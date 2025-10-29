ΛΙΒΑΝΟΣ

Διαρκής πίεση από τις ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και συνομιλίες με το Ισραήλ

Πιέσεις στον Λίβανο για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, με σκοπό την «εξομάλυνση» των σχέσεών του με το κράτος - δολοφόνο, άσκησε τη Δευτέρα η Μόργκαν Ορτέιγκους, αναπληρώτρια ειδική απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, κατά τις συναντήσεις που είχε με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Μ. Αούν και τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Μπέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες λιβανέζικων ΜΜΕ, η Ορτέιγκους πρότεινε στον Αούν δύο εναλλακτικές σε ό,τι αφορά τις πιέσεις για «εξομάλυνση» των σχέσεων με το Ισραήλ: Είτε άμεσες διαπραγματεύσεις, είτε έμμεσες, μέσω ενός μηχανισμού «επιτροπής» στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν και κάποιες «προσωπικότητες» (την ταυτότητα των οποίων δεν προσδιόρισε).

Οι Αούν και Μπέρι από την πλευρά τους τόνισαν ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ, μετά και την ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Αλ Μπαγιάντ της περιφέρειας της Τύρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων. Οι Αούν και Μπέρι κατήγγειλαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις πλήττουν αμάχους και βιομηχανίες στον νότιο Λίβανο.

Το ίδιο 24ωρο η λιβανέζικη εφημερίδα «Al Akhbar» κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ με πληροφορίες για τη νέα κλιμάκωση των απειλών από τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Συρία, Τομ Μπάρακ (ο οποίος αναμένεται στη Βηρυτό τις επόμενες μέρες), ότι θα ξαναρχίσει ο πόλεμος Λιβάνου - Ισραήλ αν δεν προχωρήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, αν δεν αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου στο νότιο τμήμα της χώρας και αν δεν ξεκινήσει διαπραγμάτευση για «εξομάλυνση» των σχέσεων με το Ισραήλ.

Η εφημερίδα δημοσίευσε επίσης πρωτοσέλιδο άρθρο σχετικά με το ενδεχόμενο η αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο, η οποία λήγει το 2026, να αντικατασταθεί από αποστολή της ΕΕ.

Χτες, στο μεταξύ, μετέβη στη Βηρυτό ο αρχηγός των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Μαχμουντ Ρασάντ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρόεδρο της Βουλής, συζητώντας μαζί τους το «πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί» η υποτίθεται «καλή» ατμόσφαιρα στη Γάζα μετά τη σύνοδο και τη συμφωνία του Σαρμ Ελ Σεΐχ, ώστε «να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος» και να αποκομίσει κάποια οφέλη με στόχο τη «σταθερότητα».

Ο Αούν χαιρέτισε το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες της Αιγύπτου, θέτοντας και σε αυτόν τον συνομιλητή του ως προτεραιότητα την ανάσχεση των καθημερινών ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος φέρεται να τόνισε πως οι πρωτοβουλίες της Αιγύπτου για τον Λίβανο έχουν την υποστήριξη και της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης βολιδοσκόπησε τις σκέψεις της λιβανέζικης ηγεσίας για το ενδεχόμενο η Αίγυπτος ή η Σαουδική Αραβία να πραγματοποιήσει μια νέα Σύνοδο με στόχο «τη σταθεροποίηση και την ειρήνη» στον Λίβανο, εφόσον όμως η λιβανέζικη ηγεσία πάρει «σαφείς δεσμεύσεις».

Νέα πρόκληση του Ισραήλ κατά της UNIFIL

Την Κυριακή η αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) προχώρησε στην κατάρριψη ισραηλινού drone επειδή κινήθηκε απειλητικά εναντίον μελών της αποστολής στην περιοχή Καφρ Κίλα.

Η κίνηση προκάλεσε την αντίδραση του στρατού του κράτους - τρομοκράτη, που έσπευσε να στείλει κι άλλο drone, το οποίο αυτήν τη φορά έριξε χειροβομβίδα προς τη μεριά των κυανοκράνων, χωρίς τραυματισμούς, για να τους εμποδίσει να πάρουν τμήματα του προηγούμενου τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους που κατέρριψαν.

Οι ισραηλινές προκλήσεις κατά της αποστολής του ΟΗΕ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση αξιωματούχων του Οργανισμού και της Γαλλίας (η οποία μαζί με τις ΗΠΑ έχει ρόλο «εγγυήτριας» δύναμης της δήθεν εκεχειρίας στον Λίβανο).