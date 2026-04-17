ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΛΕΣΒΟΥ

Με τον λαό στο πλευρό τους απαίτησαν την επιβίωσή τους ενάντια στην πολιτική που τους στραγγαλίζει

«Στο πόδι» σηκώθηκε για ακόμη μία φορά χθες η Μυτιλήνη από τη νέα, μεγάλη κινητοποίηση που έγινε από τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και απαίτησαν την επιβίωσή τους και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, με την κινητοποίηση που έγινε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου συνεχίστηκε για τρίτη μέρα ο αποκλεισμός του λιμανιού, με τους κτηνοτρόφους να «μπλοκάρουν» τη διέλευση των φορτηγών, δυναμώνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση, που με την πολιτική της τους οδηγεί σε οικονομικό στραγγαλισμό και στο ξεκλήρισμα.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού δίνουν έτσι συνέχεια στον δίκαιο αγώνα τους, ξεκαθαρίζοντας πως αυτός αφορά την επιβίωσή τους, καθώς με το καθολικό lockdown που έχει επιβάλει η κυβέρνηση σε όλη την κτηνοτροφική δραστηριότητα της Λέσβου δεν μπορούν ούτε να σφάξουν, ούτε να πουλήσουν τα προϊόντα τους, ακόμα και εκείνα που έχουν παραχθεί εδώ και μήνες, πριν ακόμα εμφανιστεί ο ιός. Καταγγέλλουν σε όλους τους τόνους τον αντιεπιστημονικό τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την αντιμετώπιση της νόσου για χάρη των κερδών μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων του γάλακτος και της φέτας και απαιτούν εδώ και τώρα αποζημιώσεις στο 100% για την απώλεια της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους.

Eurokinissi

Η κινητοποίηση ήταν από τις πιο μαζικές, ενώ στον δρόμο στο πλευρό των κτηνοτρόφων κατέβηκαν και εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα,όπως και, ενώ κλειστές παρέμειναν υπηρεσίες των δήμων αλλά και τα καταστήματα του νησιού.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού συλλαλητηρίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, των τυροκόμων και των σφαγείων, ενώ κάτω από την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων όλων των ημερών αποφασίστηκε για σήμερα Παρασκευή στις 11 π.μ. ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη, των δύο δημάρχων του νησιού, αλλά και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων της Λέσβου στέκονται φορείς των βιοπαλαιστών από όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας εκφράζει την αγωνιστική της αλληλεγγύη και χαιρετίζει τη χθεσινή μεγάλη κινητοποίηση, αναδεικνύοντας τις ευθύνες κράτους και κυβέρνησης.

Μ. Κομνηνάκα: Η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα «εκρίζωσης» της κτηνοτροφίας και όχι της νόσου

Στο πλευρό των αγωνιζόμενων κτηνοτρόφων βρέθηκε και χτες πολυμελής αντιπροσωπεία της ΤΕ Λέσβου του ΚΚΕ, με επικεφαλής την Γραμματέα της ΤΕ Χριστίνα Μπέλλα και την βουλευτή Λέσβου του Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα. Παρευρέθηκαν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Μυτιλήνης, Νίκη Τσιριγώτη και Παναγιώτης Αυγουστίδης και της Δυτικής Λέσβου, Θέμης Κλιομοδιώτης.

Μάλιστα, σε δήλωσή της η Μαρία Κομνηνάκα σημείωσε πως «η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα εκρίζωσης της κτηνοτροφίας από τη Λέσβο και όχι της νόσου. Εναν μήνα μετά ψάχνουν ακόμα ποιος είναι αρμόδιος να διαχειριστεί τις ανορθολογικές πολιτικές που έχουν επιβάλει στο νησί. Να στείλουν κτηνιάτρους, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλες οι επιστημονικές δυνατότητες για την επεξεργασία των προϊόντων και την εξαγωγή τους και να αποζημιώσουν τώρα στο 100% όλη την απώλεια του εισοδήματος που έχουν υποστεί όλο αυτό το διάστημα οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι».

Μάλιστα, η Μ. Κομνηνάκα έδωσε «πληρωμένη απάντηση» στον πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο οποίος, σύμφωνα με την βουλευτή του Κόμματος, την πήρε τηλέφωνο και της ζήτησε να ασκήσει την ...επιρροή της, προκειμένου να πείσει τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους να φύγουν από το λιμάνι και να συνεχίσουν τον αγώνα τους αλλού, γιατί επιδρούν αρνητικά στον τουρισμό στο νησί.

Η βουλευτής του Κόμματος, η οποία εδώ και έναν μήνα βρίσκεται στο πλευρό των αγωνιζόμενων βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων του νησιού, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο από την πλευρά της και ότι τις όποιες μορφές πάλης τις επιλέγουν οι ίδιοι οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι και ότι οι μορφές πάλης τους είναι ανάλογες με τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχονται.