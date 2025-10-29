ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Περιοδεία Τραμπ με επίκεντρο την αναμέτρηση με την Κίνα

Συνεργασίες με όρους ευνοϊκούς για τα αμερικανικά μονοπώλια - σε μια περίοδο που οξύνεται η αναμέτρηση με την Κίνα - επιδιώκει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που από το Σαββατοκύριακο περιοδεύει σε Ασία - Ειρηνικό και αύριο αναμένεται να συναντηθεί και με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Χτες ο Τραμπ είχε στο Τόκιο επίσημη συνάντηση με τη Γιαπωνέζα πρωθυπουργό, Σανάε Τακάιτσι, με την οποία μεταξύ άλλων υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας για την ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων σπάνιων γαιών (κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται από την παραγωγή οχημάτων ηλεκτροκίνησης μέχρι τις ΑΠΕ, την πολεμική βιομηχανία κ.τ.λ.). Συμφώνησαν να συνεργαστούν για την άρση περιορισμών σε χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες αδειοδότησης για κρίσιμης σημασίας ορυκτά και σπάνιες γαίες, αλλά και για την αντιμετώπιση «μη αγοραίων πολιτικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών». Ακόμα θα εξεταστεί μια αμοιβαία συμπληρωματική συμφωνία για δημιουργία αποθεμάτων αλλά και η συνεργασία στον τομέα αυτό με άλλους διεθνείς εταίρους.

Μεταξύ άλλων, η Τακάιτσι τόνισε - σε τηλεφωνική συνομιλία που προηγήθηκε της συνάντησής τους - στον Τραμπ ότι «βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής της» είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων στην Ασφάλεια, τονίζοντας μάλιστα ότι η χώρα της θα αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ ήδη από φέτος, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από προηγούμενο χρονοδιάγραμμα. Στη δε συνάντησή της με τον Τραμπ είπε ότι θέλει να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις διμερείς σχέσεις, όπως και ότι θα προτείνει τον Αμερικανό Πρόεδρο για το Νόμπελ Ειρήνης. Ο δε Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο». Οι δύο ηγέτες επισκέφτηκαν μαζί και το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Washington», στη βάση Γιοκοσούκα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι θα μπορέσει να καταλήξει «σε μια καλή συμφωνία» με τον Κινέζο ομόλογό του (η συνάντηση αναμένεται να εστιάσει σε πιθανή εμπορική συμφωνία, για τα επίπεδα των δασμών), αλλά και ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ βρέθηκε στη Μαλαισία, όπου συμμετείχε σε συναντήσεις με τις χώρες - μέλη της ASEAN και «εταίρους» τους, ενώ υπέγραψε και «σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες» με πολλές ασιατικές χώρες, περιλαμβανομένης και μιας συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Καμπότζης - Ταϊλάνδης.

Ολα αυτά ενώ ο ΥΠΕΞ της Κίνας, Γουάνγκ Γι, μιλώντας σε Φόρουμ στο Πεκίνο, ζήτησε «να πάψει η πολιτικοποίηση οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων, ο τεχνητός κατακερματισμός των παγκόσμιων αγορών και η προσφυγή σε εμπορικούς πολέμους και μάχες για τους δασμούς», γιατί όπως είπε, αυτό που «χωρίς αντιστροφή αναδύεται είναι ένας πολυπολικός κόσμος».