ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ, ενώ διευρύνουν τη στρατιωτική τους παρουσία

Τον θάνατο τουλάχιστον 14 ατόμων προκάλεσαν νέα πλήγματα των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας ενάντια σε σκάφη που - όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον - ανήκαν σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών. Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, εξήγησε ότι χτυπήθηκαν τέσσερα σκάφη, σχολιάζοντας ότι «δαπανήσαμε πάνω από δύο δεκαετίες για να υπερασπιζόμαστε πατρίδες άλλων. Τώρα υπερασπιζόμαστε τη δική μας πατρίδα». Και αφού την Παρασκευή το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι στην περιοχή αναπτύσσεται και το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R Ford», την Κυριακή έφτασε και το αμερικανικό αντιτορπιλικό «USS Gravely» στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο (κράτος ελάχιστα μίλια από τις ακτές της Βενεζουέλας) για τη διενέργεια κοινών ασκήσεων.

Στο μεταξύ, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα κατήγγειλε ότι συνέλαβε «ομάδα μισθοφόρων» με διασυνδέσεις με τη CIA, που φέρονται να επιδίωκαν επίθεση στην περιοχή, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση του Τριντάντ και Τομπάγκο για «στρατιωτική πρόκληση (...) σε συντονισμό με τη CIA, που αποσκοπεί στην πρόκληση πολέμου στην Καραϊβική».

Ετσι, ανέστειλε προσωρινά ενεργειακές συμφωνίες που είχαν υπογραφεί με τις αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση του μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου Dragon, κατηγορώντας τες για «απειλές να μετατρέψουν το Τρινιντάντ και Τομπάγκο σε αεροπλανοφόρο της αμερικανικής αυτοκρατορίας εναντίον της Βενεζουέλας».

Η Πρόεδρος του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Κάμλα Περσάντ - Μπισέσαρ, δήλωσε ότι η χώρα της δεν θα υποκύψει σε «οποιονδήποτε εκβιασμό από τους Βενεζουελάνους» και ότι «το μέλλον μας δεν εξαρτάται από τη Βενεζουέλα».

Νίκη του Μιλέι στην Αργεντινή

Διθυραμβική ήταν η αντίδραση του Τραμπ στην επικράτηση του συμμάχου του, Χαβιέρ Μιλέι, στις ενδιάμεσες εκλογές που έγιναν την Κυριακή στην Αργεντινή για την ανάδειξη των 127 από τους συνολικά 257 βουλευτές και των 24 από τους συνολικά 72 γερουσιαστές. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων η παράταξη του Μιλέι, «La Libertad Avanza» («Η Ελευθερία Προχωρά»), προηγούνταν με 40,7%, έναντι 31,6% της περονιστικής αντιπολίτευσης, και αναμενόταν να αυξήσει τους βουλευτές της από 37 σε 101 και τους γερουσιαστές της από 6 σε 20.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη νίκη του Μιλέι «σπουδαίο πράγμα» και είπε πως «του έδωσα στήριξη, πολύ ισχυρή στήριξη», ξεκαθαρίζοντας ότι «κεντράρουμε πολύ στη Νότια Αμερική». Δεν παρέλειψε δε να τονίσει ότι «βγάλαμε πολλά λεφτά με αυτές τις εκλογές, γιατί τα ομόλογα ανέβηκαν. Ανέβηκε η αξιολόγηση ολόκληρου του χρέους τους». Η «Fitch Ratings» ανακοίνωσε ότι η αμερικανική βοήθεια στις αγορές της Αργεντινής πρόλαβε την υποβάθμιση της αξιολόγησης του χρέους, αλλά η χώρα έχει ανάγκη από ένα ευρύτερο σχέδιο για την επαναδημιουργία αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος, ώστε να είναι σε θέση να κερδίσει κάποια αναβάθμιση.