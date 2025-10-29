ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να στηριχθεί το ψήφισμα της Κούβας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Να στηριχθεί το ψήφισμα της Κούβας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενάντια στον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό ζητά με ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αναλυτικά τονίζει τα εξής:

«Το ΚΚΕ εκφράζει διαχρονικά την αλληλεγγύη του στο Κομμουνιστικό Κόμμα και τον λαό της Κούβας και απαιτεί να αρθούν όλα τα μέτρα του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ εδώ και 65 χρόνια.

Το ΚΚΕ καταδικάζει την επιχείρηση που διεξάγει αυτές τις μέρες η κυβέρνηση Τραμπ και ειδικότερα το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ασκώντας πιέσεις και εκβιάζοντας κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να μη στηρίξουν το ψήφισμα που κατέθεσε η κυβέρνηση της Κούβας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την καταδίκη του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην περσινή αντίστοιχη ψηφοφορία 187 κράτη στήριξαν το ψήφισμα υπέρ της άρσης του αποκλεισμού της Κούβας, ενώ καταψήφισαν μόνο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της ΝΔ καλείται να διατηρήσει τη διαχρονική στάση της Ελλάδας στον ΟΗΕ που στηρίζει το ψήφισμα της Κούβας που καταδικάζει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ».