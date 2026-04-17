Ετσι αναπαράγονται οι εργατοπατέρες στην πλειοψηφία της ΓΣΕΕ

Αναλυτικά τα στοιχεία για το συγκεκριμένο Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία του έχουν ως εξής:

- Ενωση Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Γάλακτος - Ποτών - Τροφίμων:

Δεν υπάρχουν εκλογές για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ.

- Ενωση Υπαλλήλων - Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Καταστημάτων Καμένων Βούρλων και Περιχώρων:

Με βάση τα πρακτικά οι εκλογές για εφορευτική επιτροπή έγιναν στις 18/11/2022. Στο πρακτικό αρχαιρεσιών για ΔΣ/ΓΣΕΕ αναγράφεται ότι η ΓΣ έγινε στις 17/11/2022, χωρίς να υπάρχει διορισμός δικηγόρου για εκείνη τη μέρα. Επίσης έγιναν αρχαιρεσίες στις 19/11/2022 χωρίς διορισμό δικηγόρου. Οι εκλογές τελείωσαν στις 20/11/2022 στις 21.00, αλλά το πρακτικό υπογράφτηκε στις 20.00. Στην κατάσταση ψηφισάντων υπάρχουν 495 εργαζόμενοι, αλλά στο πρακτικό αρχαιρεσιών καταγράφονται 459 ψηφίσαντες. Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ ψήφισαν 459 εργαζόμενοι, υπήρξαν 457 έγκυρα, ενώ βρέθηκαν 319 ψηφοδέλτια υπέρ της εκπροσώπησης μέσω του ΕΚ και 14 υπέρ της εκπροσώπησης υπέρ της Ομοσπονδίας. Αγνοούνται 124 ψηφοδέλτια.

- Ενωση Χειριστών Μηχανοδηγών Μηχανημάτων Τεχνικών και Γεωργικών Εργων ν. Φθιώτιδας:

Για την εκλογή εφορευτικής ψήφισαν 47 εργαζόμενοι, οι οποίοι προσήλθαν και υπέγραψαν όλοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά, αλλά από το μητρώο μελών έχουν διαγραφεί μόλις 29 εργαζόμενοι. Με βάση το πρακτικό αρχαιρεσιών οι εκλογές ξεκινούσαν στις 22.00 και τελείωσαν μία ώρα νωρίτερα, στις 21.00.

- Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Ιχθυοκαλλιέργειας Οστρακοειδών και Εμπορίας αυτών ν. Φθιώτιδας:

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση αυτού του σωματείου συγκροτήθηκε στις 21/6/2022, στις 21.00, και έως τις 22.00, σε μία ώρα δηλαδή, είχε συγκροτηθεί η συνέλευση σε σώμα, είχαν ψηφίσει 130 εργαζόμενοι, έγινε καταμέτρηση 130 ψηφοδελτίων και γράφτηκε το πρακτικό. Ψήφιζε δηλαδή ένας εργαζόμενος κάθε 30 δευτερόλεπτα! Επίσης, στο μητρώο του σωματείου υπάρχουν 128 εργαζόμενοι με το ίδιο επώνυμο! Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ ψήφισαν 677 εργαζόμενοι και τα έγκυρα ήταν 676, όμως τα λευκά και τα άκυρα ήταν 0, ενώ βρέθηκαν 194 ψηφοδέλτια υπέρ της εκπροσώπησης μέσω του ΕΚ και 11 υπέρ της εκπροσώπησης υπέρ της Ομοσπονδίας. Αγνοούνται 472 ψηφοδέλτια! Επιπλέον, υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις πολλών εργαζομένων ότι δεν έχουν ψηφίσει.

- Κλαδικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Σιδήρων Κατασκευών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Υδραυλικών ν. Φθιώτιδας:

Δεν υπάρχει πρακτικό εφορευτικής επιτροπής. Ο διορισμός δικηγόρου λέει ότι η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα ξεκινήσει στις 7/4/2022, στις 22.00, όμως εκείνη τη μέρα και ώρα ξεκινούν οι αρχαιρεσίες, με την εφορευτική επιτροπή να φαίνεται ότι ήδη έχει εκλεγεί. Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ ψήφισαν 457 εργαζόμενοι και υπήρξαν 456 έγκυρα, όμως βρέθηκαν 203 ψηφοδέλτια υπέρ της εκπροσώπησης μέσω του ΕΚ και 11 υπέρ της εκπροσώπησης υπέρ της Ομοσπονδίας. Αγνοούνται 242 ψηφοδέλτια!

- Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στο Δίκτυο των Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων:

Δεν υπάρχουν εκλογές για εκπροσώπηση στην ΓΣΕΕ.

- Συνδικάτο Ηλεκτροτεχνιτών ν. Φθιώτιδας:

Με βάση τα πρακτικά, έγιναν εκλογές για εφορευτική επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους την ίδια μέρα και ώρα. Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν ψηφίσει 228 και δεν έχει άκυρα / λευκά, καταγράφεται ότι 102 ψήφισαν για ΕΚ και 13 για Ομοσπονδία. Αγνοούνται και εδώ 113 ψηφοδέλτια.

- Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Φθιώτιδας:

Με βάση το πρακτικό εκλογής εφορευτικής, σε 366 τακτοποιημένους οικονομικά εργαζόμενους έγινε ΓΣ με 75, δηλαδή χωρίς απαρτία. Με βάση το πρακτικό αρχαιρεσιών οι εκλογές ξεκίνησαν στις 22.00 και έληξαν στις 21.00. Για εκπροσώπηση στην ΓΣΕΕ, ενώ έχουν ψηφίσει 366 και δεν υπάρχουν καθόλου άκυρα και λευκά, καταγράφεται ότι 147 ψήφισαν για ΕΚ και 7 για Ομοσπονδία. Αγνοούνται και εδώ 212 ψηφοδέλτια. Ενώ γίνονται εκλογές για Ομοσπονδία χωρίς να αναγράφεται ποια είναι και ποιο είναι το μέτρο εκλογής αντιπροσώπων, στη διαλογή των φακέλων δεν γίνεται και δεν καταγράφεται καταμέτρηση σταυρών, ούτε εκλογή αντιπρόσωπων.

- Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Μόλου και Περιχώρων:

Με βάση το πρακτικό εκλογής εφορευτικής και το πρακτικό αρχαιρεσιών, οι εκλογές για εφορευτική επιτροπή, ΔΣ και αντιπροσώπους ξεκινούν την ίδια μέρα και ώρα, στις 21/11/2022 στις 13.00. Αλλο μητρώο μελών για εφορευτική επιτροπή, άλλο για ΔΣ και αντιπροσώπους. Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν ψηφίσει 213 εργαζόμενοι και έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 212, καταγράφεται ότι 177 ψήφισαν για ΕΚ και 6 για Ομοσπονδία. Αγνοούνται και εδώ 29 ψηφοδέλτια. Δεν αναφέρονται η Ομοσπονδία και το μέτρο εκλογής αντιπροσώπων.

- Σωματείο Καθαριστριών Δημοσίων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Φθιώτιδας:

Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν ψηφίσει 49 εργαζόμενοι και έγκυρα είναι 48 ψηφοδέλτια, καταγράφεται ότι 35 ψήφισαν για ΕΚ και 8 για Ομοσπονδία.

- Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Ελιάς - Ελαιολάδου ν. Φθιώτιδας:

Με βάση το πρακτικό της εφορευτικής η εκλογή εφορευτικής επιτροπής έγινε στις 18/6/2022, ενώ με βάση το πρακτικό αρχαιρεσιών οι αρχαιρεσίες ξεκίνησαν στις 17/6/2022. Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν ψηφίσει 266 και δεν υπάρχουν άκυρα και λευκά, οι 124 ψήφισαν για ΕΚ και οι 11 για Ομοσπονδία. Αγνοούνται 131 ψηφοδέλτια.

- Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Οικοδόμων Αγίου Κωνσταντίνου:

Για εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ ψήφισαν 245 εργαζόμενοι και βρέθηκαν 242 έγκυρα, 1 άκυρο και 2 λευκά. Από αυτά για το ΕΚ ψήφισαν 177 και για την Ομοσπονδία 9. Αγνοούνται 56 ψηφοδέλτια.