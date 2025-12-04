ΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΟΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πρόταση στη Βουλή για δημοψήφισμα κατά του ευρώ

Τη ρευστότητα στον αστικό πολιτικό χάρτη της χώρας ξαναφέρνουν στο προσκήνιο οι εξελίξεις στη Βουλγαρία, όπου χτες η Βουλή ενέκρινε την απόσυρση του σχεδίου προϋπολογισμού που απέσυρε προχτές το υπουργικό συμβούλιο, με φόντο τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, μετά και από τη σχετική δημόσια παρέμβαση του Προέδρου της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, ο συνασπισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» και «Δημοκρατική Βουλγαρία» ανακοίνωσαν πως θα καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, γιατί «δεν είναι αρκετή η απόσυρση του σχεδίου προϋπολογισμού» αλλά χρειάζεται νέα προκήρυξη βουλευτικών εκλογών.

Θυμίζουμε ότι ο Ράντεφ ζήτησε παραίτηση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «η χώρα χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή, κράτος δικαίου και αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας» - στόχους που «η σημερινή κυβέρνηση δεν κατάφερε να πετύχει».

Ο ηγέτης του «Συνεχίζουμε την Αλλαγή - Δημοκρατική Βουλγαρία», Ασέν Βασίλεφ, επέκρινε όσους «κλέβουν το μέλλον των παιδιών του έθνους», απευθύνοντας κατηγορίες ειδικά ενάντια στην ηγεσία του κεντροδεξιού GERB (και τον πρώην πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ) και αναγγέλλοντας νέες μεγαλύτερες κινητοποιήσεις όταν η πρόταση μομφής θα συζητηθεί στη Βουλή.

Την ίδια στιγμή, ενδεικτικό είναι και το ότι χτες, για πολλοστή φορά, τέθηκε σε ψηφοφορία στη Βουλή πρόταση για πραγματοποίηση δημοψηφίσματος σχετικά με την ένταξη ή όχι της χώρας στο ευρώ, όπως είχε καταθέσει και ο Ράντεφ. Η πρόταση απορρίφτηκε, ωστόσο είναι χαρακτηριστική η επιμονή με την οποία επανέρχεται, καθώς το ίδιο είχε γίνει τον Σεπτέμβρη του 2024 αλλά και τον Ιούλη του 2023. Ολα αυτά ενώ από 1η Γενάρη η Βουλγαρία έχει προγραμματιστεί να μπει και επίσημα στην Ευρωζώνη.

Σημειωτέον ότι στην ψηφοφορία συμμετείχαν 219 βουλευτές (σε σύνολο 240), εκ των οποίων οι 135 καταψήφισαν την πρόταση, οι 81 την υπερψήφισαν και τρεις απείχαν.

Οι αντίθετες ψήφοι προέρχονταν από τον συνασπισμό GERB-UDF, του «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» - «Δημοκρατική Βουλγαρία», το «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» - «Νέα Αρχή», το κόμμα «Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό» (BSP) - Ενωμένη Αριστερά και έναν βουλευτή από τη μειονοτική «Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (ARF). Υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος τάχθηκαν το φιλορωσικό κόμμα «Αναγέννηση», ένας βουλευτής του BSP, το «Υπάρχει τέτοιος λαός» (ITN), 13 βουλευτές του ARF και τα εθνικιστικά μικρότερα κόμματα Mech και Velichie. Αποχή έκανε ένας βουλευτής του GERB-UDF, ένας του WCC-DB και ένας του BSP.

Τα κόμμα «Συνεχίζουμε την αλλαγή» πρωτοστατεί στη διοργάνωση των διαμαρτυριών, όπου κυριαρχούν συνθήματα όπως «Παραίτηση (της κυβέρνησης!)».

Ο Μπορίσοφ δεν αποκλείει νέες εκλογές

Αν και δεν είναι πλέον σίγουρο πως ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάζκοφ (του συνασπισμού του οποίου ηγούνται τα κεντροδεξιά GERB και «Δημοκρατική Βουλγαρία») και το περιβάλλον του θα παραμείνουν κατά της νέας προσφυγής στις βουλευτικές κάλπες - όπως δήλωνε προ ημερών - όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται τίποτα.

Χτες, ο ηγέτης του GERB και πρώην πρωθυπουργός, Μπόικο Μπορίσοφ, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «έχουμε διδαχθεί σε διαδοχικά κυβερνητικά σχήματα να δουλεύουμε σε συνασπισμό και έχουμε αυτή την κουλτούρα» και πρόσθεσε: «Το έχουμε περάσει αυτό οκτώ φορές (σ.σ. πρόωρες εκλογές)» και «θα το περάσουμε άλλες 16, αν χρειαστεί. Αλλά αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα εκτιμηθεί, ότι θα υπάρξει ανοχή από όλους, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».