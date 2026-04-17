Συνδικάτα ζωντανά, μαχητικά! Να ξεμπερδέψουν οι εργάτες με τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού

Η εργατική τάξη μόνο οργανωμένη και ενωμένη έχει τη δύναμη να επιβάλει το δίκιο της όταν παλεύει κόντρα στην εκμετάλλευση, την αδικία και τον πόλεμο που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι για τα κέρδη τους», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, δίνοντας εξαρχής το στίγμα της ΔΑΣ.

Μετέφερε την εικόνα από τις περιοδείες και συγκεντρώσεις εκπροσώπων συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ σε δεκάδες χώρους δουλειάς στην Κρήτη, και την αντιπαρέβαλε με τη θλιβερή και εκφυλισμένη εικόνα της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, συνολικά του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, που τρέφεται από τη νοθεία, τα αποστεωμένα σωματεία και τα σωματεία - σφραγίδες, το στήσιμο μηχανισμών παραγωγής αντιπροσώπων με την «έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη» των κυβερνήσεων και των εργοδοτών.

Και αναλυτικά σημείωσε:

«Μέσα από τις περιοδείες μας εδώ στην Κρήτη που γίνεται ορμητήριο και σημείο εμπλοκής της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στα τοπικά εργατικά σωματεία και στο λαϊκό κίνημα για την απομάκρυνση της αμερικανικής βάσης της Σούδας, που έχει μετατρέψει το νησί σε στόχο αντιποίνων, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την επίθεση που δέχτηκε με drones. Ενημερώσαμε και ζητήσαμε να εκφραστεί μαζικά η στήριξη σε συναδέλφους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και οι οποίοι καταδικάζουν τη συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, όπως ο συνάδελφος Ρήγας Τσούνης που υπηρετεί στα τεθωρακισμένα και τιμωρήθηκε με "φυλακή" γιατί χαιρέτισε στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

Στον βούρκο της χλιδής και της καλοπέρασης οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ

Νιώθουμε την ανάγκη να προβάλλουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας, ακούγοντας για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, το μυαλό τους πάει αμέσως σε μια αποκρουστική εικόνα χλιδής και καλοπέρασης που απολαμβάνουν οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και ταυτόχρονα απαξίωσης κάθε δημοκρατικής διαδικασίας που υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και έχουν δίκιο. Γιατί αυτή τη φορά ξεπέρασαν τον εαυτό τους οργανώνοντας - με τη συμφωνία των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ/ Νέας Αριστεράς - το πιο χλιδάτο Συνέδριο που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ΓΣΕΕ, σε ένα υπερπολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο, μακριά από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα προβλήματά τους.

Θα περίμενε κάποιος ότι το σκάνδαλο με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τον εκατομμυριούχο πρόεδρο της ΓΣΕΕ θα έβαζε έναν αυτοπεριορισμό στην ηγετική ομάδα των εργατοπατέρων. Ομως δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη. Αυτή η ομάδα των υποτιθέμενων συνδικαλιστών στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, πολλοί εκ των οποίων θα έπρεπε να είναι ήδη συνταξιούχοι, αλλά η κυβέρνηση και η εργοδοσία τους κρατούν στη "δουλειά" για να βάζουν πλάτη στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, δεν έχουν τσίπα. Δεν αισθάνονται καμία ντροπή να προβάλλουν έναν υπερπολυτελή τρόπο ζωής, την ίδια στιγμή που ο λαός μας υποφέρει. Την ίδια στιγμή που το εισόδημα των εργαζομένων εξανεμίζεται στις 15 κάθε μήνα από τη μεγάλη ακρίβεια.

Απ' αυτή τη σκοπιά μόνο ως τρολάρισμα μπορεί να θεωρηθεί η προσπάθεια αποκλεισμού των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ από το συνέδριο της ΓΣΕΕ για λόγους... οικονομίας!

Δύο κόσμοι σε ανειρήνευτη σύγκρουση

Πρόκειται λοιπόν για δυο τελείως διαφορετικούς κόσμους, που εκφράζουν και διαχρονικά δυο γραμμές στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Από τη μια τα εκατοντάδες συνδικάτα, οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ ή βρίσκονται σε μια κοινή πορεία μαζί του ανεξάρτητα από διαφωνίες και παρατηρήσεις. Που βρίσκονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς, αντιμετωπίζοντας την εργοδοτική και κρατική καταστολή, δουλεύοντας δραστήρια για την οργάνωση των εργαζομένων, ξεδιπλώνοντας στην πράξη το "τι κίνημα χρειάζεται σήμερα" απέναντι στον κόσμο του πολέμου και της εκμετάλλευσης που φλέγεται.

Οργανώνοντας κάθε μικρό αλλά και μεγάλους αγώνες που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια, κόντρα μάλιστα στην απεργοσπασία και στις επιδιώξεις της ηγεσίας της ΓΣΕΕ να επιβληθεί "σιγή νεκροταφείου". Οργανώνοντας την κοινή δράση με τους βιοπαλαιστές αγρότες, όπως έγινε στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων μηνών, αλλά και με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και τα παιδιά μας, τους φοιτητές και τους μαθητές, για όλα τα μεγάλα προβλήματα που βασανίζουν τον λαό μας και τη νεολαία από την πολιτική της ΕΕ και των μονοπωλίων.

Και από την άλλη ο στενός εναγκαλισμός της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και συνολικότερα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού με τις κυβερνήσεις και τις εργοδοτικές ενώσεις. Μιας ηγετικής ομάδας που έβαλε την υπογραφή της στην "Κοινωνική Συμφωνία" της ντροπής, παραδίδοντας δηλαδή την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον κατώτατο μισθό στην κυβέρνηση που τον καθορίζει με τον αλγόριθμο της φτώχειας, ενώ η κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες δίνουν ρόλο "πορτιέρη" των κλαδικών Συμβάσεων στη ΓΣΕΕ, για να κρατήσουν τους κλαδικούς μισθούς στο ύψος του κατώτατου. Αυτό συνέβη άλλωστε με τις δυο κλαδικές συμβάσεις στα Ζαχαρώδη και τον Επισιτισμό που υπέγραψε η ΓΣΕΕ κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα τις 12 και 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, τις 6 και 7 ημέρες δουλειάς την εβδομάδα.

Αυτή είναι η επιδίωξη κυβέρνησης, επιχειρηματικών ομίλων και εργατοπατέρων. Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα να είναι υποταγμένοι στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, ειδικά σε συνθήκες εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Στις συνθήκες δηλαδή που πρέπει να προχωρήσουν οι στόχοι της πολεμικής οικονομίας και η περικοπή κοινωνικών δαπανών στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Εκπαίδευση, ο περιορισμός των διεκδικήσεων σε μισθούς και δικαιώματα, η καταστολή του συνδικαλιστικού κινήματος και ο περιορισμός των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων για να γιγαντωθούν τα κέρδη των μονοπωλίων.

Το ΠΑΜΕ είχε αποκαλύψει τη σαπίλα από το 2013

Αυτήν τη σαπίλα ανέδειξε άλλωστε και το σκάνδαλο με τα ευρωπαϊκά προγράμματα στη ΓΣΕΕ. Αυτό που το ΠΑΜΕ έχει αποκαλύψει από το 2013, το έχει καταγγείλει αποχωρώντας από τότε από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, και δικαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις. Ανέδειξε αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι, τον μηχανισμό που έχουν στήσει επιχειρηματικοί όμιλοι, κυβερνήσεις και εργατοπατέρες, ώστε όχι μόνο να στηρίζεται η αντεργατική πολιτική με το αζημίωτο, αλλά και να αναπαράγεται η σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού μηχανισμού μέσα από σωματεία μαϊμούδες που στήνονταν όπου γίνονταν αυτά τα προγράμματα, ώστε να εκλέγονται αντιπρόσωποι που με τη σειρά τους επανεξέλεγαν τη συγκεκριμένη ηγετική ομάδα στη ΓΣΕΕ.

Οταν έγιναν αυτές οι αποκαλύψεις από το ΠΑΜΕ και ειδικά στα Συνέδρια της ΓΣΕΕ των προηγούμενων ετών ορισμένοι παπαγάλοι μιλούσαν για "ομάδες τραμπούκων που διαλύουν συνέδρια", μόνο και μόνο για να καλύψουν αυτόν τον μηχανισμό. Η ίδια προσπάθεια γίνεται και σήμερα από μερίδα του Τύπου, με άλλα επιχειρήματα φυσικά. Η αποκάλυψη αυτής της σαπίλας, της σχέσης κυβέρνησης - επιχειρηματικών ομίλων - εργατοπατέρων, είναι που ενοχλεί και επιδιώκεται το σκάνδαλο να περιοριστεί μόνο στο φαγοπότι των εκατομμυρίων των προγραμμάτων. Να κρύψουν ότι αυτά τα φαινόμενα γεννιούνται και γιγαντώνονται εκεί που τα συνδικάτα έχουν χάσει τον πραγματικό τους ρόλο, έχουν χάσει τον διεκδικητικό τους χαρακτήρα στην υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων και έχουν απολέσει τις μαζικές - δημοκρατικές τους διαδικασίες. Εκεί που τα σωματεία έχουν γίνει εταίροι και στήριγμα της αντιλαϊκής πολιτικής και έχουν μετατραπεί σε γραφεία ανάθεσης υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών και κυβερνητικών συμφερόντων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η παράταξη του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ είναι η βασική κυβερνητική παράταξη της ΝΔ, μπροστά ακόμα και από τις άλλες παρατάξεις του κυβερνητικού κόμματος. Ολοι μαζί, στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην αντιλαϊκή πολιτική, καταψήφιζαν αγωνιστικές - απεργιακές κινητοποιήσεις, συμμετείχαν στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και φυσικά όλοι παίρνουν μερίδιο από την αναπαραγωγή των νόθων αντιπροσώπων.

Ρεκόρ δήθεν συμμετοχής εργαζομένων σε ...«άφαντα» Εργατικά Κέντρα

Ομως τα στοιχεία που παρουσιάζουμε και φέτος είναι ενδεικτικά, αλλά και αμείλικτα:

Η εντυπωσιακή άνοδος συμμετοχής των εργαζομένων που εμφανίζουν Εργατικά Κέντρα σε συγκεκριμένους νομούς, που είναι πρωταθλητές στην υλοποίηση προγραμμάτων ή που παρεμβαίνει με άμεσο τρόπο η εργοδοσία, είναι αποκαλυπτική. Ενώ μέσα στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, της πανδημίας, των μεγάλων αντεργατικών νόμων και ανατροπών, η ύπαρξή τους αγνοείται, εμφανίζουν δεκάδες χιλιάδες ψηφίσαντες και εκλέγουν δεκάδες αντιπροσώπους για τη ΓΣΕΕ. Δεν οργανώνουν κινητοποιήσεις, δεν έχουν επαφές με τους χώρους δουλειάς, δεν βγάζουν ανακοινώσεις και ως διά μαγείας εμφανίζουν μια εκπληκτική συνδικαλιστική συσπείρωση, πρωτοφανή για όλη τη χώρα.

Το ΕΚ Φθιώτιδας (βλ. και δίπλα), που εδώ και 38 μήνες που οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ δίνουν έναν τεράστιο αγώνα είναι εξαφανισμένο, πρόκειται για "συνδικάτο - φάντασμα", αλλά εμφανίζει αύξηση ψηφισάντων 75%! Πρόκειται για το ΕΚ που ο ΣΔΟΕ τού καταλόγισε πρόστιμο σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για διασπάθιση χρηματοδοτήσεων από αντίστοιχα προγράμματα το 2016, και οι εργατοπατέρες άλλαξαν ΑΦΜ και άνοιξαν νέο "μαγαζί" για να συνεχίσουν τις μπίζνες. Η πρόεδρος του ΕΚ είναι παρεμπιπτόντως και εργαζόμενη στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών των πρωτοβάθμιων σωματείων αυτού του ΕΚ παρουσιάζουν εκατοντάδες διπλοψηφίες. Γίνονται εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις όπου οι εργαζόμενοι προσέρχονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Σε ένα σωματείο μάλιστα, φαίνεται να υπάρχουν 128 εργαζόμενοι με το ίδιο επώνυμο!!! Σε ορισμένα σωματεία οι εκλογές για εφορευτική γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για διοίκηση, σε άλλο ξεκίνησαν πρώτα οι εκλογές για διοίκηση και την επόμενη ημέρα οι εκλογές για εφορευτική επιτροπή. Υπάρχουν σωματεία που δεν έχουν κάνει εκλογές για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ ή άλλα, τα περισσότερα, όπου ψηφίζουν για εκπροσώπηση αλλά εκατοντάδες φάκελοι δεν καταμετρούνται ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά ίδιο, όλα εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ μέσω του ΕΚ.

