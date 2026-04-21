ΙΣΠΑΝΙΑ

Φιέστα νεκρανάστασης της σοσιαλδημοκρατίας

Συνάντηση σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων με «αντι-Τραμπ» ρητορική οργάνωσε την Παρασκευή και το Σάββατο ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μαζί με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, επιδιώκοντας τη νεκρανάσταση της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και γεωπολιτικά οφέλη στον παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό.

«Η στιγμή έφτασε να δράσουμε από κοινού ως προοδευτικές δυνάμεις», υποστήριξε ο Ισπανός πρωθυπουργός, προτάσσοντας επίσης την «πολυμέρεια στις διεθνείς σχέσεις» και την «υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου». Ζήτησε μάλιστα μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σάντσεθ μόλις επέστρεψε από την τριήμερη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είχε επαφές με τον Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ και άλλους αξιωματούχους, με ατζέντα την ενίσχυση των δεσμών ΕΕ - Κίνας.

Στη διήμερη σύνοδο της «Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης» στη Βαρκελώνη συγκεντρώθηκαν ηγέτες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων με στόχο τη διαμόρφωση ενός «κοινού μετώπου απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του δεξιού λαϊκισμού». Πρόκειται για κόμματα που πολλά κυβερνούν ή συγκυβερνούν με «κεντροδεξιά» και «συντηρητικά» κόμματα, ασκώντας αντιλαϊκές πολιτικές.

Ενδεικτικά, στη Σύνοδο της Βαρκελώνης έδωσε το παρών και ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος δήλωσε ότι «σε μια κοινωνία που κατακερματίζεται διαρκώς, η συνεργασία είναι μια μορφή ισχύος και η παγκόσμια Δεξιά δρα ήδη καλά οργανωμένη διασυνοριακά».

Ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας Αντρέας Μπάμπλερ υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία υπερβαίνει τον συμβολικό της χαρακτήρα και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας «συντονισμένης πολιτικής αντιπρότασης».

«Δεν μπορούμε να ξυπνάμε κάθε πρωί περιμένοντας ένα tweet από έναν Πρόεδρο που απειλεί τον κόσμο», είπε ο Λούλα, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ. «Κανένας Πρόεδρος οποιασδήποτε χώρας στον κόσμο (...) δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να επιβάλλει τους κανόνες του σε άλλες χώρες», συμπλήρωσε.

Η συνάντηση, η τέταρτη του είδους της, είναι μέρος μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2024 από τη Βραζιλία και την Ισπανία, με την υποστήριξη της Κολομβίας και της Χιλής.

Συμμετείχαν ακόμα οι ηγέτες της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, κ.ά.