ΚΟΥΒΑ

Πιέσεις και εκβιασμοί από τις ΗΠΑ ενόψει της ψηφοφορίας στον ΟΗΕ για τον βάρβαρο αποκλεισμό

Ενόψει της νέας κατάθεσης στη, χθες, και της ψηφοφορίας σήμερα του, ηεντείνει τις πιέσεις και τις απειλές ενάντια σε κυβερνήσεις, για να αποφύγει την υπερψήφισή του από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών - μελών του ΟΗΕ, όπως συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες.

Ανάμεσα στις συκοφαντίες που εξαπολύει η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά της Κούβας, είναι ότι συμμετέχει στη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Απαντώντας το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας σημειώνει με έμφαση: «Η κουβανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι η Κούβα δεν συμμετέχει στην ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, ούτε συμμετέχει με στρατιωτικές δυνάμεις εκεί, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οι αρχές μας δεν διαθέτουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με Κουβανούς υπηκόους που έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία στις στρατιωτικές δυνάμεις και των δύο πλευρών στον πόλεμο. Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι κανένας από αυτούς δεν έχει την ενθάρρυνση, τη δέσμευση ή τη συγκατάθεση του κουβανικού κράτους για τις ενέργειές του».

Αναφέρει ακόμα ότι έχουν ασκηθεί 9 ποινικές διώξεις σε κουβανικά δικαστήρια κατά 40 κατηγορουμένων για το αδίκημα του μισθοφορικού πολέμου, όπως προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας και επαναλαμβάνει ότι Κουβανοί που συμμετέχουν και στις δύο πλευρές της ένοπλης σύγκρουσης έχουν στρατολογηθεί μέσω οργανώσεων που δεν εδρεύουν στη χώρα και δεν έχουν καμία σχέση με την κουβανική κυβέρνηση.

Πλατιά αλληλεγγύη στην Κούβα

Φορείς και οργανώσεις στη χώρα μας και παγκόσμια καταγγέλλουν τη βαρβαρότητα του αποκλεισμού, όπως και την απαράδεκτη ένταξη του νησιού της Επανάστασης στην περιβόητη λίστα των ΗΠΑ με τις «χώρες - χορηγούς της τρομοκρατίας».

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ τονίζει ότι «την ώρα που η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ετοιμάζεται για μία ακόμη φορά να εγκρίνει ψήφισμα καταδίκης, το οποίο απαιτεί τον τερματισμό του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού, η Κούβα αποκαλύπτει πιέσεις και εκβιασμούς που ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ προς άλλα κράτη, προκειμένου να μην στηρίξουν το σχετικό ψήφισμα που κατέθεσε η κυβέρνηση της Κούβας».

Συμπληρώνει ακόμα: «Η Κούβα πρωταγωνιστεί στην αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουν και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον λαό της Κούβας για τη σταθερή του διεθνιστική και ανθρωπιστική προσφορά στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και του Πολιτισμού. Οι αγώνες του κουβανικού λαού, κόντρα σε όλες τις δυσκολίες, αποτελούν σύμβολο για τους αγώνες των εργαζομένων διεθνώς. Οι κατακτήσεις του κουβανικού λαού αποδεικνύουν τις δυνατότητες μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία υπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού.

Το ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας μας απαιτούμε να αρθεί άμεσα και ολοκληρωτικά ο αποκλεισμός κατά της Κούβας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, στους εργάτες και στα συνδικάτα του, καταδικάζουμε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση, επιβολή και απειλή ενάντια στο δικαίωμα κάθε λαού να επιλέγει ελεύθερα το κοινωνικό και πολιτικό του σύστημα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Κούβας που, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να δίνει μαθήματα αξιοπρέπειας, διεθνισμού και αλληλεγγύης».

Και καταλήγει: «Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να διατηρήσει τη διαχρονική στάση της χώρας μας στον ΟΗΕ και να στηρίξει με τη θετική της ψήφο το ψήφισμα της Γενικής του Συνέλευσης για το δίκαιο αίτημα της άμεσης άρσης του εγκληματικού αποκλεισμού της Κούβας από τις ΗΠΑ».

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης καταγγέλλει όλα τα σχέδια στραγγαλισμού της Κούβας και των συνεχόμενων απειλών και «εκφράζει τη σταθερή και ολόψυχη αλληλεγγύη και υποστήριξή του στον κουβανικό λαό και την ηγεσία του. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν έχουν ηθικό ανάστημα να αποφασίσουν για το μέλλον της Κούβας και απαιτούμε την άνευ όρων άρση του εγκληματικού αποκλεισμού και όλων των άλλων μονομερών καταναγκαστικών μέτρων κατά του νησιού της Επανάστασης».

Αντίστοιχες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ).