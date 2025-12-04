ΗΠΑ

Ρατσιστική χολή από τον Τραμπ εναντίον Σομαλών μεταναστών

Ρατσιστική χολή κατά των Σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ έριξε προχτές το βράδυ στο υπουργικό συμβούλιο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους «σκουπίδια» και «ανεπιθύμητους» και ζητώντας τους να επιστρέψουν «από εκεί που ήρθαν».

«Δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν είναι να τρέχουν γύρω - γύρω και να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», είπε ο Τραμπ. «Η χώρα τους βρωμάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε, για να προσθέσει ότι «είμαστε σε σημείο καμπής... Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη λάθος επιλογή», που θα ήταν «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας».

Αφορμή για τη στοχοποίηση της σομαλικής μεταναστευτικής κοινότητας στις ΗΠΑ ήταν το ξέσπασμα σκανδάλου στη Μινεάπολις και στο Σεντ Πολ (όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος των Σομαλών μεταναστών). Εκεί αποκαλύφθηκε ότι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής πρωταγωνιστούσαν σε σκάνδαλο διασπάθισης πόρων ύψους 1 δισ. δολαρίων για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες μέσω εικονικών τιμολογίων.

Πατώντας πάνω σε αυτό το σκάνδαλο, ο Τραμπ - πέρα από τις παραπάνω δηλώσεις - παρήγγειλε και στην ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να ξεκινήσει σύντομα ευρείες επιχειρήσεις έρευνας σε περιοχές της Πολιτείας της Μινεσότα, όπου υπάρχουν κοινότητες Σομαλών.

Επιτέθηκε δε ξανά στην σομαλικής καταγωγής βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάμ Ομάρ, λέγοντας: «Η Ιλχάμ Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια... Ας επιστρέψουν εκεί απ' όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ακόμα την πρόθεσή του «να τερματίσω τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δύο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, για την οποία κατηγορήθηκε 29χρονος Aφγανός που είχε εκπαιδευτεί από τον αμερικανικό στρατό και τη CIA για ειδικές αποστολές στη διάρκεια της αμερικανικής κατοχής της πατρίδας του.