Το ΕΚ Ρόδου παρουσιάζει αύξηση ψηφισάντων 113% μέσα από την "απογείωση" της συμμετοχής στο σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων του νησιού. Προφανώς αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό το σωματείο υπέγραψε τοπική Συλλογική Σύμβαση στα ξενοδοχεία για δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, ξεπερνώντας και τους ίδιους τους νόμους της ΝΔ. "Μέλι στάζει" η υπουργός Εργασίας Κεραμέως για το συγκεκριμένο σωματείο.

Το ΕΚ Χαλκιδικής παρουσιάζει αύξηση ψηφισάντων 527%! Τι κι αν οι εργαζόμενοι στα Μεταλλεία Χαλκιδικής έδωσαν έναν τιτάνιο αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και το ΕΚ έλαμψε διά της απουσίας του; Ομως εμφανίζει μια τεράστια αύξηση ψηφισάντων, που προφανώς είναι αποτέλεσμα της τεράστιας πείρας του προέδρου του ΕΚ, ο οποίος είναι και τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερος σε ηλικία από τον συνταξιούχο πρόεδρο της ΓΣΕΕ!

Σε ορισμένους νομούς όπου η ανεργία είναι μεγάλη, όπως στη Δυτική Μακεδονία και στην Ημαθία, όπου η παραγωγή της Ενέργειας, η αγροτική παραγωγή κ.ά. έχουν χτυπηθεί από την αντεργατική πολιτική και όπου τα σεμινάρια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα διαδέχονται το ένα το άλλο, κατά έναν περίεργο τρόπο εμφανίζεται μια συνδικαλιστική πυκνότητα που διεκδικεί παγκόσμιες πρωτιές. Ετσι στον Νομό Κοζάνης η συνδικαλιστική πυκνότητα ξεπερνάει το 70%, στην Ημαθία το 56% και στη Φλώρινα το 51%.

Για να υπάρχει στοιχείο σύγκρισης, οι ψηφίσαντες στα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα για αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ μετά "βίας και νοθείας" φτάνουν το 13% των εργαζομένων, ενώ στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στον Πειραιά, στην Πάτρα, η συνδικαλιστική πυκνότητα κυμαίνεται από 10% έως 13%.

ΕΚ Βέροιας: Πραγματικά... τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά! Πρόκειται για Εργατικό Κέντρο που ενώ στις συγκεντρώσεις του δεν συμμετέχουν ούτε τα μέλη της διοίκησής του, η συνδικαλιστική συνείδηση των εργαζομένων εμφανίζει μεγάλο βαθμό ωριμότητας, τέτοιον που όλα τα μέλη των σωματείων είναι οικονομικά εντάξει και ψηφίζουν καθολικά! Ετσι σε 7 πρωτοβάθμια σωματεία είναι εγγεγραμμένοι 6.667 εργαζόμενοι, είναι όλοι τακτοποιημένοι οικονομικά και ψηφίζουν το 99,7% των μελών!

Πρόκειται για παγκόσμια συνδικαλιστική πρωτιά σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Με τέτοια επιτυχία, σίγουρα δεν είναι τυχαίο που ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ, και για δεκαετίες πρώην πρόεδρος και τώρα στη διοίκηση του ΕΚ Βέροιας, αποφάσισε κι αυτός - παρότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2025 - να μείνει για άλλα τρία χρόνια στη "δουλειά".

Φυσικά αυτές οι δουλειές δεν γίνονται χωρίς τα κατάλληλα νομικά στηρίγματα. Εντυπωσιάζει όμως συγκεκριμένος δικηγόρος στο ΕΚ Εδεσσας - Αλμωπίας, ο οποίος έχει κάνει τις αρχαιρεσίες του ίδιου του Εργατικού Κέντρου αλλά και τις αρχαιρεσίες σε 20 πρωτοβάθμια σωματεία. Μάλιστα, σε δύο από αυτά έκανε ταυτόχρονα εκλογές την ίδια μέρα, στις 4/12/2022!

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, δηλαδή διαδικασίες άγνωστες για τους εργαζόμενους, κρυφές από την τοπική κοινωνία, κρυμμένες στα σκοτάδια και μακριά από τη δημοσιότητα, εκφράζονται και στην ίδια τη λειτουργία της ΓΣΕΕ. Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας με το ζόρι συνεδριάζει δυο φορές τον χρόνο, όταν μέσα στην τριετία έχουν περάσει δεκάδες αντεργατικοί νόμοι και έχουν γίνει συγκλονιστικές απεργίες για τον εργάσιμο χρόνο, τους μισθούς και τα Τέμπη. Εδώ υπέγραψαν την "Κοινωνική Συμφωνία" της ντροπής πριν να συνεδριάσει η διοίκησή της.

Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αξιοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων και την παρέμβαση της εργοδοσίας στην αναπαραγωγή της εργατικής αριστοκρατίας στην ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Απαιτείται να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική

Γι' αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα η μαζικοποίηση των συνδικάτων και η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στα συνδικάτα, ώστε να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική. Και το βήμα μπορεί να γίνει και στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, από πολλούς αντιπροσώπους που δεν συμβιβάζονται με τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Που δεν ανέχονται άλλο την υποταγή από τις κυβερνητικές παρατάξεις του Παναγόπουλου και της ΝΔ. Που δεν θέλουν να δώσουν συγχωροχάρτι στις παρατάξεις της σοσιαλδημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που έβαλαν γερή πλάτη στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Τους καλούμε να κάνουν το βήμα και να υπερψηφίσουν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ.

Σήμερα δεν υπάρχει περιθώριο για νέες αυταπάτες, ούτε αναμονής για νέους σωτήρες που θα "σπρώχνονται" από το κίνημα. Απαιτείται η σύγκρουση εφ' όλης της ύλης με τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Αυτό το κάλεσμα απευθύνει το ΠΑΜΕ, αυτή την αντιπαράθεση θα δώσουμε και στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ αυτές τις τέσσερις ημέρες.

Μπορούμε να βαδίσουμε μαζί τον ελπιδοφόρο δρόμο που άνοιξε η μεγαλύτερη πανεργατική σύσκεψη που έχει οργανωθεί στην Ελλάδα. Η Πανελλαδική Σύσκεψη που κάλεσε το ΠΑΜΕ και στην οποία ανταποκρίθηκαν πάνω από 2.000 συνδικαλιστές και 720 συνδικαλιστικές οργανώσεις από κάθε γωνιά και άκρη της Ελλάδας. Συναντηθήκαμε σε έναν τόπο ποτισμένο με το αίμα των 200 εκτελεσμένων από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 κομμουνιστών, πρωτοπόρων εργατών συνδικαλιστών, στέλνοντας μήνυμα μάχης και ανυποχώρητου αγώνα.

Σε αυτή την κατεύθυνση χτυπά η καρδιά του πιο ζωντανού και μαχητικού τμήματος του εργατικού - συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, των συνδικάτων και των συνδικαλιστών που δίνουμε μεγάλες ταξικές μάχες απέναντι στην εργοδοσία και το αστικό κράτος, για να ανασάνει η εργατική τάξη, να βγει στο προσκήνιο και να συγκρουστεί με την πολιτική του κέρδους, που εγκληματεί καθημερινά στους χώρους δουλειάς, τσακίζει μισθούς, συντάξεις, εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα, και σήμερα σέρνει τον λαό στον όλεθρο του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Τώρα είναι η ώρα τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες και τα συνδικάτα να βγουν μπροστά, να οργανώσουν την απεργιακή απάντηση και να ριχτούν με όλες τους τις δυνάμεις στην οργάνωση της απεργίας της Πρωτομαγιάς, ώστε να γίνει σταθμός κλιμάκωσης και αντεπίθεσης. Γιατί η Πρωτομαγιά με το διαχρονικό της μήνυμα μας δείχνει και τον δρόμο, τον δρόμο της ταξικής πάλης, του αγώνα, της αξιοπρέπειας, της συλλογικότητας, του αγώνα της ανατροπής ενάντια στα κέρδη και στους πολέμους για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση».