Τετάρτη 29 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Να στηριχθεί το ψήφισμα της Κούβας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ

Να στηριχθεί το ψήφισμα της Κούβας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενάντια στον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό ζητά με ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αναλυτικά τονίζει τα εξής:

«Το ΚΚΕ εκφράζει διαχρονικά την αλληλεγγύη του στο Κομμουνιστικό Κόμμα και τον λαό της Κούβας και απαιτεί να αρθούν όλα τα μέτρα του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ εδώ και 65 χρόνια.

Το ΚΚΕ καταδικάζει την επιχείρηση που διεξάγει αυτές τις μέρες η κυβέρνηση Τραμπ και ειδικότερα το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ασκώντας πιέσεις και εκβιάζοντας κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να μη στηρίξουν το ψήφισμα που κατέθεσε η κυβέρνηση της Κούβας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την καταδίκη του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην περσινή αντίστοιχη ψηφοφορία 187 κράτη στήριξαν το ψήφισμα υπέρ της άρσης του αποκλεισμού της Κούβας, ενώ καταψήφισαν μόνο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της ΝΔ καλείται να διατηρήσει τη διαχρονική στάση της Ελλάδας στον ΟΗΕ που στηρίζει το ψήφισμα της Κούβας που καταδικάζει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Νέοι βομβαρδισμοί από το κράτος - δολοφόνο αιματοκυλούν τη Γάζα
«Νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», λέει η Βρετανία
Πιέσεις και εκβιασμοί από τις ΗΠΑ ενόψει της ψηφοφορίας στον ΟΗΕ για τον βάρβαρο αποκλεισμό
 Νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ, ενώ διευρύνουν τη στρατιωτική τους παρουσία
 Διαρκής πίεση από τις ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και συνομιλίες με το Ισραήλ
 Κατέρρευσαν κτίρια μετά από σεισμό
 Περιοδεία Τραμπ με επίκεντρο την αναμέτρηση με την Κίνα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