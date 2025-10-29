ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέοι βομβαρδισμοί από το κράτος - δολοφόνο αιματοκυλούν τη Γάζα

Με τις πλάτες των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ το Ισραήλ κάνει κουρέλι άλλη μια «εκεχειρία»

εναντίον τηςεξαπέλυσε χθες τοκλιμακώνοντας το αιματοκύλισμα τουκαι τις επιθέσεις του κατοχικού στρατού, οι οποίες έχουν συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της «εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ από τις 11 Οκτώβρη.

Χαρακτηριστική για τις ευρωατλαντικές πλάτες στα νέα ισραηλινά εγκλήματα ήταν η δήλωση που έσπευσε να κάνει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ότι ...«η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ», ενώ το ειδησεογραφικό πρακτορείο «Associated Press» ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για την πρόθεσή του να εξαπολύσει νέα δολοφονικά πλήγματα στη Γάζα.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου χθες το απόγευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου διέταξε τον στρατό του κράτους - δολοφόνου «να διεξάγει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», επικαλούμενος υποτιθέμενες επανειλημμένες παραβιάσεις της «εκεχειρίας» από τη Χαμάς. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τουλάχιστον 94 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις εν μέσω της «εκεχειρίας» ήδη πριν τους χθεσινούς νέους βομβαρδισμούς...

Αμέσως μετά ακολούθησε μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, από το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ισραηλινό drone έπληξε σπίτι στη συνοικία Αλ Σάμπρα, στα νότια της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 9, στους οποίους περιλαμβάνονταν 2 παιδιά.

Θανατηφόρα ισραηλινά πλήγματα εξαπολύθηκαν επίσης σε αντίσκηνο εκτοπισμένων αμάχων στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, και στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα.

Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι και στη συνοικία Αλ Ζεϊτούν στην Πόλη της Γάζας, και ανατολικά της Ντέιρ Αλ Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

Ο νεότερος συνολικός απολογισμός των θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα ήταν χθες - πριν τις νέες αεροπορικές επιδρομές - τουλάχιστον 68.531 νεκροί Παλαιστίνιοι και 170.402 τραυματίες.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς μιλώντας χτες το βράδυ σε δημοσιογράφους ισχυρίστηκε ότι η εκεχειρία «εξακολουθεί να ισχύει», ενώ πρόσθεσε προκλητικά πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί».

Δικαιολόγησε δε τις χτεσινοβραδινές ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα ως αντίποινα για τη ρίψη πυρών εναντίον Ισραηλινών κατοχικών στρατιωτών στη Γάζα, μολονότι η Χαμάς το διέψευσε, υποστηρίζοντας ότι παραμένει αφοσιωμένη στη συμφωνία εκεχειρίας.

Τα προσχήματα για τη νέα κλιμάκωση της σφαγής

Νωρίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε προετοιμάσει το έδαφος, κάνοντας λόγο για «σαφείς παραβιάσεις» της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, οι οποίες χρήζουν «απάντησης», και αναφέροντας πως τη Δευτέρα η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παρέδωσε - όπως είχε υποστηρίξει - τα λείψανα Ισραηλινού ομήρου που ήταν σε αιχμαλωσία, αλλά ενός άλλου, του οποίου τη σορό είχε ανακτήσει ο ισραηλινός κατοχικός στρατός τις πρώτες βδομάδες του πολέμου στη Γάζα.

Χτες, στο μεταξύ, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι προσπαθεί να εξαπατήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δημοσιοποιώντας βίντεο από drone που φέρεται να δείχνει άτομα να θάβουν ένα πτώμα ομήρου δίπλα σε εκσκαφείς και μετά να το ξεθάβουν, σαν να το «εντόπισαν» μέσα στα χώματα.

Η Χαμάς δηλώνει ότι αδυνατεί να εντοπίσει τις άλλες 13 σορούς Ισραηλινών ομήρων, είτε γιατί δεν έχει τα μέσα είτε επειδή οι συνεχείς ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν αλλοιώσει το τοπίο, ή επειδή όσοι είχαν υπ' ευθύνη τους τους ομήρους σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς και δεν μπορεί να πει κανείς σε ποιο σημείο σκοτώθηκαν οι αιχμάλωτοι.

Υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου αξιοποίησαν την περίσταση απαιτώντας επαναφορά του πολέμου για την «πλήρη καταστροφή της Χαμάς», ενώ παρόμοια στάση τήρησε και ο πρώην πρωθυπουργός και φερόμενος ως ισχυρός αντίπαλος του Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές, Ν. Μπένετ.

Πληροφορίες του ισραηλινού «Καναλιού 12» ανέφεραν πως ο κατοχικός στρατός μελετά ως «αντίποινα» και την αυθαίρετη «μετακίνηση» της «κίτρινης γραμμής» πίσω από την οποία έχει αποσυρθεί στις περιοχές που προέβλεπε το σχέδιο Τραμπ και αφορούν το 53% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Με αυτόν τον τρόπο, ο στρατός επιδιώκει τον έλεγχο περισσότερου εδάφους της Γάζας.

