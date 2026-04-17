ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στους δρόμους στις 27 Απρίλη για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς για άλλη μια φορά τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων και τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Να παρθούν τώρα γενναία μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας»: Το μήνυμα αυτό θα μεταφέρουν με την κινητοποίηση που οργανώνουν τη Δευτέρα 27 Απρίλη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες με αποφάσεις σωματείων τους.

Με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο να κλιμακώνεται, ήδη φαίνονται οι πρώτες επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις, αφού οι αυξήσεις σε καύσιμα, Ενέργεια, πρώτες ύλες κ.λπ. χτυπάνε «κόκκινο».

Στο πλαίσιο αυτό, προχθές πραγματοποίησε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ της η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, με τη συμμετοχή μελών προεδρείων των ΔΣ κλαδικών Σωματείων και τοπικών Ενώσεων ΕΒΕ, αποφασίζοντας την οργάνωση της παραπάνω κινητοποίησης.

Στο κάλεσμα σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 61%, οι αυξήσεις σε υγραέριο και φυσικό αέριο ξεπερνούν το 25%, ενώ λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία η χώρα πλέον εξαρτάται αποκλειστικά από το αμερικανικό πετρέλαιο και LNG.

Η ΟΒΣΑ αναδεικνύει ότι «οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ως αποτέλεσμα της εγκληματικής επέμβασης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν θα έχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Οι καταστροφές σε διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων, λιμάνια ανεφοδιασμού είναι τέτοιες που θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθούν».

Οσο για τα μέτρα της κυβέρνησης, τα χαρακτηρίζει «κοροϊδία», εξηγώντας: «Με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ομολογεί κυνικά ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Οχι μόνο δεν μας προσφέρει καμία προστασία, αντίθετα κρύβει την αλήθεια:

- Τα αμύθητα κέρδη των διυλιστηρίων και των υπόλοιπων ομίλων στην Ενέργεια, στα καύσιμα και στο Εμπόριο, που σημειώνουν απανωτά ρεκόρ κερδοφορίας

- Την ατελείωτη φοροληστεία μέσω του ΕΦΚ και κυρίως μέσω του ΦΠΑ, που γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα, αφού οι αυξήσεις στις τιμές οδηγούν σε νέα υπερέσοδα.

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη στήριξη των ενεργειοβόρων βιομηχανιών. Για τη μικρή βιοτεχνική παραγωγή δεν περισσεύει ευρώ».

Στον αντίποδα, σημειώνει η ΟΒΣΑ, «τώρα χρειάζονται γενναία μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, για να μετριαστούν οι συνέπειες του πολέμου, τόσο για τις ενεργοβόρες βιοτεχνικές χρήσεις όσο και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες, αλλά και για να πάρει ανάσα και ο εργαζόμενος που είναι πελάτης μας.

Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να φορολογούμαστε με τεκμαρτό τρόπο για εικονικά εισοδήματα, ούτε βεβαίως να πληρώνουμε προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας από τις διακοπές ρεύματος, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς λόγω των χρεών που θα προκύψουν».

Οι φορείς που καλούν

Στην κινητοποίηση καλούν μέχρι στιγμής:

Ομοσπονδίες: Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, Υποδηματοποιών Ελλάδας.

Κλαδικά Σωματεία - Ενώσεις: Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας (ΣΕΥΑ), Επιπλοποιών και Ξυλουργών Αθηνών και Προαστίων, Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής, Κουρέων και Κομμωτών «Η Αδελφότης», Ιδιοκτητών Καθαριστηρίων Αθηνών - Περιχώρων «Η Αναγέννηση», Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Αθήνας (ΣΒΥΑ), Επιδιορθωτών Υποδημάτων, Ελαφρών Φορτηγών, Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών, Μηχανικών Αυτοκινήτων.

Τοπικοί Σύλλογοι και Ενώσεις: Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών - Εμπόρων Δήμου Αθήνας, ΕΒΕ Καισαριανής, ΕΒΕ Ηλιούπολης, ΕΒΕ Αγίων Αναργύρων, ΕΒΕ Μεταμόρφωσης, ΕΒΕ Αγίου Δημητρίου, ΕΒΕ Ελευσίνας, ΕΒΕ Ταύρου, Εστίασης Αττικής.

Επιτροπές Αγώνα: Ταξί, Σχολικών Κυλικείων.