της ΕΕ και χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγύηση για να χορηγηθεί δάνειο στην Ουκρανία - μία λύση η οποία απαιτεί ομοφωνία.

Η δεύτερη αφορά το λεγόμενο «Δάνειο Αποζημιώσεων», το οποίο θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δανείζεται μετρητά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ που κατέχουν «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Η φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι τα ταμειακά υπόλοιπα θα παρέχονται στην Ουκρανία ως δάνειο το οποίο θα αποπληρωθεί μόνο εάν και όταν η Ρωσία πληρώσει για επανορθώσεις. Γι' αυτή τη λύση χρειάζεται ειδική πλειοψηφία.

Με αυτούς τους τρόπους «θα καλύψουμε τα 2/3 των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή 90 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο θα πρέπει να καλύψουν οι διεθνείς εταίροι», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Οπως εξήγησε, ο υπολογισμός βασίζεται στην εκτίμηση του ΔΝΤ ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί τη διετία 2026-2027 συνολική χρηματοδότηση ύψους 135,7 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, περίπου 210 δισ. ευρώ, βρίσκονται υπό τον έλεγχο της βελγικής εταιρείας «Euroclear», με έδρα τις Βρυξέλλες.

Είναι «η χειρότερη επιλογή», επέμεινε ο Βέλγος ΥΠΕΞ, Μαξίμ Πρεβό.

Στο μεταξύ, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε χθες τον προϋπολογισμό του 2026, σχεδιάζοντας να διαθέσει περίπου το 27,2% του ΑΕΠ της χώρας για στρατιωτικές δαπάνες.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού ορίζεται στο 18,5% του ΑΕΠ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών. Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί βασικό βήμα για την Ουκρανία, ώστε να εξασφαλίσει νέο πρόγραμμα δανεισμού από το ΔΝΤ.

ΕΕ: Σταματούν οι εισαγωγές ρωσικού αερίου στα τέλη του 2027

Παράλληλα η ΕΕ προχωρά στον τερματισμό όλων των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027, με βάση συμφωνία που κλείστηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 27 κρατών - μελών και του Ευρωκοινοβουλίου.

Βάσει του σχεδίου, για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις που υπογράφτηκαν πριν τις 17/6/2025, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 25/4/2026 για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και από τις 17/6/2026 για αέριο μέσω αγωγών.

Για μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την 1/1/2027 και για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις αερίου μέσω αγωγών το αργότερο έως την 1/11/2027.

Εως τον Οκτώβρη το ρωσικό αέριο αντιπροσώπευε περίπου το 12% των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ, από περίπου 45% πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022. Η Ουγγαρία, η Γαλλία και το Βέλγιο συγκαταλέγονται στα κράτη - μέλη που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Ουγγαρία δεν θα εφαρμόσει την απόφαση της ΕΕ για τη σταδιακή εξάλειψη των εισαγωγών ρωσικής Ενέργειας, επειδή θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δήλωσε χθες ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Π. Σιγιάρτο, προσθέτοντας ότι Ουγγαρία και Σλοβακία θα προσφύγουν στο Δικαστήριο της ΕΕ εναντίον της απόφασης.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό πετρελαίου «Ντρούζμπα» στην περιοχή Ταμπόφ στην κεντρική Ρωσία, δήλωσε χθες πηγή προσκείμενη στη στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (GUR).

Πρόκειται για την 5η ουκρανική επίθεση στον αγωγό ο οποίος τροφοδοτεί με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά που πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως.

Τουρκία - Ρουμανία - Βουλγαρία ζητούν «ασφάλεια» στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία ζήτησαν χθες «να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο» μετά τις επιθέσεις σε φορτηγά πλοία στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφερε τουρκική διπλωματική πηγή.

Οι ΥΠΕΞ των τριών χωρών, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, «υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο να διαφυλαχτεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο».

Τρία πλοία, εκ των οποίων τα δύο δεξαμενόπλοια, έχουν δεχτεί επίθεση από την περασμένη Παρασκευή στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της τουρκικής ΑΟΖ.

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις την Παρασκευή και το Σάββατο σε δύο δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου», αλλά την αρνήθηκε για την επίθεση σε ένα τρίτο πλοίο, που φέρει ρωσική σημαία και κατευθυνόταν στη Γεωργία.