ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Αυξάνονται διαρκώς νεκροί και αγνοούμενοι

Σε κατάσταση σοκ παλεύουν να επιβιώσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που χτύπησαν την περιοχή.

Μόνο στην Ινδονησία η μακάβρια λίστα των νεκρών ξεπέρασε χτες τους 800 και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εθνικών Καταστροφών, ενώ οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 650. Εκπρόσωποι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή περιγράφουν ως «πελώριες» τις διαστάσεις των περιοχών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δηλώνοντας ότι η κατάσταση «θα γίνεται πιο προβληματική όσο περνά ο χρόνος».

Ακόμα και όσοι δεν έχασαν εντελώς το κεραμίδι όπου στέγαζαν την οικογένειά τους δηλώνουν ότι απειλούνται από τις δυσθεώρητες τιμές, που εκτοξεύτηκαν ακόμα και σε βασικά τρόφιμα, ενώ διασφαλισμένη δεν είναι ούτε η πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Ταϊλάνδη, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, αλλά και Καμπότζη, Βιετνάμ, μετρούν σημαντικά προβλήματα και η ανησυχία για τις επόμενες μέρες μεγαλώνει, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένονται δυσχερή.