ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατέρρευσαν κτίρια μετά από σεισμό

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9.48 μ.μ. τοπική ώρα) στην περιοχή Σιντίργκι της δυτικής επαρχίας Μπαλίκεσιρ στην Τουρκία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5,99 χλμ., ενώ ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, στις 10.50 μ.μ. και στις 11.04 μ.μ.

Καταγράφηκαν τουλάχιστον 22 τραυματίες μετά από πτώσεις λόγω πανικού, ενώ τουλάχιστον 3 κενά κτίρια και ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσαν στο επίκεντρο του σεισμού, στο Σιντίργκι.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν θύματα και κατέρρευσαν 4 κτίρια, τα οποία είχαν κριθεί ακατάλληλα και είχαν εκκενωθεί μετά από άλλο ισχυρό σεισμό που έγινε στην περιοχή, το καλοκαίρι. Σεισμολόγοι εκτιμούν πως η νέα δόνηση είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού, με «ένα ρήγμα 15 χλμ.» το οποίο «είχε σπάσει με επέκταση προς τα νότια» και «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ.» το οποίο «έχει ραγίσει».