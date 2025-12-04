Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
Αυξάνονται διαρκώς νεκροί και αγνοούμενοι

Σε κατάσταση σοκ παλεύουν να επιβιώσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που χτύπησαν την περιοχή.

Μόνο στην Ινδονησία η μακάβρια λίστα των νεκρών ξεπέρασε χτες τους 800 και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εθνικών Καταστροφών, ενώ οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 650. Εκπρόσωποι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή περιγράφουν ως «πελώριες» τις διαστάσεις των περιοχών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δηλώνοντας ότι η κατάσταση «θα γίνεται πιο προβληματική όσο περνά ο χρόνος».

Ακόμα και όσοι δεν έχασαν εντελώς το κεραμίδι όπου στέγαζαν την οικογένειά τους δηλώνουν ότι απειλούνται από τις δυσθεώρητες τιμές, που εκτοξεύτηκαν ακόμα και σε βασικά τρόφιμα, ενώ διασφαλισμένη δεν είναι ούτε η πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Ταϊλάνδη, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, αλλά και Καμπότζη, Βιετνάμ, μετρούν σημαντικά προβλήματα και η ανησυχία για τις επόμενες μέρες μεγαλώνει, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένονται δυσχερή.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για στρατιωτική επέμβαση
Σε «εμπιστευτικό κλίμα» προχωρούν τα παζάρια ΗΠΑ - Ρωσίας
Αναζήτηση «ρεαλιστικής συνεργασίας» με φόντο την ένταση των ανταγωνισμών
Εφιάλτης δίχως τέλος από τις ισραηλινές επιθέσεις και το μπλόκο σε κρίσιμη βοήθεια
 Πρόταση στη Βουλή για δημοψήφισμα κατά του ευρώ
 Μεγαλώνουν οι δυσκολίες από τον βάρβαρο αποκλεισμό
 Νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα με έναν νεκρό
 Διήμερη επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία
 Ρατσιστική χολή από τον Τραμπ εναντίον Σομαλών μεταναστών
 Αμεσες συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου υπό την «αιγίδα» των ΗΠΑ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