Πολλές ώρες πριν ο Νετανιάχου δώσει την εντολή για «διεύρυνση» των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, είχαν καταγραφεί συνεχείς εκρήξεις και ριπές όπλων κυρίως στη νότια πόλη Ράφα και σε άλλες περιοχές στη νότια Γάζα.

Το αραβικό δίκτυο «Al Jazeera» μετέδωσε χτες το απόγευμα επιθέσεις με όλμους από τον ισραηλινό στρατό και πυρά ενόπλων στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο και σε περιοχές της πόλης Χαν Γιούνις, για τουλάχιστον μισή ώρα.

Η αντίδραση της Χαμάς

Η Χαμάς από την πλευρά της κατηγόρησε χτες το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες εντοπισμού των σορών όσων Ισραηλινών ομήρων πέθαναν σε αιχμαλωσία. Κατήγγειλε πως το Ισραήλ μπλοκάρισε την είσοδο βαριών μηχανημάτων και εκσκαφέων στη Γάζα και πως εμπόδισε τις ειδικές ομάδες έρευνας από Αίγυπτο και Ερυθρό Σταυρό να πλησιάσουν σε περιοχές - κλειδιά όπου φέρεται να βρίσκονται θαμμένοι νεκροί Ισραηλινοί όμηροι.

Κατήγγειλε δε τις κατηγορίες του Ισραήλ, ότι η ίδια επιβραδύνει σκόπιμα τον εντοπισμό και παράδοση των λειψάνων Ισραηλινών ομήρων, ως «αβάσιμες» και ως «απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης», για να τα χρησιμοποιήσει ως προσχήματα ώστε να κλιμακώσει «τα επιθετικά βήματα κατά του λαού μας, προχωρώντας σε κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», όπως και έγινε τελικά.

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης και την εξαπόλυση νέων σφοδρών βομβαρδισμών, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ματαιώνει την αρχικά προγραμματισμένη για χτες το βράδυ παράδοση της σορού ενός Ισραηλινού ομήρου.

Ειδική αγωγή σε 100.000 υποσιτισμένους

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων συνεχίζεται το δράμα του Παλαιστινιακού λαού, που εξακολουθεί να υποφέρει από πείνα και τις τεράστιες ελλείψεις σε βασικά είδη, ως συνέπεια του βάρβαρου ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας.

Χτες το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ειδική αγωγή σε 100.000 γυναικόπαιδα που υποφέρουν από υποσιτισμό και ζήτησε την αύξηση της ανθρωπιστικής αρωγής στη Γάζα, ώστε να φτάσει σε όλους αρκετή βοήθεια.

Παράλληλα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε χτες ότι μέχρι την περασμένη Κυριακή διένειμε πάνω από 1.000.000 ζεστά γεύματα σε αμάχους της νότιας και κεντρικής Γάζας, μέσω 170 κοινωνικών κουζινών.

Σε νεότερη έκθεσή της αναφέρει πως κατέγραψε την επιστροφή 470.000 αμάχων στη βόρεια Γάζα.

Μεταξύ της Παρασκευής και του Σαββάτου εισήλθαν στη Λωρίδα μόλις 300 φορτηγά με βοήθεια - ενώ απαιτούνται τουλάχιστον τα τριπλάσια - κυρίως από το μεθοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ.

Χτες το παλαιστινιακό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του διετούς πολέμου έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά πάνω από 20.080 μαθητές, οι 19.932 στη Λωρίδα της Γάζας και οι 148 στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το ίδιο διάστημα τραυματίστηκαν 30.102 μαθητές στη Γάζα και 1.045 άλλοι στη Δυτική Οχθη.

Δυτική Οχθη: 3 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Επίσης χτες οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις στη Δυτική Οχθη προχώρησαν στην εξόντωση τριών Παλαιστινίων, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση κατά του κατοχικού στρατού.

Οι τρεις Παλαιστίνιοι, ηλικίας 21 έως 29 ετών, σκοτώθηκαν τα χαράματα της Τρίτης στο χωριό Καφρ Κουντ, δυτικά της Τζενίν, στη διάρκεια εφόδου του κατοχικού στρατού, ο οποίος πήρε τα πτώματα των νεαρών Παλαιστινίων και στη συνέχεια έβαλε φωτιά σε τουλάχιστον ένα ΙΧ και σε αρκετά ελαιόδεντρα.

Νωρίτερα ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς άνοιξε τον δρόμο για τη διαδοχή του σε περίπτωση «αιφνίδιας» εξέλιξης, ορίζοντας ως αντιπρόεδρο τον Χουσεΐν Αλ Σεΐχ, προκειμένου να αναλάβει προσωρινά την προεδρία σε περίπτωση που κενωθεί η θέση.