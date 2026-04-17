ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

«Μακριά κι αλάργα» από την εργατική τάξη η απαξιωμένη ηγεσία των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Στους χώρους δουλειάς και χτες οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, με το αισιόδοξο κάλεσμα της οργάνωσης παντού για την ανατροπή της βαρβαρότητας

Ξεκίνησε χτες το απόγευμα στο πεντάστερο ξενοδοχείο «Creta Maris» στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όπως επέλεξε η ηγετική ομάδα των συνδικαλιστών των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ/Νέας Αριστεράς, το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, σε μια διαδικασία που όπως ήταν αναμενόμενο σε τίποτα δεν θυμίζει ένα πραγματικό εργατικό συνέδριο. «Μακριά κι αλάργα» από την εργατική τάξη και τα προβλήματά της, οι εργατοπατέρες επιδιώκουν και αυτήν τη φορά μια διαδικασία στα μουλωχτά, μόνο και μόνο για να παραμείνουν βιδωμένοι στις καρέκλες τους και να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στη σαπίλα του κοινωνικού εταιρισμού, για την υποταγή της εργατικής τάξης στα «θέλω» της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Χθες, κατά την έναρξη των εργασιών, παρέλασαν ή έστειλαν χαιρετισμούς εκπρόσωποι της περιφερειακής και της δημοτικής αρχής, ενώ προβλήθηκε βίντεο με τη «δράση» της ΓΣΕΕ, στο οποίο έπρεπε κανείς να ψάξει πολύ για να βρει πραγματικό εργάτη να «πρωταγωνιστεί».

Ο ένας κόσμος, της σαπίλας και της υποταγής στα «θέλω» του κεφαλαίου...

Ακολούθησε ο σύντομος χαιρετισμός του εκατομμυριούχου και ελεγχόμενου για τα σκάνδαλα του ΙΝΕ - ισόβιου προέδρου Παναγόπουλου, που αρκέστηκε να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του στις αξιώσεις των μονοπωλιακών ομίλων και της κυβέρνησης. Μίλησε για την ...υπεράσπιση της «τιμής και της υπόληψης των συνδικάτων», ενώ σε μια αναφορά στην υπόθεση με την υπεξαίρεση των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τα αμαρτωλά προγράμματα της ΓΣΕΕ για την οποία ελέγχεται, τη χαρακτήρισε «προσωπική περιπέτεια».





Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, μίλησε μεταξύ άλλων για τη Μέση Ανατολή, σπεύδοντας να ξεπλύνει το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ, αφού όπως είπε αναφερόμενος στην Παλαιστίνη δεν πρέπει «να ξεχνάμε την αιτία της επίθεσης», αν και ...δεν αποτελεί δικαιολογία. Παράλληλα, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που γενικεύεται στην περιοχή μετά την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ αποδόθηκε στις «αλλοπρόσαλλες πολιτικές του Τραμπ».

Αναφερόμενος στη «δράση» της ΓΣΕΕ, τόνισε πως τα συνδικάτα λειτουργούν με ...πράξεις ευθύνης και όχι με «φωνές διαμαρτυρίας», διαφημίζοντας την «κοινωνική συμφωνία» της ντροπής για το τσεκούρι στις ΣΣΕ και την επιβολή της «ταξικής συνεργασίας» για λογαριασμό της εργοδοσίας. Μάλιστα, χαιρέτισε την κυβέρνηση που έσπευσε να νομοθετήσει τις παραπάνω αλλαγές, δηλαδή το αντιδραστικό τερατούργημα που για μήνες παζάρευε ο ίδιος πίσω από τις πλάτες της εργατικής τάξης και των συνδικάτων που επικαλείται, το οποίο τελικά το προσυπέγραψαν οι συνέταιροί του στην ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Κατά τα άλλα, αν η ηγεσία της ΓΣΕΕ είχε τολμήσει να μεταδώσει απευθείας την έναρξη του Συνεδρίου οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα θα έλιωναν από τα γέλια ή θα κοκκίνιζαν από θυμό, βλέποντας το βίντεο για τον απολογισμό της «δράσης» της.

