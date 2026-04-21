ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ενεργειακή φτώχεια για τα λαϊκά στρώματα, υπερκέρδη για τους ομίλους

Ερώτηση για το βαρύ αντίκτυπο του βρώμικου πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στις τιμές της Ενέργειας και τις ευθύνες ΕΕ - κυβέρνησης

Τα σοβαρά αποτελέσματα του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν στις τιμές της Ενέργειας και των καυσίμων παγκοσμίως και τις μεγάλες ευθύνες ΕΕ - κυβέρνησης ΝΔ αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Σε αυτή σημειώνει:

«Η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβάνει αλλεπάλληλες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, διυλιστήρια κ.ο.κ., με αποτέλεσμα οι τιμές της Ενέργειας και των καυσίμων να έχουν εκτοξευθεί, καταληστεύοντας την εργατική - λαϊκή οικογένεια την ώρα που οι ενεργειακοί όμιλοι και οι εφοπλιστές θησαυρίζουν. Η εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν άνοιξε έναν νέο κύκλο πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και με την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο ενισχύεται το ενδεχόμενο γενίκευσης του πολέμου που είναι πιο κοντά από ποτέ. Μάλιστα, από τις πρώτες μέρες του πολέμου υπήρξαν αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, στη βενζίνη κ.ά. που με τη σειρά τους προκαλούν συνεχείς αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών.

Την ώρα δε που η ΕΕ και οι κυβερνήσεις ανησυχούν για τις μεγάλες ελλείψεις καυσίμων, προετοιμάζοντας και προπαγανδιστικά τον λαό για "δελτίο" στα καύσιμα, την ίδια ώρα παίρνουν προσχηματικά μέτρα, όπως κάνει τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ με το "fuel pass", τα οποία αποτελούν "σταγόνα στον ωκεανό" μπροστά στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες, καθώς το μερίδιο των φόρων στη λιανική τιμή των καυσίμων φτάνει έως και το 60%.

Ο νέος κύκλος μέτρων σε επίπεδο ΕΕ με το επικείμενο Accelerate EU συνοδεύεται με την επίρριψη της ευθύνης στον λαό για την "ενεργοβόρα" και "σπάταλη" λαϊκή κατανάλωση, την ώρα που οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί όμιλοι προικίζονται με νέα πακέτα επιδοτήσεων, όπως στην Ελλάδα με 700 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα αυτά επιδοτούν ουσιαστικά την ακρίβεια και την κερδοφορία, ενώ επιδοτούν και με ζεστό χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους. Την ίδια ώρα προωθούνται σχέδια ύψους 1,2 τρισ. για τα ενεργειακά δίκτυα και τους "ενεργειακούς διαδρόμους", με προτεραιότητα στις "ενεργειακές λεωφόρους", από τα οποία θα "ταϊστούν" ξανά οι μεγάλοι όμιλοι.

Αυτές οι ραγδαίες αυξήσεις καταγράφονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας που καθορίζει την τιμή του ρεύματος με βάση την ακριβότερη μονάδα παραγωγής, που προκύπτει από το φυσικό αέριο του οποίου το κόστος από την έναρξη του πολέμου έχει εκτοξευθεί κατά 50%-60%. Μάλιστα, με τη μεγάλη ενεργειακή αβεβαιότητα λόγω του πολέμου και την εξάρτηση από το αμερικανικό και καταριανό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να έχει σε ετοιμότητα μονάδες φυσικού αερίου για να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Και αυτό το "κόστος ετοιμότητας", που είναι πανάκριβο, μετακυλίεται αυτούσιο στους λογαριασμούς αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις "πολεμικές τιμές" ρεύματος.

Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ αποτελεί πρόκληση, καθώς υποκριτικά ισχυρίζεται ότι πρέπει να διατηρηθούν οι φόροι, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση όχι μόνο να μην παρέχει ουσιαστική ανακούφιση, αλλά να επιβαρύνει τα λαϊκά νοικοκυριά, αφού η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων συμπαρασύρει τους έμμεσους φόρους, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα ματωμένα υπερπλεονάσματα.

Είναι βαριές οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους, τόσο στη συνδιαμόρφωση και προώθηση της αντιλαϊκής ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ, όσο και στην εμπλοκή της χώρας σε αυτό το έγκλημα, με την παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων στους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς, τις συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ».

Με βάση τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Στο γεγονός ότι η Κομισιόν, στο πλαίσιο της λεγόμενης εργαλειοθήκης μέτρων για καύσιμα - Ενέργεια, εξετάζει ακόμα και δελτίο στα καύσιμα για τα λαϊκά νοικοκυριά, περιορισμούς μετακινήσεων, όπως κι άλλα αντιλαϊκά μέτρα, επιβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ στοχοποιεί - ενοχοποιεί τις ανάγκες των λαών που εδώ και καιρό καταδικάζονται στην ενεργειακή φτώχεια, την ίδια ώρα που με την πολιτική της στηρίζει την κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων;

- Σχετικά με τα "fuel pass" και άλλες μορφές "κουπονιών" που αποτελούν "καθρεφτάκια σε ιθαγενείς", αφού πριμοδοτούν την κερδοφορία των ομίλων της Ενέργειας και των καυσίμων, κρατώντας τις τιμές ψηλά, αντί για πραγματικά μέτρα ανακούφισης, όπως η κατάργηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε καύσιμα και Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές καυσίμων και στη χονδρική αγορά της Ενέργειας, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας;

- Σχετικά με το αίτημα για κατάργηση του ευρωενωσιακού θεσμικού πλαισίου που μετατρέπει την Ενέργεια σε χρηματιστηριακό προϊόν και τζόγο των ομίλων, όπως η Ρήτρα Αναπροσαρμογής, το Χρηματιστήριο της Ενέργειας, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων;».