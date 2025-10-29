ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ «EUROFIGHTER»

«Νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», λέει η Βρετανία

Επίσημη συνάντηση με τον Ερντογάν είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ενώ σήμερα φτάνει στην Αγκυρα και ο Γερμανός καγκελάριος

WPA Rota

Την αναβαθμιζόμενη σημασία που αποκτά η Τουρκία για την αναμέτρηση του ΝΑΤΟ με αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα επιβεβαίωσε η συμφωνία που υπέγραψε με τη βρετανική κυβέρνηση για την πώληση 20 πολεμικών αεροσκαφών «Eurofighter Typhoon». Τη συμφωνία - αξίας 8 δισ. λιρών (9,16 δισ. ευρώ) - έκλεισαν προχτές στην Αγκυρα ο Τούρκος Πρόεδροςκαι ο Βρετανός πρωθυπουργόςστο πλαίσιο επίσημης συνάντησης κατά την οποία συζητήθηκε η ολόπλευρη ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Στάρμερ έκανε λόγο για «ιστορική συμφωνία» που συνιστά «μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες «παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων». Πρόσθεσε πως «εργαζόμαστε για την ασφάλεια της Ευρώπης ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ» και πως «συνεργαζόμαστε και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Ο δε Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι υπογράμμισε κι αυτός ότι πρόκειται για συμφωνία που «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή», μιλώντας για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», για να προσθέσει ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του "Typhoon" ενεργές για χρόνια».

Η παραγωγή των «Eurofighter» αποτελεί σύμπραξη κεφαλαίων από Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, προβλέπεται ότι περίπου το 37% κάθε τέτοιου αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στη Βρετανία. Η πρώτη παράδοση νέων «Eurofighter» στην Τουρκία αναμένεται το 2030.

Ο διευθυντής του προγράμματος της εταιρείας για τα «Typhoon», Ρίτσαρντ Χάμιλτον, είχε δηλώσει προ μηνών ότι οι νέες παραγγελίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση της γραμμής παραγωγής στην περιοχή Γουάρτον, και συγκεκριμένα για τη μονάδα που φτιάχνει μπροστινά τμήματα της ατράκτου του σκάφους, στο Σάμσμπερι.

«Σημαντική επίσκεψη» και του Μερτς στην Τουρκία

Ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι προχωρούν και οι επαφές για να προμηθευτεί η χώρα του μεταχειρισμένα «Eurofighter» από το Κατάρ και το Ομάν, 12 από την κάθε χώρα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι καθώς Τουρκία και Βρετανία είναι «δύο στενοί σύμμαχοι, θεωρώ αυτό το βήμα ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεών μας» και ότι «αυτή η συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει τον δρόμο για κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Ολα αυτά ενώ σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει διήμερες επίσημες επαφές στην Τουρκία και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Δίωξη Ιμάμογλου και για «πολιτική κατασκοπεία»

Ολα τα παραπάνω προχωρούν ενώ στο εσωτερικό της Τουρκίας συνεχίζονται οι διώξεις σε βάρος στελεχών του κεμαλικού σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος (CHP).

Προχτές δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ήδη φυλακισμένο για διαφθορά και καθαιρεθέντα δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, προερχόμενο από το CHP, αυτήν τη φορά με την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας».

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος του σοσιαλδημοκρατικού φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών (DEM), Τουντζέρ Μπακιρχάν, δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε «η πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας», με την αποχώρηση των τελευταίων μαχητών του ΡΚΚ από την Τουρκία προς το βόρειο Ιράκ, και πλέον «είναι καιρός να περάσουμε στη δεύτερη φάση (...) μέσω νομικών και πολιτικών σταδίων». Είπε ακόμα ότι «είμαστε σε ένα σημείο καμπής της τουρκικής Ιστορίας» και τόνισε την ανάγκη η τουρκική Βουλή «να διευκολύνει και να αναπτύξει τη διαδικασία αυτή», ζητώντας από τα μέλη της «να «ενεργήσουν με υπευθυνότητα». Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάη το PKK ξεκίνησε τον αφοπλισμό του, αφού νωρίτερα είχε αποφασίσει και την αυτοδιάλυσή του, μετά από μήνυμα του φυλακισμένου ηγέτη του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.