Σε αυτό το βίντεο ισχυρίστηκε ότι κήρυξε «πανελλαδικές απεργίες», όταν όλοι ξέρουν ότι όποτε κήρυξε απεργία ήταν μόνο ύστερα από την τεράστια πίεση που άσκησαν οι ίδιες οι εξελίξεις και τα συνδικάτα. Ενώ αυτά τα χρόνια έγιναν πέντε πανελλαδικές απεργίες αποφασισμένες «από τα κάτω», τις οποίες η σάπια αυτή ηγετική ομάδα επιχείρησε να υπονομεύσει, με πιο χαρακτηριστική την 28η Φλεβάρη του 2025. Ποιος μπορεί άλλωστε να ξεχάσει την περίφημη ρήση του Παναγόπουλου ότι «οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους...».





Το μόνο αληθινό στο βίντεο ήταν η δήλωση του ίδιου ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια που έκαναν είναι μια τεράστια καμπάνια μέσω social media, την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των εργαζομένων τον «γνώρισε» και έμαθε ποιος είναι όταν κυκλοφόρησαν οι ειδήσεις με τα σκάνδαλα που μπλέκεται.

Μέγιστο εμπαιγμό αποτελεί και το κεντρικό σύνθημα του Συνεδρίου που προβλήθηκε και στο βίντεο, για «συνδικάτα ανοιχτά και δημοκρατικά», την ίδια στιγμή που η αμαρτωλή αυτή δράκα των απαξιωμένων συνδικαλιστών διαπρέπει στις νοθείες και στους πλαστούς συσχετισμούς (βλ. και τις επόμενες σελίδες). Ενώ, εκεί που ξεπερνά τον εαυτό της η ηγετική ομάδα είναι στην προβολή του αιτήματος για «πραγματικές αυξήσεις», όταν μόλις τον περασμένο μήνα υπέγραψε τις τρεις κλαδικές ΣΣΕ με αυξήσεις της τάξης των δέκα ευρώ πάνω από τον κατώτατο βασικό μισθό.

...και ο άλλος κόσμος, ο κόσμος του αγώνα και της ελπίδας

Κόντρα στην παραπάνω εικόνα της σαπίλας και της παρακμής, με τους εκπροσώπους του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού να απολαμβάνουν τη χλιδή και την καλοπέραση στο 5άστερο ξενοδοχείο, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ χωρίς να χάνουν ούτε λεπτό συνέχισαν και χτες το πλατύ άνοιγμα με περιοδείες σε χώρους δουλειάς και συζήτηση με την εργατική τάξη. Εκεί μετέφεραν το κάλεσμα του οργανωμένου αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, για τη σύγκρουση με τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου, κόντρα στον εκφυλισμό και τον βούρκο του «κοινωνικού εταιρισμού». Λίγο πριν την έναρξη του Συνεδρίου λοιπόν, εκλεγμένοι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ με τη ΔΑΣ και τοπικά ταξικά συνδικάτα πραγματοποίησαν εκτεταμένες περιοδείες στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ και στα γραφεία του ΑΚΤΩΡ στη Νεάπολη, στα Πλαστικά Κρήτης και Πλαστικά Καράτζη, στις εταιρείες πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου Λινοπεραμάτων, στην αποθήκη «Σκλαβενίτη» - «ΙΚΕΑ», στην «Candia Nuts» και «Fresh Snacks», στη «Net Mechanics», «Phaistos Network» και «Vodafone Hub», στα κτίρια της «Cosmote», στο ξενοδοχείο «Cactus», στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο.

Εργοτάξια επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας αποτελούμενη από τους Γιάννη Τασιούλα, πρόεδρο, Γιάννη Γωνιανάκη πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου και Μανώλη Ξανθουλάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων.

Ο Γ. Τασιούλας μιλώντας με τους εργάτες έθεσε το βασικό ερώτημα, δηλαδή το ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα τους μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επισημαίνοντας πως τα προβλήματα είναι οξυμένα ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής της χώρας.

«Με τον ιδρώτα μας θα έπρεπε να λύνονται τα προβλήματα και όμως παραμένουν», υπογράμμισε αναδεικνύοντας τις αιτίες, δηλαδή την πολιτική του κέρδους, που για το κυνήγι του τα μονοπώλια σέρνουν τον λαό στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενώ κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης που φορτώνει τα βάρη στον λαό, κοροϊδεύοντας με pass και τις ψευτοπαροχές.

«Δύο κόσμοι συγκρούονται», σημείωσε, ο ένας ο κόσμος της εργατιάς που βασανίζεται για να τα βγάλει πέρα, και από την άλλη, όλοι αυτοί που για τα κέρδη των ομίλων προωθούν αυτήν την πολιτική. Στον ίδιο κόσμο ανήκει, σημείωσε, και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, η οποία για αλλοιώνει τους συσχετισμούς για να έχει τους εργάτες υποταγμένους στα «θέλω» των καπιταλιστών. Σε αυτή τη βάση ανέδειξε ότι η ηγεσία αυτή αναπαράγεται μέσα από το φαγοπότι των εκατομμυρίων που ήρθε στην επιφάνεια με τους ελέγχους στον Παναγόπουλο.

Ο Γ. Τασιούλας προέταξε απέναντι στην υποταγή του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού την πρωτοπόρα μαχητική στάση του ΠΑΜΕ και των Συνδικάτων που συσπειρώνει, αναφέροντας ως ένα από τα παραδείγματα την Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας. Η Ομοσπονδία με τους αγώνες της υπέγραψε 2 φορές Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στο κατώτερο μεροκάματο 70% μέσα σε 3 χρόνια, αποτέλεσμα απεργιών και δράσης και όχι διαπραγματεύσεις για το τι θα χάσει ο κλάδος.

«Θα τους αλλάξουμε τα φώτα, μας χρωστάνε και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη», τόνισε, αναφερόμενος στα υπέρ αγνώστων ένσημα που δεν αποδίδονται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι εργάτες να βγουν στη σύνταξη. Ξέρουν πως ο πόλεμος θα φέρει επιπτώσεις, τόνισε, καθώς ήδη οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες είναι εδώ και το μάρμαρο θα το πληρώσουν πάλι οι εργάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της Πρωτομαγιάς και στην απεργιακή συγκέντρωση.

Ο Γιάννης Γωνιανάκης υπογράμμισε πως τα εργατικά «ατυχήματα» θερίζουν στον κλάδο, με πολύ πρόσφατο εργοδοτικό έγκλημα στο Ρέθυμνο που οικοδόμος έχασε τη ζωή του. Μια ζωή ζούμε, σημείωσε τονίζοντας πως η ανεπάρκεια των μέτρων για τα κέρδη των αφεντικών δεν είναι «η κάκια η ώρα».

Παράλληλα, περιοδείες έγιναν σε χώρους εμπορίου, της χημικής βιομηχανίας, των Τροφίμων και των Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Βάλσαμο Συρίγο περιόδευσε στα εργοστάσια της Χημικής Βιομηχανίας Καράτζη και Λεμπιδάκη. Στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Π. Πολίτη περιόδευσε στις βιοτεχνίες «Freshsnack» και «CandiaNuts». Στον κλάδο του εμπορίου, κλιμάκιο με επικεφαλής την Ντίνα Γκογκάκη περιόδευσε στα «Hondos Center», στo σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτη» και στο «The Mart».

Τέλος στον κλάδο των Μεταφορών, αντιπροσωπεία βρέθηκε στο δεύτερο σε κίνηση αεροδρόμιο της χώρας στο Ηράκλειο Κρήτης και το λιμάνι με επικεφαλής τον Μάρκο Μπεκρή, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και των λιμενεργατών της COSCO, τον Μάνο Μυλωνά, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας προσωπικού αεροπορικών μεταφορών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων στη «Swissport» και τον Αποστόλη Κυπραίο, πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας έγινε πλούσια συζήτηση με τους εργαζόμενους στην επίγεια εξυπηρέτηση, στον διαχωρισμό και στην καθαριότητα, εστιάζοντας στις δύο γραμμές που συγκρούονται και στο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ακόμα οι επιπτώσεις της πολιτικής της κυβέρνησης, της ΕΕ και των άλλων αστικών κομμάτων, που με όλους τους αντεργατικούς τους νόμους κάνουν «κανονικότητα» τις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς με χαμηλούς μισθούς, με εποχικούς εργαζόμενους σε ομηρία, ώστε να γιγαντώνονται τα κέρδη των αεροπορικών ομίλων.

Κλείνοντας συζητήθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στην Πρωτομαγιάτικη απεργία, βάζοντας στο στόχαστρο τα μέτρα εξόντωσης, όπως τη βρώμικη συμφωνία κυβέρνησης - ΓΣΕΕ για μισθούς και ΣΣΕ στον πάτο, για νομιμοποίηση της δουλειάς ήλιο με ήλιο κ.ο.κ.