ΛΙΒΑΝΟΣ

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κατεδαφίζει ολόκληρα χωριά στον νότο

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ παραβιάζει απροκάλυπτα την εκεχειρία στον Λίβανο (αν την τήρησε ποτέ) και συνεχίζει το καταστροφικό του έργο γκρεμίζοντας στις νότιες περιοχές ολόκληρα χωριά, εκεί που προσπαθούν να επιστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, ανακοίνωσε ότι ο στρατός έχει πάρει εντολή χρήσης «πλήρους ισχύος» στον Λίβανο παρά την εκεχειρία, εφόσον «δεχθούν οποιαδήποτε απειλή» πίσω από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που χάραξαν αυθαίρετα επί λιβανέζικου εδάφους (με πρότυπο το αντίστοιχο που έχουν κάνει στην ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας). Δικαιολόγησε δε την κατεδάφιση των σπιτιών Λιβανέζων αμάχων με το πρόσχημα πως πρόκειται για «δομές, δρόμους ή κτίρια που μπορεί να είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά ή να απειλούν στρατιώτες».

Το Σαββατοκύριακο κατεδαφίστηκαν σπίτια σε 39 μεθοριακά χωριά του Νοτίου Λιβάνου (με ξεχωριστή την περίπτωση της ιστορικής κωμόπολης Μπιντ Τζμπέιλ που προβάλλει σθεναρή αντίσταση) προκαλώντας σε αντίποινα τα πυρά της Χεζμπολάχ κατά κομβόι ισραηλινών τεθωρακισμένων.

Επίσης το Σαββατοκύριακο, Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως σκότωσαν «έναν ένοπλο τρομοκράτη» της Χεζμπολάχ, επειδή πέρασε την υποτιθέμενη «κίτρινη γραμμή» του στρατού, ενώ χτες το ισραηλινό Κανάλι 13 μετέδωσε πληροφορίες πως ο στρατός μελετά σχέδια για την ανέγερση 20 ισραηλινών μόνιμων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου...

Σε αυτό το κλίμα, με την προτροπή και των ΗΠΑ, Ισραήλ και η συμβιβαστική κυβέρνηση του Λιβάνου ετοιμάζουν δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Απρίλη.

Οπως και στον πρώτο γύρο, η συνάντηση θα γίνει στο κτίριο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στους πρέσβεις Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση ανώτερων Αμερικανών διπλωματών ή και του ίδιου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο μεταξύ, ο Λιβανέζος υπουργός Ενέργειας, Τζο Σάντι, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ένας χάρτης που δημοσίευσε πρόσφατα ο ισραηλινός στρατός και χαρακτηρίζει λιβανέζικη θαλάσσια περιοχή σαν «ναυτική περιοχή άμυνας» του Ισραήλ «δεν έχει επίπτωση» στη συμφωνία καθορισμού διαφιλονικούμενων έως τότε θαλάσσιων περιοχών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τον Οκτώβριο του 2022.

Νεκροί Γάλλος κυανόκρανος και 2 Ισραηλινοί στρατιώτες

Νωρίτερα, το Σάββατο, ανακοινώθηκε ο θάνατος Γάλλου κυανόκρανου στον νότιο Λίβανο. Οι γαλλικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση επιρρίπτοντας την ευθύνη σε μαχητές της Χεζμπολάχ, κάτι που η οργάνωση διέψευσε.

Επίσης το Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο Ισραηλινών στρατιωτών, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί την Παρασκευή (1η μέρα της εύθραυστης 10ήμερης εκεχειρίας) στον νότιο Λίβανο.

Μετά από την εξέλιξη αυτή ανέρχονται συνολικά σε 15 οι Ισραηλινοί νεκροί στρατιώτες από τις 2 Μάρτη.

Υποκριτική αντίδραση Νετανιάχου για την επίθεση σε εκκλησία

Σάλο προκαλεί κυρίως στην Ευρώπη η βάρβαρη επίθεση Ισραηλινών στρατιωτών σε χριστιανική εκκλησία του Νοτίου Λιβάνου και η καταστροφή αγάλματος του σταυρωμένου Χριστού από έναν εξ αυτών με βαριοπούλα. Η επίθεση, που εντάσσεται στο μοτίβο ανάλογων επιθέσεων του ισραηλινού στρατού σε μουσουλμανικά τεμένη και χριστιανικές εκκλησίες στη Γάζα, προκάλεσε την υποκριτική αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που εξέφρασε δήθεν την «έκπληξή» του για το περιστατικό, προτείνοντας τη δήθεν «τιμωρία» των υπευθύνων. O Iσραηλινός στρατός δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό του βανδαλισμού του αγάλματος του σταυρωμένου Χριστού με «μεγάλη αυστηρότητα».

Την Κυριακή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αποδοκίμασε τον «ισραηλινό επεκτατισμό» στον Νότιο Λίβανο, κατηγορώντας το Ισραήλ πως επιδιώκει την αρπαγή εδαφών από γειτονικές χώρες.

Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται στο Παρίσι ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ για συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που συνεχίζει να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον Λίβανο με τον ...αέρα πρώην αποικιοκρατικής δύναμης (1920-1943).